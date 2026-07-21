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SON DAKİKA | Çift başlı CHP’de ’bölünme’ günü! Gözler Özgür Özel’in grup toplantısında: Kılıçdaroğlu kanadı tetikte
SON DAKİKA | Çift başlı CHP’de ’bölünme’ günü! Gözler Özgür Özel’in grup toplantısında: Kılıçdaroğlu kanadı tetikte
Son dakika haberi: Mutlak butlan kararından bu yana her türlü provokatif eyleme imza atan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bugün "yeni partiyi" ilan etmesi bekleniyor. Genel Merkez kanadı da yarın kritik bir MYK toplantısı gerçekleştirecek.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 06:40