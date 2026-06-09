Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı'dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı'dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde deşifre olan rüşvet ve yolsuzluk sarmalının bir ucu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzandı! Geçtiğimiz ay tutuklanan CHP'li Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın savcılığa verdiği ek ifadesindeki itirafları ortaya çıktı. Resmi olarak İBB kadrosunda görünmesine rağmen yıllarca Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesine şoförlük yaptığını belirten Cumalı; Özgür Özel'e yakın isim olan Turgut Koç'un tutuklanmasının ardından Ağbaba'nın kendisine mesajları sil talimatı verdiğini, ancak bu emre uymayarak yazışmaları silmediğini anlattı. Cumalı ek ifadesinde, paravan şirketler üzerinden alınan belediye ihalesini, kargo poşetlerinde taşınan 100 bin dolarlık kayıt dışı parayı ve Özgür Özel'in danışmanlarına TBMM üzerinden alınan lüks telefon hediyelerini anlattı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 09.06.2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 16:19
SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı’dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 10 yıllık şoförü Gökhan Cumalı geçtiğimiz ay gözaltına alındı ve tutuklandı. Dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, Ağbaba ve Cumalı arasında 100 bin dolarlık para trafiği ve eksik çıkan 5 bin 200 dolar yüzünden ortaya çıkan gerginlik gündeme gelmişti.

SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı’dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nda 8 Haziran'da Cumalı ek ifade verdi. Bu ek ifadede savcılığın sorularını da yanıtlayan Cumalı, kadrosunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Garajı'nda olduğu ancak Ağbaba'nın şoförlüğünü yaptığını belirtti.

SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı’dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

Cumalı geçmişte İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in makam şoförlüğünü ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in Kurultay döneminde Ankara ve Manisa seyahatleri dahil şoförlüğünü de yaptığını söyledi.

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SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı’dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

PARAVAN ŞİRKETLE ATAŞEHİR'DEN İHALE

Cumali ifadesinin devamında, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığı ile bilinen iş insanı Turgut Koç, tarafından 2015 yılında belediyelerden ihale alıp para kazanmak amacıyla adına paravan bir şirket kurulduğundan bahsetti. Bu şirket aracılığıyla yine CHP'li Ataşehir Belediyesi'nden ihale alındığını sonrasında ise 2016 yılında Turgut Koç'a devrettiğini anlattı. Koç'un daha sonra şirket üzerinden belediyelerden ihale almaya devam ettiğini belirtti.

SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı’dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

KOÇ TUTUKLANINCA AĞBABA'DAN "YAZIŞMALARI SİL" TALİMATI GELDİ

Savcılığın yürüttüğü dosyada 12 Mayıs günü iş adamı Turgut Koç daha sonra Gökhan Cumalı tutuklandı. 14 Mayıs'ta CHP Grup Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ardından da Ağbaba'nın 15 Mayıs'ta Koç'u ziyaret ettiği öğrenildi. Ağbaba aynı gün 15 Mayıs'ta Cumalı'yı da ziyaret etti.

SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı’dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

Özel ve Ağbaba'ya yakın olan Koç'un tutuklamasının ardından Cumalı, ifadesinde Ağbaba'nın kendisini aradığına değindi. İfadeye göre Veli Ağbaba, 12 Mayıs günü WhatsApp üzerinden ulaşarak telefon yazışmalarını silmesi talimatını verdi. Ancak Cumalı, bu talimata uymayarak mesajları silmediğini ve savcılıkla paylaştığını ifade etti.

SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı’dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

AĞBABAYLA OLAN PARA KRİZİNİ SABAH DUYURMUŞTU

SABAH'ın 17 Mayıs günü yayımlanan haberinde Veli Ağbaba'nın şöförü, Gökhan Cumalı'nın telefonundan bilirkişi incelemesiyle çıkan ve dosyaya dahil edilen görüntülere ulaşılmıştı. Haberde Ağbaba ve Cumalı arasında geçen konuşma trafiğine yer verildi. Ağbaba ve şöförü arasında 100 bin dolarlık paket ise ilk kez gündeme geldi. 4 Mart 2024 tarihli mesajlaşmalarda Cumalı'nın Ağbaba'ya, "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım.

SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı’dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı" yazdı. Ağbaba'nın bu mesaja "tm" yanıtını verdi. Bir başka mesajlaşmanın ise 16 Ocak 2024'te oldu. Buna göre Ağbaba'nın Cumalı'ya "Geldin mi? Para nerede?" sorularını yöneltti. Mesajlaşmanın devamında Cumalı, "Otoparka girdim başkanım" yanıtını verdi.

SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı’dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

4 Ağustos 2025'te ise Ağbaba'nın Cumalı'ya "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya eksilmiş. Dün saydım koydum" mesajını gönderdi. Cumalı'nın ise "Yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" cevabını verdi.

SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın şoförü Gökhan Cumalı’dan çarpıcı itiraflar! Paravan şirketleri üzerinden ihale, 100 bin dolarlık kayıt dışı para…

ÖZGÜR ÖZEL'İN DANIŞMANLARINA AĞBABA'DAN İPHONE

Lüks hediye trafiği de değinen şoför Cumalı, Veli Ağbaba'nın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in danışmanları Gülen Göksu Ercan ve Mine Aytop'a hediye ettiği 2 adet iPhone marka telefon, TBMM'den alınarak kendisinin teslim ettiğini söyledi. İfadeye göre, Aralık 2023 tarihinde kargo kutuları içerisinde gelen 18 adet viski, Veli Ağbaba'nın TBMM'deki aracından alınarak evine taşındı. Cumalı, Ağbaba'ya çok sayıda viski hediye geldiğini ve kendisinin de başkalarına viski hediye ettiğini sözlerine ekledi.

#ÖZGÜR ÖZEL #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #TBMM #VELİ AĞBABA #CHP #İBB