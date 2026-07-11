Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara'daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara'daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

Son dakika haberi: FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken, o gece Türkiye'nin kaderinin tayin edildiği Marmaris-Dalaman-İstanbul hattındaki büyük direnişin bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te vatandaşları darbecilere karşı meydanlara çağırmasının ardından ATA uçağıyla İstanbul'a dönerken, havada uçağını arayan gözü dönmüş FETÖ'cü pilotlardan sadece dakikalarla kurtulduğu ortaya çıktı.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 11.07.2026 06:47 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 06:48
SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

Son dakika haberi: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Marmaris'te vatandaşları darbecilere karşı meydanlara davet eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle önce Dalaman'a ardından ATA uçağıyla birlikte ailesi ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte İstanbul'a doğru hareket etti. Erdoğan'ın İstanbul'a hareket ettiğini belirleyen FETÖ'cü askerler Atatürk Havalimanında ATA uçağını beklemeye başladı.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

Aynı zamanda havadaki F-16 uçakları da Erdoğan ve ailesinin bulunduğu ATA uçağını aradı. FETÖ'cü askerler tarafından Erdoğan'ın uçağı Dalaman'dan havalandıktan sonra Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi'ndeki (BHHM) millî personelce askeri radar sisteminde sivil kodla THY8456 kodu ile işaretlendi. Bu sayede darbecilerin kullandığı askeri radar ekranlarında Cumhurbaşkanı'nın uçağı savaş uçağı veya devlet hava aracı olarak değil, normal bir sivil uçuş gibi görünmeye başladı.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz gecesi silinen radar kayıtları özel yöntemlerle geri getirilip dava dosyalarına girdi. Kayıtlara göre Cumhurbaşkanı'nın uçağı, Atatürk Havalimanı'nın güvenli hale getirilmesini beklemek amacıyla Bandırma bölgesi üzerinde yaklaşık 40 dakika holding (bekleme paterni) yaptı. Radar izlerinde TC-ATA'nın Bandırma üzerinde defalarca dönüş yaptığı açık şekilde görüldü.

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SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

BALIKESİR'DEN HAVALANAN F-16'LAR MARMARA'YA YÖNELDİ

Aynı dakikalarda Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan iki silahlı F-16 havalandı. Daha sonra açılan davalarda pilotların Oğuz Bilgin ile Aykut Yüce olduğu belirlendi. Mahkeme dosyalarına göre iki pilot KOBRA-67 kolu olarak görev yaptı. Radar kayıtları F-16'lardan birinin Balıkesir'den kalktıktan sonra İstanbul hava sahasına girdiğini, Atatürk Havalimanı çevresinde görev yaptıktan sonra Marmara Denizi'nin güneyine yöneldiğini ortaya koydu.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

CUMHURBAŞKANI'NIN UÇAĞINA YALNIZCA 5 DAKİKALIK MESAFE

Askeri radar analizlerine göre Başkan Erdoğan'ın uçağı ile darbeci F-16'nın rotaları Marmara Denizi üzerinde birbirine kritik ölçüde yaklaştı. İki uçak arasındaki zaman farkının yaklaşık 5 dakikaya kadar düştüğü belirlendi. SABAH'ın ulaştığı radar incelemelerine göre F-16, Başkan Erdoğan'ın uçağına yaklaşık 60 kilometre kala rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

Radar izlerinde F-16'nın hedef istikametini terk ederek güneye yöneldiği görüldü. Teknik değerlendirmelere göre bu rota değişikliğinin nedeni uçağın yakıtının kritik seviyeye inmesi oldu. Darbeci pilot, Marmara üzerinde görevini sürdüremeyince Afyonkarahisar istikametindeki KC-135 tanker uçaklarının bulunduğu hava sahasına yöneldi. O dakikalarda Başkan Erdoğan'ın uçağı da Bandırma üzerindeki bekleyişini tamamlayarak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

RADAR İZLERİ İDDİAYI DESTEKLEDİ

SABAH'ın ulaştığı radar haritalarında Balıkesir'den kalkış yapan F-16'nın Marmara üzerinde Cumhurbaşkanı'nın uçağının istikametine yöneldiği, ancak hedefe ulaşmadan güneye döndüğü görülüyor. Aynı radar setinde tanker uçaklarının Afyonkarahisar çevresindeki bekleme paternleri de yer alıyor. Askeri uzmanlar, F-16'nın Marmara'dan güneye ayrılmasının tanker bölgesine yöneliş profiliyle uyumlu olduğuna dikkat çekti.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

YAKIT İKMALİNDEN SONRA YENİDEN İSTANBUL

Mahkeme dosyalarındaki uçuş kayıtlarına göre daha sonra yeniden İstanbul hava sahasına dönen aynı F-16 kolu, Atatürk Havalimanı üzerinde uzun süre alçak uçuş yaptı. Ses üstü geçişler nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında sonic patlamalar meydana geldi. Radar kayıtlarının ilk günlerde sistemlerden silinmiş olması nedeniyle pilotlar soruşturmanın ilk aşamasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

Ancak daha sonra askeri radar kayıtlarının yeniden elde edilmesi, uçuş verilerinin çözümlenmesi ve teknik bilirkişi raporlarının tamamlanmasının ardından Balıkesir'de görevli eski üsteğmenler Oğuz Bilgin ile Aykut Yüce yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Açılan davalarda darbe girişimine iştirak ettikleri gerekçesiyle haklarında müebbet hapis cezaları verildi.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

10 yıl sonra ortaya çıkan teknik tablo, Başkan Erdoğan'ın uçağının yalnızca yerde yürütülen operasyonlarla değil, havada görev yapan milli personelin kritik müdahaleleri ve darbeci F-16'nın yakıt nedeniyle görevini tamamlayamaması sayesinde de İstanbul'a güvenli şekilde ulaştığını ortaya koyuyor.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

SİLİNEN RADAR KAYITLARI ÇÖZÜLDÜ

15 Temmuz soruşturmaları sırasında FETÖ mensuplarının birçok askeri uçuş kaydını sistemlerden silmeye çalıştığı belirlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılan teknik çalışmalarla önemli bölümü yeniden elde edilen radar kayıtları, darbe gecesi gerçekleştirilen hava harekâtının dakika dakika yeniden oluşturulmasını sağladı.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

DİRENİŞİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, otel sahibi Serkan Yazıcı'nın "Gerekirse sizi Yunan adalarına götürebiliriz" şeklindeki teklifine tepki göstererek bu öneriyi kesin bir dille reddetti. O dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın anlatımına göre, Başkan Erdoğan, darbe girişimini öğrendiği andan itibaren süreci çok kontrollü, sakin ve güçlü bir şekilde yönetti.

SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #TÜRKİYE