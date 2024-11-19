SON DAKİKA | Dünya diken üstünde: 3. dünya savaşının ayak sesleri! ABD’nin hamlesi fitili ateşledi

ZELENSKİ: FÜZELER KONUŞACAK



Beyaz Saray ya da Pentagon tarafından bu konuda henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Biden'ın Rusya'da kullanma izni verdiği ABD yapımı füzeler kendi adına konuşacak" açıklaması haberlerin doğruluğunu teyit etti.



