SON DAKİKA | CHP’li belediyeden işçisine ’BES’ oyunu! Bankaya gidince şoka uğradılar: İlk skandal değil

MAAŞLARI DA YATMAMIŞ



Bu kapsamda belediyeye geçiş yapan 165 işçinin ocak ayına ait 60'ar bin liradan başlayan maaşlarının da hala ödenmediği, buna karşın bu süreçte maddi sıkıntılar yaşadığı savunulan Çiğli Gıda şirketine koordinatör gibi üst düzey işe alımların devam ettiği, son dönemde de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a yakın birçok kişinin yine bu şirkette görev almaya başladığı aktarıldı.



