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SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH'a konuştu: "Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu"
SON DAKİKA | Depremzede vatandaşlar SABAH'a konuştu: "Haluk Levent kadar, onu parlatanlar da suçlu"
Son dakika haberi: AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasının ardından, gözler yeniden 6 Şubat depremlerinde yürütülen yardım çalışmalarına çevrildi. Depremzedeler ise AHBAP ve çavuşlarına tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 06:47