SON DAKİKA | CHP’li belediyeler ikiye bölündü! İşte muhalefetin ’belediyeler’ savaşı: Büyükşehirlerden Özgür Özel’e şok

Birçok belediye başkanı bu süreçte kabuğuna çekilirken, bazıları ise hızlı bir refleks göstererek Yeni Parti'ye katıldı. CHP'li 135 milletvekilinin 91'ini kopararak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibi, her fırsatta en az 200 belediyenin kendilerine katılmak istediğini dile getiriyordu.



