SON DAKİKA | ‘Dijital kuşatma’ya karşı dijital telif! SABAH yasanın detaylarını açıklıyor: Paradan, izin iptaline kadar ceza uygulanacak

TELİF KURULU



META ve Google gibi dijital platformlar ve servis sağlayıcılarının yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, telif anlaşmaları ve imzalanan bu anlaşmalara uyumun denetimi için "Dijital Telif Kurulu" kurulacak. Gerek telif ödemeleri, gerek rekabet ihlali başta olmak üzere anlaşmazlık halinde bu Kurul "hakemlik" görevini üstlenecek. Rekabet Kurumu, SPK, Basın İlan Kurumu başta olmak üzere devletin ilgili kurum ve kuruluşları Kurul'un üyesi olacak. Dijital dünyaya bu Kurul aracılığıyla düzen getirilecek.



