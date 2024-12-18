Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap güncellemesinde sona gelindi: Toplantıya cep telefonu hatta akıllı saatle bile girmek yasak!
SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap güncellemesinde sona gelindi: Toplantıya cep telefonu hatta akıllı saatle bile girmek yasak!
SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası olarak nitelendirilen ve Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Katılımcılar toplantıya cep telefonu ve akıllı saat ile bile giremezken, kitabın güncellemesine yönelik Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde ay başında "gizli" nitelikte bir toplantı gerçekleştirildi.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 14:49