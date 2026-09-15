SON DAKİKA | Dizideki senaryo silivri’de gerçek oldu! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 2 gün önce…

Sahnede hücrede tutulan Kaşifoğlu'nun Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa'ya teslim edildiği, Yaşar Ağa tarafından darp edildiği ve yanındaki İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrail'in benim Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!" sözleriyle tehdit ettiği görüldü.



