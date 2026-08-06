Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP'li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar'da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

SON DAKİKA | CHP'li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar'da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

Son dakika haberi: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde gündeme gelen 'çikolata kutusunda rüşvet' yönteminin, CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'nde de uygulandığı ortaya çıktı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın detaylarında, çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere, kepçeli şantajlardan elden dağıtılan milyonlarca liralık avantalara kadar dikkat çekici iddialar yer aldı.

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Giriş Tarihi: 06.08.2026 06:10 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 06:12
SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

Son dakika haberi: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde gündeme gelen "çikolata kutusunda rüşvet" yönteminin, CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'nde de uygulandığı ortaya çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da olduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

Soruşturma dosyasındaki müşteki, şüpheli ve tanık ifadeleri, belediyedeki devasa usulsüzlük ağını gözler önüne serdi. Soruşturma detaylarında, çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere, kepçeli şantajlardan elden dağıtılan milyonlarca liralık avantalara kadar dikkat çekici iddialar yer aldı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

ÇİKOLATA KUTUSUNDA 1.2 MİLYON DOLAR

Soruşturma dosyasında yer alan CİMER ihbarı ve tanık beyanlarına göre, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na bir inşaat firması tarafından çikolata kutusu içinde 1,2 milyon dolar rüşvet verildi. Bu yöntemle Eryaman Tunahan Mahallesi'ndeki belediye arsasının ihaleye girilmeksizin firmaya devredildiği öne sürüldü.

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SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

GİZLİ ODAYA POŞETLE BIRAKILAN PARALAR

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen müteahhit Hüdaver Alkaya ise MS hastası kızının tedavi masrafları için bitirdiği konutların iskanını 73 gün boyunca alamadığını belirtti.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

Sorunu çözmek için Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit'in makam odasına gittiğini aktaran Alkaya, oda içerisinde yer alan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçtiklerini ifade etti. Alkaya, iskan onayını alabilmek için 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde buradaki masaya bıraktığını, ödemeden yaklaşık bir hafta sonra iskan belgesinin düzenlendiğini açıkladı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

250 MİLYON TL'LİK İMAR PAZARLIĞI

Dosyadaki iddialara göre, 1000 konutluk Maximum Life Eryaman projesinde imar planına aykırı 1+1 daireler ve kaçak alanlar açabilmek adına 250 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yapıldı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

Müşteki Kürşat Kaya, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve İmar Müdürü Serpil Zengin ile konutlar için 70 milyon TL, ticari alanlar için 180 milyon TL karşılığında anlaşıldığını öne sürdü.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

Soruşturmaya giren 11 dakika 22 saniyelik bir ses kaydında ise rüşvetin adının "bağış" olarak değiştirildiği görüldü. Bir müteahhit, belediye yetkililerinin "Bağışta bulunmazsan iskanı vermeyiz" diyerek kendisinden yüz milyon TL tutarında televizyon ve bilgisayar gibi ürünler talep ettiğini aktardı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

OTOPARK KİRALAMA AVANTASI VE İSTANBUL'DAKİ PAYLAŞIM TRAFİĞİ

Otopark kiralamak isteyen müşteki Tuncay Karadeniz, Ozan Yiğit'in makam odasındaki görüşme sırasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da odaya girdiğini iddia etti.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

Karadeniz, Beşikçioğlu'nun kendisine "Parayı Ozan'a verdin mi?" diye sorduğunu, 8 bin dolar ödediğini söyleyince "1 milyon 500 bin TL vereceksin" diyerek odadan çıktığını öne sürdü.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

Karadeniz, toplanan rüşvet paralarının Mutlu Kerimoğlu'nda toplandığını, İmar Müdürü Serpil Zengin'in ise düzenli aralıklarla İstanbul'a giderek bu paraları orada pay ettiğini iddia etti.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

KONSER ORGANİZATÖRÜNE KEPÇELİ ŞANTAJ: 22 MİLYON TL'LİK İFLAS

Soruşturmadaki bir diğer vahim iddia ise organizatör Uğur Şanalan'dan geldi. Kanuni işgaliye bedeli 150-300 bin TL arası tutan bir konser için belediye yetkililerinin kendisinden 1,5 milyon TL nakit para ve 3 milyon TL değerinde stant alanı talep ettiğini belirten Şanalan, ödemeyi yapamayınca konser alanının zabıta ve kepçelerle ablukaya alındığını söyledi.

SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde aynı yöntemle dev vurgun! Üsküdar’da çikolata kutusu ile 1.2 milyon dolar rüşvet

Zabıta ekiplerinin "Alanı kazarız, sahne önüne kamyon çekeriz" tehditleri üzerine etkinlik iptal edildi. 18 ila 22 milyon TL zarara uğrayarak iflas ettiğini belirten Şanalan, topladığı tüm delillerle savcılığa başvurdu.

#ÜSKÜDAR #ÜSKÜDAR BELEDİYESİ