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SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı “Petrol Denizi”! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek
SON DAKİKA | Diyarbakır’ın altı “Petrol Denizi”! Petrol ve barış bölgenin refah seviyesini yükseltecek
Son dakika haberi: Devletin 'Diyarbakır'ın altı petrol denizi' açıklaması kentte yaşayanları heyecanlandırdı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonuyla hayata geçen 'Milli Enerji Hamlesi', Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonominin can suyu yapmaya devam ediyor. Bölgede sağlanan huzur ve barış iklimi her alanda etkisini gösteriyor.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 07:30
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 07:34