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SON DAKİKA | Dünya diken üstünde: 3. dünya savaşının ayak sesleri! ABD'nin hamlesi fitili ateşledi

Son dakika haberi: ABD başkanlık görevini Trump'a bırakmaya hazırlanan Joe Biden, Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı uzun menzilli füze kullanma izni verdiği iddiası dünyayı diken üstüne getirdi. Karar Trump'ın kucağına bomba gibi düştü. Fransa ve İngiltere de Ukrayna'ya yeşil ışık yaktı. Rusya'nın ilk açıklaması, "Bu hamle 3'üncü dünya savaşı çıkarır" oldu. Rus yanlısı Kim Jong Un, ordusuna 'Savaşa hazırlanın' emri verdi. İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın da vatandaşlarını 'Savaşta yapılması gerekenler' konusunda açıklandı.

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 19.11.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 06:52
SON DAKİKA | Dünya diken üstünde: 3. dünya savaşının ayak sesleri! ABD’nin hamlesi fitili ateşledi

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlayan saldırılarında yeni bir dünya savaşı riski konuşulmaya başlandı. Bunun nedeni savaşın 1000'inci gününe iki gün kala ABD yönetiminin aldığı bir karar oldu.

SON DAKİKA | Dünya diken üstünde: 3. dünya savaşının ayak sesleri! ABD’nin hamlesi fitili ateşledi

ABD basınında Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yayınladı.

SON DAKİKA | Dünya diken üstünde: 3. dünya savaşının ayak sesleri! ABD’nin hamlesi fitili ateşledi

ABD yönetiminin 300 kilometre menzile sahip bu füzelerin artık Rusya sınırları içerisinde de kullanılmasına izin vermesinin arkasında Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin olduğu söyleniyor.

SON DAKİKA | Dünya diken üstünde: 3. dünya savaşının ayak sesleri! ABD’nin hamlesi fitili ateşledi

Kararın Biden'ın başkanlık görevini bırakmasına sayılı günler kala alınması dikkat çekti. 20 Ocak'ta yeni başkan olarak Beyaz Saray'a geçecek olan Donald Trump "Savaşı bitireceğim" demişti.

SON DAKİKA | Dünya diken üstünde: 3. dünya savaşının ayak sesleri! ABD’nin hamlesi fitili ateşledi

ZELENSKİ: FÜZELER KONUŞACAK

Beyaz Saray ya da Pentagon tarafından bu konuda henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Biden'ın Rusya'da kullanma izni verdiği ABD yapımı füzeler kendi adına konuşacak" açıklaması haberlerin doğruluğunu teyit etti.

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