SON DAKİKA | Dünya diken üstünde: 3. dünya savaşının ayak sesleri! ABD'nin hamlesi fitili ateşledi
Son dakika haberi: ABD başkanlık görevini Trump'a bırakmaya hazırlanan Joe Biden, Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı uzun menzilli füze kullanma izni verdiği iddiası dünyayı diken üstüne getirdi. Karar Trump'ın kucağına bomba gibi düştü. Fransa ve İngiltere de Ukrayna'ya yeşil ışık yaktı. Rusya'nın ilk açıklaması, "Bu hamle 3'üncü dünya savaşı çıkarır" oldu. Rus yanlısı Kim Jong Un, ordusuna 'Savaşa hazırlanın' emri verdi. İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın da vatandaşlarını 'Savaşta yapılması gerekenler' konusunda açıklandı.
Giriş Tarihi: 19.11.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 06:52