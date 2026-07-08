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SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı
SON DAKİKA | Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu! Türkiye istediğini aldı
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi meyvesini verdi. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile buluşmasında müjde niteliğinde açıklamalar yaptı. Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:17
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:38