Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | ‘Dijital kuşatma’ya karşı dijital telif! SABAH yasanın detaylarını açıklıyor: Paradan, izin iptaline kadar ceza uygulanacak
SON DAKİKA | ‘Dijital kuşatma’ya karşı dijital telif! SABAH yasanın detaylarını açıklıyor: Paradan, izin iptaline kadar ceza uygulanacak
META ve Google gibi dijital medya platformları ve servis sağlayıcılarının, hiçbir denetimi kabul etmemelerine rağmen 158 milyar TL gelir sağlamaları sorununa neşter vuruluyor. Sabah Gazetesi'nin gündeme getirdiği bu "tehlikeli kuşatma" TBMM'de hazırlanmak olan "dijital telif" yasasıyla yarılacak. Platformlar ve servis sağlayıcıları zapturapt altına "Dijital Telif Kurulu" ile alınacak.
Giriş Tarihi: 13.01.2026 07:53
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 08:05