Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

SON DAKİKA… Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de adeta Türkiye rüzgarı esiyor… 6 kıta 95 ülke ve 102 liderin katıldığı COP31 Zirvesi, şimdiye kadarki 'en geniş katılımlı BM iklim zirvesi' olarak tarihe geçerken sergilenen 157 povilyon da dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 bin basın mensubunun takip ettiği zirve, dünya basınında da geniş yer buldu. İngiliz Guardian, Antalya'daki görüşmeleri canlı yayımlarken liderlerin ortak hareket çağrılarına yer verdi, Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım ve çevre kıyımı" olarak nitelendirdiği sözler, geniş yankı buldu.

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MURATHAN YILDIRIM
BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 13.11.2026 06:25
SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

SON DAKİKA… COP31'de Türkiye rüzgârı esti. Mavi Vatan haritası dünyaya tanıtılırken Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan stantları yan yana yer aldı. Sudan standındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan posteri ve "Türkiye-Sudan, ortak kader" pankartı dikkat çekti.

SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

74 ÜLKE PAVİLYONU MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR

COP31'de resmi müzarekelerin yürütüldüğü Mavi Bölge'de toplam 74 ülke pavilyonu misafirlerini ağırlıyor. Diğer kurum pavilyonları da dahil edildiğinde sayı 157'ye ulaşıyor.

Alanda Türkiye Pavilyonu'nu ile yan yana ve aynı koridorda Pakistan ve Suudi Arabistan pavilyonları yer aldı. Ortaya çıkan görüntü akıllara, kriz ve çatışmalarla boğuşan dünyada bir kardeşlik birliği olarak ortaya çıkan Mekke İttifakı'nı getirdi.

COP 29'a ev sahipliği yapan Can Azerbaycan da Türkiye Pavilyonu'na bitişik bir lokasyondaydı.

SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

'MAVİ VATAN' ANLATILIYOR

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) pavilyonundaki harita ile Ankara'nın "Mavi Vatan" doktrinini dünyaya sergilendi. DEHUKAM, Türkiye'nin Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösteren Deniz Mekânsal Planlaması Haritası'nı hazırlayan kurum. DEHUKAM pavilyonu açılarak Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı talepleri, uluslararası doktrinler eşliğinde dünya kamuoyuna sergilendi. DEHUKAM; ayrıca deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bütüncül bir program yürüttü ve Birleşmiş Milletler COP31 sürecine bilimsel katkı sundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

SUDAN'DAN "ORTAK KADER" MESAJI

İklim krizinden en fazla etkilenen Afrika ülkeleri COP 31'e dünyanın geri kalanından daha fazla önem veriyor. Bu sebeple Afrika ülkelerinin stantları da yoğun ilgi görüyor. Sudan Pavilyonu'nun duvarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan ve ülke bayraklarının yer aldığı pankart süslüyor. Pankartta "Türkiye-Sudan, ortak kader" yazısı iki ülke kardeşliğini gözler önüne seriyor.

Pavilyonlarda ülkeler kendi tarihi ve kültürel geleneklerini tanıtıyor, yerel yiyecek ve içeceklerini ikram ediyor.

Oturumlar ve paneller düzenlenerek, iklim değişikliği ile mücadelenin farklı boyutları ele alınıyor. İrlanda Pavilyonu'na yerleştirilen ağaçlar bir başka dikkat çeken detay olarak ön plana çıkıyor. Katılımcılar, çevrenin korunmasına ilişkin dileklerini yazdıkları kağıtları stanttaki ağaçlara bağlıyor.

SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

MİNAB KURBANLARI UNUTULMADI

Alanda en dikkat çekici noktalardan biri de İran Pavilyonu oldu. İran heyeti tarafından hazırlanan pavilyon, Minab Kenti'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 168 çocuğu anmak üzere tasarlandı. Yaşamını yitiren çocukların resimleri pavilyona konuldu, ziyaretçilerle detaylı sunumlar yapıldı.

SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

COP31'DE SIFIR ATIK KÖYÜ

TÜBİTAK, 1.350 metrekarelik bilim alanı kurdu. Antalya'nın Solak Köyü, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik atölyeleriyle örnek köye dönüştürüldü.

SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Antalya Nest Kongre Merkezi'ndeki yemeğe 196 ülkeden 300'den fazla bakanın yanı sıra Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Barış Arduç, Şahika Ercümen, Haluk Bayraktar ve Ali Koç katıldı.

SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

4 BİN BASIN MENSUBU TAKİP EDİYOR

Türkiye, Antalya'daki COP31 organizasyonuyla dünya medyasının ilgisini çekti. Etkinlikleri 190'dan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin basın mensubu takip etti.

SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GAZZE MESAJI DÜNYA BASININDA

İngiliz Guardian, Antalya'daki görüşmeleri canlı yayımlarken liderlerin ortak hareket çağrılarına yer verdi. Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım ve çevre kıyımı" olarak nitelendirmesi geniş yankı buldu.

SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

Alman Tagesschau, yaklaşık 70 devlet ve hükümet başkanının katıldığı oturumu ve Erdoğan'ın iklim mücadelesinde dönüm noktası çağrısını aktardı.

Associated Press (AP), Gazze'nin çevresel yıkımına dikkat çekti. Alman N-TV ise İsrail'in tecrit politikasının sona erdirilmesi ve insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısını öne çıkardı.

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