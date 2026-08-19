SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı “Petrol Denizi”! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek 

PETROL MÜJDESİ HEYECAN YARATTI



Diyarbakır Memur Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir, Türkiye'nin son yıllarda milli enerji politikaları kapsamında yürüttüğü kararlı adımlar, ülkenin ekonomik bağımsızlığı ve geleceği açısından son derece ümit verici ve heyecan verici bir tablonun kapılarını araladığını söyledi. Tekdemir, "Diyarbakır'daki 7.200 kilometrekarelik potansiyel alanda yürütülen çalışmaların Gabar'daki üretimi 2 ila 3 katına katlama potansiyeli taşıması, bölge için tarihi bir dönüm noktasıdır. Gabar'da yakalanan günlük 83 bin varili aşkın rekor üretim ve bölgedeki binlerce gence sağlanan doğrudan istihdam, enerjinin sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda bölgesel huzur ve kalkınmanın da anahtarı olduğunu açıkça gösteriyor. Yerli imkânlarla ve yüksek teknoloji içeren ankonvansiyonel yöntemlerle yürütülen bu arama faaliyetleri, Türkiye'nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırma gücünü ispatlıyor" dedi.