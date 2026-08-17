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SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı
SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı
Son dakika haberi: Diyarbakır, 47 yıl boyunca süren olayların ardından huzur ve güven ortamıyla yeniden yükselişe geçti. 10 bin yıllık tarihi kent, 24 saat yaşayan metropol kimliği kazanırken, hayata geçirilen yatırımlar ve artan turist sayısıyla bölgenin önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 06:58