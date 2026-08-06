SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

KONSER ORGANİZATÖRÜNE KEPÇELİ ŞANTAJ: 22 MİLYON TL'LİK İFLAS



Soruşturmadaki bir diğer vahim iddia ise organizatör Uğur Şanalan'dan geldi. Kanuni işgaliye bedeli 150-300 bin TL arası tutan bir konser için belediye yetkililerinin kendisinden 1,5 milyon TL nakit para ve 3 milyon TL değerinde stant alanı talep ettiğini belirten Şanalan, ödemeyi yapamayınca konser alanının zabıta ve kepçelerle ablukaya alındığını söyledi.



