SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı’nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikili görüşme ve savunma sanayiine yönelik kritik açıklamalarla uluslararası basının odak noktası oldu.

