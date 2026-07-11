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SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara'daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı
SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara'daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı
Son dakika haberi: FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken, o gece Türkiye'nin kaderinin tayin edildiği Marmaris-Dalaman-İstanbul hattındaki büyük direnişin bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te vatandaşları darbecilere karşı meydanlara çağırmasının ardından ATA uçağıyla İstanbul'a dönerken, havada uçağını arayan gözü dönmüş FETÖ'cü pilotlardan sadece dakikalarla kurtulduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11.07.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 06:48