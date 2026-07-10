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SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı'nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı
SON DAKİKA | Dünya tarihi NATO Toplantısı'nı manşetlerine böyle taşıdı! Türkiye gücüne güç kattı
Son dakika haberi: Ankara'daki NATO Zirvesi, Türkiye'nin diplomatik ve savunma alanındaki ağırlığını uluslararası gündeme taşıdı. Dış basın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, ABD ile temaslar ve yeni stratejik işbirliklerini öne çıkardı.
Giriş Tarihi: 10.07.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 06:25