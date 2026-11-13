SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

SON DAKİKA… Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de adeta Türkiye rüzgarı esiyor… 6 kıta 95 ülke ve 102 liderin katıldığı COP31 Zirvesi, şimdiye kadarki 'en geniş katılımlı BM iklim zirvesi' olarak tarihe geçerken sergilenen 157 povilyon da dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 bin basın mensubunun takip ettiği zirve, dünya basınında da geniş yer buldu. İngiliz Guardian, Antalya'daki görüşmeleri canlı yayımlarken liderlerin ortak hareket çağrılarına yer verdi, Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım ve çevre kıyımı" olarak nitelendirdiği sözler, geniş yankı buldu.