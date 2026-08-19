Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı “Petrol Denizi”! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı “Petrol Denizi”! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek 

Son dakika haberi: Devletin 'Diyarbakır'ın altı petrol denizi' açıklaması kentte yaşayanları heyecanlandırdı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonuyla hayata geçen 'Milli Enerji Hamlesi', Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonominin can suyu yapmaya devam ediyor. Bölgede sağlanan huzur ve barış iklimi her alanda etkisini gösteriyor.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 19.08.2026 07:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 07:34
SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

Son dakika haberi: Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonuyla hayata geçen 'Milli Enerji Hamlesi', Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonominin can suyu yapmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tam desteğiyle yerli kaynaklara yönelen Türkiye, TPAO tarafından Gabar petrollerini keşfederek çıkarmaya başladı. Ardında Diyarbakır ve Van'da da keşif çalışmaları yapıldı. Diyarbakır'da Gabar'ı 2-3 katlayacak petrol rezervleri tespit edildi.

SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

DİYARBAKIR'DA BÜYÜK PETROL REZERVLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da yürütülen petrol arama çalışmalarında başarılı olunması halinde Gabar'dan daha büyük üretime ulaşılabileceği müjdesini verdi. Gabar'da çalışmaların sürdüğünü anımsatan Bayraktar, Diyarbakır'daki potansiyelin Gabar'ı 2-3'e katlayabilecek seviyede olduğuna dikkat çekti. Bakan Bayraktar'ın Diyarbakır'daki büyük petrol keşfi kentte büyük heyecan yarattı.

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SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

PETROL MÜJDESİ HEYECAN YARATTI

Diyarbakır Memur Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir, Türkiye'nin son yıllarda milli enerji politikaları kapsamında yürüttüğü kararlı adımlar, ülkenin ekonomik bağımsızlığı ve geleceği açısından son derece ümit verici ve heyecan verici bir tablonun kapılarını araladığını söyledi. Tekdemir, "Diyarbakır'daki 7.200 kilometrekarelik potansiyel alanda yürütülen çalışmaların Gabar'daki üretimi 2 ila 3 katına katlama potansiyeli taşıması, bölge için tarihi bir dönüm noktasıdır. Gabar'da yakalanan günlük 83 bin varili aşkın rekor üretim ve bölgedeki binlerce gence sağlanan doğrudan istihdam, enerjinin sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda bölgesel huzur ve kalkınmanın da anahtarı olduğunu açıkça gösteriyor. Yerli imkânlarla ve yüksek teknoloji içeren ankonvansiyonel yöntemlerle yürütülen bu arama faaliyetleri, Türkiye'nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırma gücünü ispatlıyor" dedi.

SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

GABAR GİBİ MÜJDE BEKLENİYOR

Diyarbakır'daki petrol rezervi vatandaşlarda büyük bir heyecan yarattı. Esnaf Kadri Önalan, "Güneydoğu'da sağlanan huzur ortamıyla birlikte yer altı kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması bizi heyecanlandırıyor. Diyarbakır'da yıllardır söylenen petrol devletimizin güçlü iradesiyle keşfediliyor. Artık, kötü günler geride kaldı. Bölgemiz artık petrolle anılmaya başlandı" dedi.

SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

"BARIŞ VE PETROL REFAH SEVİYEMİZİ YÜKSELTECEK"

Gabar gibi Diyarbakır'dan da müjde beklediklerini ifade eden esnaf Hakan Temiz, "Bölgemizde yıllarca süren olaylar nedeniyle yer altı kaynaklarımız toprağın altında yatıyordu. Ancak, artık her şey değişti. Bölgemizde barış havası hakim. Diyarbakır'da petrol müjdesi heyecan yarattı. Petrolün çıkarılmasını ve bölgemizin kalkınmasını istiyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

Esnaf Şinasi Bozkuş da, "On yıllardır Diyarbakır'da petrol olduğu söyleniyordu. Ama olaylar nedeniyle toprak altında duruyordu. Şimdi artık yer altı kaynaklarımızı çıkarmaya başladı. Barış ve petrol refah seviyemizi yükseltecek" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

"REFAH DOLU BİR YAŞAM BİZİ BEKLİYOR"

Serbest meslek sahibi Evzel Demir: "Bölgemizde artık huzur ve barış iklimi hâkim oldu. Yeni süreç gibi Diyarbakır petrolü de heyecan yarattı. Yıllardır yer altında yatan zenginliklerimizi kullanamıyorduk. Sağlanan güvenli ortamla birlikte petrol, doğal gaz gibi milli enerjimiz ekonomiye kazandırılmaya başlandı. Artık huzur, barış ve güven ortamının de etkisiyle geleceğe emin adımlarla ilerlemek ve çıkarılacak petrol sayesinde refah dolu bir yaşamın bizleri beklediğine inanıyorum" dedi.

SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

"DİYARBAKIR GELİŞİMİYLE ANILACAK"

Serbest meslek sahibi Ramazan Peker: "Yeni süreçle birlikte yıllar sonra bölgemizde artık barış sağlandı. Olaylar sona erdi. Hükümetin başlattığı hamlelerle onlarca yıldan sonra yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırıldı. Enerji Bakanının Diyarbakır petrolü için yaptığı açıklama da bizi çok heyecanlandırdı. Yılarca yaşanan olaylarla gündeme gelen Diyarbakır artık, petrolle, gelişimiyle anılan bir şehir olacaktır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

15 BİN 253 HEKTARDA PETROL ARANACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'da bulunan petrol arama ruhsatının süresini de uzattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararına göre, sahadaki hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hedefiyle TPAO'nun Diyarbakır'da 15 bin 253 hektar büyüklüğündeki kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresi 11 Mayıs 2027'ye kadar uzatıldı.

SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı Petrol Denizi! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek

Öte yandan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait bir petrol arama ruhsat sahasında kamulaştırma kararı alındı. Kazıktepe-3 kuyusunun lokasyon sahası ve yolunun yapımı için Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağı mollaali Mahallesi'nde bulunan 132 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 20.994,11 metrekarelik bölümü kamulaştırılacak.

#BERAT ALBAYRAK