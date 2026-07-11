SON DAKİKA | Darbecileri durduran Marmara’daki 5 dakika! Radar kayıtları 15 Temmuz ihanet gecesini aydınlattı

DİRENİŞİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, otel sahibi Serkan Yazıcı'nın "Gerekirse sizi Yunan adalarına götürebiliriz" şeklindeki teklifine tepki göstererek bu öneriyi kesin bir dille reddetti. O dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın anlatımına göre, Başkan Erdoğan, darbe girişimini öğrendiği andan itibaren süreci çok kontrollü, sakin ve güçlü bir şekilde yönetti.



