SON DAKİKA… CHP’nin İstanbul ve Ankara ‘zaferi’nden geriye ne kaldı? İçindeki Truva atlarını görmüyorlar…

Mansur Yavaş farklı bir yol izlese de sonuç siyaseten farklı değildi.

O partiyi ele geçirmedi ama parti içinde partiymiş gibi davrandı. İlk kez 2014'te aday yapıldı, kazanamadı ve CHP'den istifa etti. Buna rağmen 2019'da yine aday yapıldı ve Ankara'yı kazandı. Ancak o da sonunda aynı şeyi yaptı.

Bugün biri "İmamoğlu Suç Örgütü" iddiasıyla cezaevinde ve CHP'yi bölerek kendi partisini kurdu, öteki de hiçbir zaman sahiplenmediği CHP'yi terk edip gitti. Giderken de Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanını yanında götürdü.

Peki CHP ne kazandı, CHP'nin elinde ne kaldı?