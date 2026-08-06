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SON DAKİKA | CHP'li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar'da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet
SON DAKİKA | CHP'li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar'da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet
Son dakika haberi: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde gündeme gelen 'çikolata kutusunda rüşvet' yönteminin, CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'nde de uygulandığı ortaya çıktı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın detaylarında, çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere, kepçeli şantajlardan elden dağıtılan milyonlarca liralık avantalara kadar dikkat çekici iddialar yer aldı.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 06:10
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 06:12