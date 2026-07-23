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SON DAKİKA | CHP’deki koltuk kavgasında yeni detaylar! Vekiller 'yeni parti' dedi Kemal Kılıçdaroğlu reddetti
SON DAKİKA | CHP’deki koltuk kavgasında yeni detaylar! Vekiller 'yeni parti' dedi Kemal Kılıçdaroğlu reddetti
Son dakika haberi: Şaibeli kurultay sonrası CHP'li vekillerin önerisi ortaya çıktı 2023 yılındaki şaibeli kurultay sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı vekiller tarafından 2 kez "Yeni parti kuralım" teklifi geldiği, Kılıçdaroğlu'nun ise bu öneriye net biçimde kapıları kapatarak, "Biz CHP'liyiz, başka partimiz yok. CHP bizim evimiz" yanıtını verdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 07:44