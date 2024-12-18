SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap güncellemesinde sona gelindi: Toplantıya cep telefonu hatta akıllı saatle bile girmek yasak!

BU AYIN BAŞINDA 'GİZLİ' NİTELİKLE TOPLANTI YAPILDI

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanması için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu ayın başında "gizli" nitelikte bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "Kırmızı Kitap" üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak ele alındı.