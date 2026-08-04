Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

Son dakika haberi: CHP'nin içini boşaltarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibi, belediyeler konusunda arzulanan seviyeye bir türlü ulaşamıyor. 320 belediyenin çoğunluğu hala CHP çatısında faaliyet yürütüyor. Manisa ve Denizli dışındaki büyükşehirlerin hiçbirisi de Yeni Parti'ye katılmadı.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 06:56
SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

Son dakika haberi: Yeni Parti'nin kuruluşu sonrası her alanda ortadan ikiye bölünen ana muhalefette bir yandan da 'belediyeler savaşı' yaşanıyor.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

Birçok belediye başkanı bu süreçte kabuğuna çekilirken, bazıları ise hızlı bir refleks göstererek Yeni Parti'ye katıldı. CHP'li 135 milletvekilinin 91'ini kopararak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibi, her fırsatta en az 200 belediyenin kendilerine katılmak istediğini dile getiriyordu.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

Ancak parti kurulalı 2 hafta olmasına rağmen hala bu sayıya erişilemedi. Belediyelerin çoğunluğu CHP'de kalmaya devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

157 BELEDİYE ÖZEL'LE GİTTİ

Yeni Parti kurulmadan önce beldeler hariç toplam 320 belediyesi bulunan CHP, Özgür Özel ve ekibinin ayrılığı sonrası tarihi bir bölünme yaşadı. Şu ana kadar 157 belediye CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti. Bu belediyeler arasında Manisa ve Denizli dışında büyükşehir belediyesi bulunmuyor.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

BÜYÜKŞEHİRLER CHP'DE

Bu süreçte 163 belediye ise CHP'de kalma kararı aldı. Gözlerin çevrildiği İstanbul, Ankara, Balıkesir, Adana ve Mersin gibi 9 büyükşehir belediyesi hala CHP çatısı altında hizmet veriyor.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

Özgür Özel ile yollarını ayırdıktan sonra bağımsız kalan ve ne yapacağı belirsizliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ise CHP'ye geri dönme ihtimali olduğu iddia ediliyor.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

BAŞKANLARLA TOPLANTI

Önümüzdeki günlerde 81 il başkanını Genel Merkezde toplamaya hazırlanan CHP yönetimi, ardından belediye başkanlarıyla da toplantı yapmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

Söz konusu toplantılarla parti içerisindeki birlik ve beraberliğin gözler önüne serilmesi, eylül ayında başlatılması planlanan kongre takvimine dönük de son istişarelerin yapılması hedefleniyor.

#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ #CHP GENEL