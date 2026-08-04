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SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok
SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok
Son dakika haberi: CHP'nin içini boşaltarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibi, belediyeler konusunda arzulanan seviyeye bir türlü ulaşamıyor. 320 belediyenin çoğunluğu hala CHP çatısında faaliyet yürütüyor. Manisa ve Denizli dışındaki büyükşehirlerin hiçbirisi de Yeni Parti'ye katılmadı.
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 06:56