Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH'a konuştu: "Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu"

SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH'a konuştu: "Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu"

Son dakika haberi: AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasının ardından, gözler yeniden 6 Şubat depremlerinde yürütülen yardım çalışmalarına çevrildi. Depremzedeler ise AHBAP ve çavuşlarına tepki gösterdi.

Ali ALTUNTAŞ
MURAT KARAMAN
İbrahim GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 19.07.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 06:47
SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Son dakika haberi: Hatay'da ailesiyle birlikte enkazdan kurtarılan ve şimdi TOKİ 'nin yaptığı yeni evinde mutlu bir hayat süren 4 çocuk babası Muhammet Ali Çayırcık (47), "Haluk Levent'i daha çok sanatçı kimliği ile tanırız. Şarkılarını severek dinleriz. Dernek çalışmaları noktasında kendisine hiçbir zaman inanmadım. Göstermelik birkaç ev yaptılar.

SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Depremzedeler için topladıkları milyarları kumarda harcadılar. İnsanların duygularıyla oynadılar, depremzedelerin ahını aldılar. Depremzedelerin iki eli Haluk Levent'in yakasında olacak. Burada tek suçlu tabi ki Haluk Levent değil. O ne kadar suçluysa ona destek verenler de onun kadar suçludur. Çünkü sürekli onu desteklediler, devleti kötülediler. Devletimizin bize her zaman sahip çıkacağını biliyorduk. Evimiz bize güven veriyor. Zor günler geçirdik ama sonu mutlu etti. Çünkü başımızda dünya lideri bir Cumhurbaşkanınız vardı. Hangi sözü verdiyse hepsini tuttu. Allah razı olsun."

SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Kahramanmaraşlı depremzede Hidayet Parlak, "Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gördük. Sonrasında konteyner kentte kaldık. Bu süreçlerde devletimiz tüm kurumları ile yanımızda oldu. AFAD, Kızılay ve Mehmetçiğimiz canla başla mücadele etti. Konteyner kentte kaldığımız dönemde aşevleri kuruldu, istediğimiz zaman sıcak yemek alabildik. Yardımlar aralıksız devam etti. AFAD ve Kızılay'ın yaptıkları inkâr edilemez. O dönemde bazı çevreler bu kurumları yıpratmaya çalıştı. Biz Ahbap Derneği'nden bir kuruş yardım görmedik. Bütün desteği AFAD'dan, Kızılay'dan ve devletimizin diğer kurumlarından aldık. Bugün Ahbap Derneği soruşturmasındaki gelişmeler ise devlet kurumlarının güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu. Devlet olmazsa vatan olmaz, millet olmaz. Öncelikle güveneceğimiz yer devletimizin kurumlarıdır."

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SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Sevgi Parlak, "Hastanede bize kendi yakınları gibi baktılar. Her ihtiyacımız karşılandı. Bir lira bile ödemedik. Konteynerlerde klima vardı, suyumuz aktı, elektriğimiz hiç kesilmedi. Sürekli sıcak yemek ve erzak dağıtıldı. Bir gün bile mağdur edilmedik. Ev kiralarımızı AFAD karşıladı. Sonrasında evlerimiz yapıldı ve teslim edildi. Bunları ömrümüz boyunca unutmayacağız. Bugün de sahada gece gündüz çalışan ekipler var. Merak eden gelsin yerinde görsün. Kimlerin çalıştığını, yapılan konutları kendi gözleriyle görsün. Ahbap soruşturmasında ise suçu olan varsa elbette hukuk önünde hesabını vermelidir." dedi.

SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Dağ, deprem sürecinde Ahbap Derneği'nden herhangi bir yardım almadığını belirterek, AFAD ve Kızılay'ın ilk günden itibaren kendilerine destek verdiğini söyledi. Dağ, depremzedelerin parasını kumar ve coine yatıran Haluk Levent kadar, onu köpürterek şehri emin gösteren çavuşlarının da ceza alması gerektiğini söyledi.

SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Dağ, "Deprem sürecinde Ahbap Derneği'nden herhangi bir yardım almadık. Yardımı devletimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan gördük. O zor günlerde yanımızda AFAD ve Kızılay vardı. Yemek verdiler, destek oldular. Depremzedeler için yapılan bağışlar milletimizin emanetidir. Ancak Haluk Levent bu emanetleri kumara ve bahise yatırmış. Biz onu gerçek bir yardımsever olarak biliyorduk ancak gerçek yüzü ortaya çıktı. Haluk Levent ne kadar suçluysa ona sahip çıkanlarda o kadar suçlu. Haluk Levent'i ve Ahbap'ı köpürterek yardımlar için adres gösterenler de yargılanmalı. Çünkü onlar depremzedelere gelecek olan yardımların önüne geçtiler. Milyonların hiç edilmesine neden oldular. Bu olayla şunu çok iyi anladık. Demek ki devlet ten başka kimseye güvenmeyeceğiz. Devlet ne 1 kuruşunu yer, ne de bir kuruşunu başkasında bırakır."

SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Kilisli depremzede esnaf Mehmet Metin Karakuş, Depremi yaşadık ama burada devletimizden başka herhangi birini görmedik. Devletimiz ve devletimize bağlı kuruluşlar, AFAD, Kızılay ve diğer STK'ları gördük. Ama muhalefet etmek isteyen bir kesim devleti itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen her çabayı yaptı. "Devlet yok, ahbap var" dediler. Biz Ahbap'a hiç rastlamadık. Nitekim insanların duygularından faydalanıp paralarını toplayıp, kumarda ve sefahatte kullanan kişi çıkıp doğruyu söylemek zorunda kaldı.

SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Kilisli depremzede esnaf Mehmet Tunç, Biz deprem bölgesinde yaşıyoruz ama Ahbap diye bir şey görmedik. O zaman "Ahbap var, devlet yok" diyen arkadaşlara söylüyorum. Bu tür derneklere itibar etmeyin. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, bize gereken katkıyı yaptı. Yeni dükkanıma da geçtim. Her şey çok güzel oldu. Söz verdiler ve yaptılar. Onun için devletimize güvenelim, bu tür insanlara itibar etmeyelim. Devletimizin kurumlarına güvenin. Başka hiçbir yere inanmayın."

SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Kilisli depremzede esnaf Ali Culhaoğlu, Devlet varken kimse kendisini devlet olarak göremez. Yüzyılın afeti sayılan depremde biz sadece devleti gördük. Böylesine birlik halinde olmamız gereken durumlarda maalesef insanların duyguları istismar edildi. Haluk Levent tek başına değil, kendisini büyütenler, önünü açanlar olmasa böyle büyümezdi.

SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Bugün gelinen noktada o kişilere destek verenlerin de bu işin ortağı olduğu ortada. Oraya yardım yapmakta birçok insanı etkilediler, 'Devlete değil Ahbaba verin' dediler. Devletin kurumları, kuruluşları dururken insanları onlara yönelttiler. Depremzedeler için devletin yaptıkları belli. Devlet resmen tarih yazdı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yeniden şehirler inşa edildi. Allah Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin başından eksik etmesin. Dünyanın hiçbir yerinde onun gibi milletini seven görülmedi."

SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH’a konuştu: Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu

Ahbap Derneği soruşturması doğru bir karar ve sonuna kadar gidilmesi gerekir. Buna yol gösterenler veya devletin imkanlarını kullanarak yardım edenler varsa cezasını çekmelidir. Kimse devletimizden büyük bir makama sahip değildir. Kişiler gelip geçicidir, devletimiz bakidir."

#HALUK LEVENT #AHBAP DERNEĞİ