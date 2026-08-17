SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

SÜREÇ, MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI



Kent, 2024'te yaklaşık 1 milyon 100 bin, 2025'te ise 1 milyon 600 bin ziyaretçi ağırladı. 2026'nın ilk beş ayında 847 bin turist kente gelirken, yıl sonu hedefi 2 milyon ziyaretçi olarak açıklandı. Güven ortamının kalıcılaşmasıyla kent bölgenin yükselen yıldızı haline geliyor.