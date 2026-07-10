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SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı'nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

Son dakika haberi: Ankara'daki NATO Zirvesi, Türkiye'nin diplomatik ve savunma alanındaki ağırlığını uluslararası gündeme taşıdı. Dış basın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, ABD ile temaslar ve yeni stratejik işbirliklerini öne çıkardı.

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 10.07.2026 06:23 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 06:25
SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı’nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikili görüşme ve savunma sanayiine yönelik kritik açıklamalarla uluslararası basının odak noktası oldu.

SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı’nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

Yapılan yorumlarda, "Türkiye'nin ev sahipliği unutulmaz izler bıraktı", "Avrupa'nın geleceği Ankara'da şekillendi" ifadeleri öne çıktı.

SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı’nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

REUTERS: NATO Zirvesi ve Trump-Erdoğan temaslarını "Washington- Ankara ilişkilerinde yeni dönem" olarak değerlendirdi.
LE MONDE: Trump'ın Erdoğan için "Ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir adam" ifadesini öne çıkardı.

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SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı’nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

TA NEA: Zirvenin Türkiye'nin bölgesel güç olarak nasıl kuvvetlendiğini gösterdiğini yazdı.
TIMES OF ISRAEL: "Türkiye'nin konumu artırırken, gerileyen İsrail'in nüfuzu zayıflıyor" yorumunda bulundu ve "Trump'ın F-35 satışına verdiği destek, Türkiye'nin konumunu güçlendirdi" denildi.

SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı’nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

KATHİMERİNİ: Zirvenin Türkiye'ye yönelik olumlu atmosferde geçtiğini belirtti.
THE WALL STREET JOURNAL: Trump'ın CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve F-35 satış planını öne çıkardı.

SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı’nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

FINANCIAL TIMES: Türkiyeİngiltere güvenlik ortaklığının stratejik önemine dikkat çekti.
THE DAILY STAR: F-35 kararını Erdoğan'a en büyük jest olarak yorumladı.

SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı’nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

IL MESSAGGERO: Zirvenin Avrupa savunmasında yeni dönemin kapısını araladığını yazdı.
HAYOM: Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak konumunun giderek pekiştiğini kaydetti.

SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı’nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

TÜRKİYE İZ BIRAKTI

Liderler, gazeteciler ve tüm misafirler, sunulan imkânları överek ülkelerine döndü.

İZLANDA BAŞBAKANI KRISTRUN FROSTADOTTIR

"Her şey gerçekten harikaydı."

SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı’nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı

YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRYAKOS MİÇOTAKİS

Ceddin Deden marşı sonrası görüntüleri Yunanistan'da geniş yankı uyandırırken, "Türkiye muhteşem bir NATO Zirvesi düzenlemiş" sözleriyle Ankara'nın ev sahipliğini övdü.

İTALYA BAŞBAKANI GIORGIA MELONI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN