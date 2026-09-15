Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…

SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…

Son dakika haberi: Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde ölümünden 2 gün önce yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 136. bölümündeki 'Kaşifoğlu' sahnesi soruşturma dosyasına girdi. Dizinin üç senaristi 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 15.09.2026 07:50 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 07:51
SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…

Son dakika haberi: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…

KOZİNOĞLU'NUN PARALELLİĞİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesinden 2 gün önce, 10 Kasım 2011'de yayımlanan dizinin 136. bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" isimli karaktere yer verildi.

SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…

Sahnede hücrede tutulan Kaşifoğlu'nun Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa'ya teslim edildiği, Yaşar Ağa tarafından darp edildiği ve yanındaki İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrail'in benim Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!" sözleriyle tehdit ettiği görüldü.

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SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…

Bölümün yayımlanmasından 2 gün sonra Kozinoğlu hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…

ŞIRINGAYLA ÖLÜM SAHNESİ

Dizide Kazım Kaşifoğlu karakteri kalp krizi geçirdikten sonra iğne ile öldürülüyor.

SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…

8 Aralık 2011'de yayımlanan 139. bölümde ise Kazım Kaşifoğlu'nun spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, duş aldığı ve ardından "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü görüldü.

SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…

Dosyada ayrıca 17 Mayıs 2012 tarihli 159. bölümde "ERDOĞAN" yazılı mezar taşı de yer aldı.

#KAŞİF KOZİNOĞLU