SON DAKİKA… CHP’nin İstanbul ve Ankara ‘zaferi’nden geriye ne kaldı? İçindeki Truva atlarını görmüyorlar…

SON DAKİKA… Rüşvet, yolsuzluk, şaibeli kurultay, mutlak butlan ve koltuk kavgası… Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların biri bitmeden, diğeri başladı… Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesiyle partide 'istifa depremi' yaşandı. Ankara'da 7 ilçe belediye başkanı daha görevi bırakırken, CHP'nin 'sözde zaferinden' geriye bir hüsran kaldı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'deki karışıklığı köşesine taşıdı. "CHP bu gerçeğin farkında değil ki, içinde başka bir partiye çalışan 'Truva atları'nı görmüyor ve gereğini yapmıyor. Sahi şu anda kaç belediye başkanı CHP kimliği altında Yeni Parti'ye çalışıyor?" ifadelerini kullandı.