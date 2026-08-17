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SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

Son dakika haberi: Diyarbakır, 47 yıl boyunca süren olayların ardından huzur ve güven ortamıyla yeniden yükselişe geçti. 10 bin yıllık tarihi kent, 24 saat yaşayan metropol kimliği kazanırken, hayata geçirilen yatırımlar ve artan turist sayısıyla bölgenin önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 17.08.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 06:58
SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

Son dakika haberi: Güneydoğu'da yaşanan olaylar nedeniyle bir dönem hava kararmadan insanların evlerine çekildiği Diyarbakır, o karanlık günleri geride bıraktı.

SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

Barış ve huzurun kapılarını açan süreçle birlikte büyük bir değişimin yaşandığı 'Doğu'nun Paris'i Diyarbakır, 24 saat boyunca yaşamın durmadan sürdüğü bir kent haline geldi.

SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

Daha önce geceleri karanlığa gömülen kent, hayata geçirilen projeler sayesinde cazibe merkezi haline geldi ve karanlık günleri arkasında bırakarak, ışıl ışıl bir metropol oldu.

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SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

ESKİ GÜNLER GERİDE KALDI

Bölgede 47 yıl boyunca süren olaylardan en çok etkilenen illerin başında olan Diyarbakır'da eski günler geride kaldı. Orta Doğu'ya açılan önemli ticaret ve turizm geçiş güzergâhına sahip olan tarihi kent, önce "Kobani" ardından "hendek" nedeniyle ağır darbe aldı.

SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

Sonrasında Diyarbakır, sağlanan huzur ve güven ortamıyla adeta yeniden küllerinden doğdu. Hayata geçirilen yatırımlarla modern bir kent haline gelen Diyarbakır artık her alanda öne çıkıyor.

SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de desteği ile iki yıl önce başlayan terörsüz Türkiye süreciyle de birlikte Diyarbakır her gün artan turist sayısıyla da dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

UYUMAYAN KENTE DÖNÜŞTÜ

Bir dönem karanlığın çökmesiyle birlikte insanların korku ve panik içerisinde evlerine kapandığı dönemleri geride bırakan "Doğu'nun Paris'i" Diyarbakır, artık ışıl ışıl bir kent haline geldi.

SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

İstanbul, Ankara, İzmir hatta Avrupa'daki metropol kentler gibi yaşamın durmadan 24 saat sürdüğü bir kent haline gelen 10 bin yıllık şehir, cazibe merkezi metropol bir kent oldu.

SON DAKİKA | Doğu’nun Paris’i ışıl ışıl 24 saat uyumayan kent Diyarbakır, karanlık günleri geride bıraktı

SÜREÇ, MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Kent, 2024'te yaklaşık 1 milyon 100 bin, 2025'te ise 1 milyon 600 bin ziyaretçi ağırladı. 2026'nın ilk beş ayında 847 bin turist kente gelirken, yıl sonu hedefi 2 milyon ziyaretçi olarak açıklandı. Güven ortamının kalıcılaşmasıyla kent bölgenin yükselen yıldızı haline geliyor.

#DİYARBAKIR