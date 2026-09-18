Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel cephesinde örtülü savaş! Özel’e “Hata üstüne hata yapıyorsun” tepkisi

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel cephesinde örtülü savaş! Özel’e “Hata üstüne hata yapıyorsun” tepkisi

Son dakika haberi: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu Ekrem İmamoğlu destekçileri arasındaki örtülü bilek güreşi kızıştı. İmamoğlu'na yakın siyasi değerlendirmeleriyle öne çıkan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, "Hata üstüne yapıyorsunuz" diyerek Özgür Özel ve ekibini eleştiri yağmuruna tuttu.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 18.09.2026 07:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 07:52
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel cephesinde örtülü savaş! Özel’e Hata üstüne hata yapıyorsun tepkisi

Son dakika haberi: Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel ile tutuklu Ekrem İmamoğlu destekçilerinin parti içi çekişmesi ve dönem dönem alevlenen söz düelloları devam ediyor.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel cephesinde örtülü savaş! Özel’e Hata üstüne hata yapıyorsun tepkisi

Yeni Parti kurulduktan sonra MYK'ya İmamoğlu'na yakın isimleri almamasıyla gündem olan Özel, bu süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yeniden değerlendireceklerine yönelik güçlü sinyaller vermiş, iki kanat arasındaki çekişme Yeni Parti'nin yerel örgütlenme sürecinde yaşanan anlaşmazlıklarla da perçinlenmişti.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel cephesinde örtülü savaş! Özel’e Hata üstüne hata yapıyorsun tepkisi

"HATA ÜSTÜNE HATA YAPILDI"

Son olarak İmamoğlu'na yakın siyasi değerlendirmeleriyle tanınan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen'den Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert eleştiriler geldi.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel cephesinde örtülü savaş! Özel’e Hata üstüne hata yapıyorsun tepkisi

Yazılı açıklamasında Özel yönetimini "etkisiz ve tepkisiz" olarak tanımlayan Esen, "Mutlak butlan kararıyla birlikte ana muhalefet ciddi bir ivme kaybetti ve Özel yönetimi hata üstüne hata yaptı" dedi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel cephesinde örtülü savaş! Özel’e Hata üstüne hata yapıyorsun tepkisi

"MUHALİF CEPHE ZAYIFLADI"

Bu süreçte yapılan hataları da tek tek sıralayan Esen, "Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli tepkinin gösterilememesi, Yargıtay'dan çıkacak karara bel bağlanması, ardından çerçeve yasa konusundaki kafa karışıklığı ve arka arkaya kaybedilen belediyeler, muhalefet cephesini ciddi biçimde zayıflattı" yorumunu yaptı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel cephesinde örtülü savaş! Özel’e Hata üstüne hata yapıyorsun tepkisi

Muhalif tabanda moral ve gücün giderek zayıfladığını belirten Esen, "Bence artık şu ana kadar izlenen stratejinin sonuçlarının ne olduğunu açıkça tartışmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ #EKREM İMAMOĞLU