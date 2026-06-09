Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı'dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı'dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde deşifre olan rüşvet ve yolsuzluk sarmalının bir ucu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzandı! Geçtiğimiz ay tutuklanan CHP'li Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın savcılığa verdiği ek ifadesindeki itirafları ortaya çıktı. Resmi olarak İBB kadrosunda görünmesine rağmen yıllarca Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesine şoförlük yaptığını belirten Cumalı; Özgür Özel'e yakın isim olan Turgut Koç'un tutuklanmasının ardından Ağbaba'nın kendisine mesajları sil talimatı verdiğini, ancak bu emre uymayarak yazışmaları silmediğini anlattı. Cumalı ek ifadesinde, paravan şirketler üzerinden alınan belediye ihalesini, kargo poşetlerinde taşınan 100 bin dolarlık kayıt dışı parayı ve Özgür Özel'in danışmanlarına TBMM üzerinden alınan lüks telefon hediyelerini anlattı.

Giriş Tarihi: 09.06.2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 16:19