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SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil

Son dakika haberi: CHP'li Çiğli Belediyesi'nde büyük bir skandal patlak verdi. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gerekçe gösterilerek yıllar boyu maaşlarından kesintiler yapılan Çiğli Gıda işçilerine belediye tarafından BES sözleşmesi bile yapılmadığı ortaya çıktı.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 10.07.2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 06:54
SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil

Son dakika haberi: Çiğli Belediyesi şirketlerinden Çiğli Gıda'da, 165 işçinin maaşından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kisvesi altında yıllar boyu kesintiler gerçekleştirildiği ancak bu kesintilerin usulsüz olduğu ve söz konusu personele yıllar boyu BES sözleşmesi bile yapılmadığı iddia edildi.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil

Edinilen bilgilere göre 165 işçi, Çiğli Gıda'daki borçlar sebebiyle 2026 yılı şubat ayı itibarıyla belediye kadrosuna kaydırıldı. Belediye kadrosuna geçerken işçilere zorla 'Alacağım yoktur' ifadesinin de yer aldığı istifa dilekçesinin imzalatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil

MAAŞLARI DA YATMAMIŞ

Bu kapsamda belediyeye geçiş yapan 165 işçinin ocak ayına ait 60'ar bin liradan başlayan maaşlarının da hala ödenmediği, buna karşın bu süreçte maddi sıkıntılar yaşadığı savunulan Çiğli Gıda şirketine koordinatör gibi üst düzey işe alımların devam ettiği, son dönemde de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a yakın birçok kişinin yine bu şirkette görev almaya başladığı aktarıldı.

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SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil

BANKAYA GİTTİ, ŞOK OLDU

Belediyedeki büyük skandal, bir işçinin bankaya giderek BES birikimini bozdurmak istemesiyle ortaya çıktı. İşçi için belediyenin BES sözleşmesi bile yapmadığı, diğer 164 işçinin de aynı mağduriyete maruz kaldığı anlaşıldı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil

OYALAMA TAKTİĞİ BAŞLADI

İlgili birimlere tepkilerini dile getiren işçilere belediye tarafından "Kısa süre içerisinde halledeceğiz, çözeceğiz" şeklinde ifadeler kullanıldığı ve mağdur grubun bu yöntemle oyalanmaya çalışıldığı iddia ediliyor.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil

İLK SKANDAL DEĞİL

Ortaya çıkan mağduriyet ile ilçedeki skandallar zincirine bir halka daha eklendi. Yerel seçimlerin ardından 147 işçiyi tazminatsız kovan Onur Emrah Yıldız, o dönemde ilçede aylar boyu devam eden protesto gösterilerinin fitilini ateşlemişti.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil

Özellikle son 2 yılda maddi krizin içine düşen belediyenin bazı birimlerinde 5-6 ay boyunca maaşlar ödenememiş, grev sebebiyle çöp dağları oluşmuş, bu süreçte torpilli işe alımlar ve şüpheli ihaleler de sık sık gündeme gelmişti.

#BES