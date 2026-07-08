Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi meyvesini verdi. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile buluşmasında müjde niteliğinde açıklamalar yaptı. Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.

ANKARA
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:17 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:38
SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

Son dakika haberi: Türkiye ile ABD arasındaki meseleler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki 'lider diplomasisi' ve yürütülen rasyonel politikalar sayesinde birer birer çözüme kavuşuyor. Dün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump, SABAH'ın sorusunu yanıtlayarak iki ülke savunma sanayii işbirliğinin gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak görülen CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

Bu sayede Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın motor tedariki çözüme kavuşurken, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı alımının da önü açılacak. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Trump'ın açıklamalarından başlıklar:

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

LİDERLİĞİNİZDE TÜRKİYE GÜÇLENDİ

Türkiye, (Başkan Erdoğan) liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü ülke haline geldi. Bu gerçekten de iki ülkenin (Türkiye- ABD) faydasına. Şu anda Türkiye ile ilişkilerimizin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. (Türkiye) Askeri açıdan çok güçlü bir ülke. Çok sayıda teçhizatımıza sahipler ve çok sayıda harika askerleri var. Türkiye hafife alınmaması gereken bir ülke. Sayın Erdoğan'a çok büyük saygım var.

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SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

TÜRKİYE OLMASAYDI ZİRVEYE KATILMAZDIM

NATO'ya trilyonlarca dolar yatırım yaptık. Neden? Avrupa ülkelerini, Kanada'yı ve diğerlerini korumak için. Genel olarak eskiden Sovyetler Birliği'nden, şimdi ise Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı ülkeleri korumak için. NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. Açıkçası, Türkiye'de düzenlenmemiş olsaydı ve dostum olan çok güçlü bir lider, çok güçlü bir kişi burada olmasaydı muhtemelen katılmayabilirdim.

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

VEFALI ORTAK

(F-35'ler hakkında) Sanırım pek çok kişi, size şunu söyleyebilirim ki pek çok kişi, burada oturanlar da dahil olmak üzere, 'Neden bunu yapmayalım ki?' diye düşünüyor. Türkiye, vefalı olacağını düşündüğümüz diğer ortaklardan pek çok açıdan çok daha vefakâr davrandı. Bu yüzden bu kesinlikle dikkate alınması gereken bir konu. Bu harika bir uçak, en iyisi, şu anda açık ara en iyi uçak ve kesinlikle dikkate alacağımız bir seçenek.

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

DOSTLARIMIZA YAPTIRIM İSTEMİYORUZ

Evet bu yaptırımlar kaldırılacak. Zaten çok yakinen çalışıyoruz. (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, çok ünlü bir kişi biliyorsunuz. Çok iyi bir Dışişleri Bakanı, tüm meslektaşlarla birlikte artık bu müeyyideleri kaldıracağız. Zamanı geldi. Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımlar uygulamak istemiyoruz. Çok basit, zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Erdoğan için bunu ifade edebilirim.

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

BAŞKAN ERDOĞAN: DÜNYA BARIŞI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Başkan Erdoğan ise şunları söyledi:
NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum.
(İran'daki savaş) Bu süreçte, yine aynı şekilde bizler, İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
(Gazze'deki ihlaller) Gazze konusunda, tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlamak için bu Liderler Zirvesi'ni çok çok önemsiyoruz. Bu Liderler Zirvesi'nden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz. Bunun olabileceğine de ihtimal veriyorum.
NATO'da iki önemli ülke olarak bizler, bu Liderler Zirvesi'nde de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız, bunu da başaracağımıza inanıyorum. Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada görüşeceğiz. Ona göre de adımları atacağız.
(KAAN uçaklarının motor teslimi) Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve KAAN ile ilgili, onun motorları noktasında bu Liderler Zirvesi'nde değerli dostumla tekrar görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi, burada da tekrar edecektir. Bu müjdeyle de herhalde Liderler Zirvesi'nde kendisine teşekkür edeceğiz.

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

HARİKA İLİŞKİLERE SAHİBİZ

ABD'nin ekonomik faaliyetlerinden de bahseden Trump, ticaret konusunda bazı ülkelerle "harika ilişkilere" sahip olduklarının, Türkiye'nin de bunlardan biri olduğunun altını çizdi. Trump, "İlişkimiz açısından, İran ile savaşı sona erdirmeye çalışmak da dahil olmak üzere pek çok açıdan olağanüstü bir tutum sergilediler" dedi. Trump, Türkiye'nin ABD'den aldığı uçakların motorlarının bakımını yapma konusunda "yükümlülükleri olduğunu" söyleyerek, bununla ilgileneceğini belirtti.

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

5 ADET F-35 UÇAĞIN SÖZÜNÜ ALDIK

Başkan Erdoğan, F-35, KAAN savaş uçaklarının motorlarının teslimatıyla ilgili bir soruya, şu yanıtı verdi: F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Bunu Amerika ile daha önce de görüştük. Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Şimdi Liderler Zirvesi'nde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

ABD, Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarmış ve çeşitli yaptırımlara tabi tutmuştu. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ihracat ve ithalat bankası desteğinin kesilmesi; mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi gibi 12 madde yer alıyor. Yaptırımların kalkması, özellikle savunma sanayii projelerinin seri üretim hatlarındaki gecikme ve ambargo risklerini tamamen ortadan kaldıracak.

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

PUTİN, ERDOĞAN'A SAYGI DUYUYOR

TRUMP, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğünü belirterek, ikisinin de anlaşmaya varmak istediğine inandığını söyledi. Putin'in Erdoğan'a "çok saygı duyduğunu" vurgulayan Trump, "Bu kadar uzun sürmesi çok yazık, ama sanırım bir şeyler ortaya çıkacak ve Cumhurbaşkanı da bu konuda bize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ABD'den çok Avrupa'nın sorunu olduğunu belirten Trump, "Bu konuyu çözeceğiz" dedi.

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

TRUMP, TÖREN KITASINI 'MERHABA ASKER' DİYEREK SELAMLADI

BAŞKAN Erdoğan, Trump'ı Külliye'de A+ tipi resmi törenle karşıladı. Trump'ın makam aracı, tören alanına süvariler eşliğinde geldi. 21 pare top atışı yapılırken, milli marşlar çalındı. Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, 16 Türk devletini temsil eden askerlerin yanı sıra mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Bu sırada Türk Yıldızları da tören alanı üzerinde uçuş yaptı. Trump, tarihi kıyafetler içindeki askerler hakkında Erdoğan'dan bilgi aldı.

SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı

17 YIL SONRA İLK ZİYARET

Eski ABD Başkanı Obama'nın 2009 yılındaki ziyaretinden 17 yıl sonra bir ABD Başkanı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.


BETÜL USTA - RESUL EKREM ŞAHAN BURCU ŞEN - MEHMET FAHRİ ÖZKAN ALİ EKEYILMAZ / ANKARA

#NATO ZİRVESİ #TÜRKİYE #ABD BAŞKANI TRUMP