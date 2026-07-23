SON DAKİKA | CHP’deki koltuk kavgasında yeni detaylar! Vekiller ’yeni parti’ dedi Kemal Kılıçdaroğlu reddetti

BÖLMEYİ RET ETTİ, İSTİFALARA DA İZİN VERMEDİ

Baskının zirve yaptığı ve oldukça sancılı geçen bu dönemde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin 2 kez ciddi anlamda "Yeni parti kuralım" önerisinde bulunduğu aktarıldı. Vekillerin bu süreçte, "Biz bu yönetimle anlaşamıyoruz. Fikir birliğimiz yok. Zorlanıyoruz" diyerek de sıkıntılarını dile getirdiği bildirildi.



