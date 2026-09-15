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SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…
SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…
Son dakika haberi: Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde ölümünden 2 gün önce yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 136. bölümündeki 'Kaşifoğlu' sahnesi soruşturma dosyasına girdi. Dizinin üç senaristi 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 07:50
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 07:51