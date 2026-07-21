SON DAKİKA | Çift başlı CHP’de ’bölünme’ günü! Gözler Özgür Özel’in grup toplantısında: Kılıçdaroğlu kanadı tetikte 

GENEL MERKEZ BOŞ DURMUYOR



Bölünmenin eşiğine gelen CHP'de genel merkez kanadı da boş durmuyor. Şu ana kadar partide çift başlılığa neşter vurma konusunda kararlı bir görüntü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımının, yarın kritik bir toplantı daha yapması bekleniyor.



