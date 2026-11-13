SON DAKİKA… COP31’de Türkiye rüzgarı! Dünya basınından övgü dolu sözler: En geniş katılımlı BM iklim zirvesi

SUDAN'DAN "ORTAK KADER" MESAJI

İklim krizinden en fazla etkilenen Afrika ülkeleri COP 31'e dünyanın geri kalanından daha fazla önem veriyor. Bu sebeple Afrika ülkelerinin stantları da yoğun ilgi görüyor. Sudan Pavilyonu'nun duvarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan ve ülke bayraklarının yer aldığı pankart süslüyor. Pankartta "Türkiye-Sudan, ortak kader" yazısı iki ülke kardeşliğini gözler önüne seriyor.

Pavilyonlarda ülkeler kendi tarihi ve kültürel geleneklerini tanıtıyor, yerel yiyecek ve içeceklerini ikram ediyor.

Oturumlar ve paneller düzenlenerek, iklim değişikliği ile mücadelenin farklı boyutları ele alınıyor. İrlanda Pavilyonu'na yerleştirilen ağaçlar bir başka dikkat çeken detay olarak ön plana çıkıyor. Katılımcılar, çevrenin korunmasına ilişkin dileklerini yazdıkları kağıtları stanttaki ağaçlara bağlıyor.