SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH'a konuştu: "Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu"

Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Dağ, "Deprem sürecinde Ahbap Derneği'nden herhangi bir yardım almadık. Yardımı devletimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan gördük. O zor günlerde yanımızda AFAD ve Kızılay vardı. Yemek verdiler, destek oldular. Depremzedeler için yapılan bağışlar milletimizin emanetidir. Ancak Haluk Levent bu emanetleri kumara ve bahise yatırmış. Biz onu gerçek bir yardımsever olarak biliyorduk ancak gerçek yüzü ortaya çıktı. Haluk Levent ne kadar suçluysa ona sahip çıkanlarda o kadar suçlu. Haluk Levent'i ve Ahbap'ı köpürterek yardımlar için adres gösterenler de yargılanmalı. Çünkü onlar depremzedelere gelecek olan yardımların önüne geçtiler. Milyonların hiç edilmesine neden oldular. Bu olayla şunu çok iyi anladık. Demek ki devlet ten başka kimseye güvenmeyeceğiz. Devlet ne 1 kuruşunu yer, ne de bir kuruşunu başkasında bırakır."