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SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil
SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil
Son dakika haberi: CHP'li Çiğli Belediyesi'nde büyük bir skandal patlak verdi. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gerekçe gösterilerek yıllar boyu maaşlarından kesintiler yapılan Çiğli Gıda işçilerine belediye tarafından BES sözleşmesi bile yapılmadığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.07.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 06:54