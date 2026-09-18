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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel cephesinde örtülü savaş! Özel’e “Hata üstüne hata yapıyorsun” tepkisi
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel cephesinde örtülü savaş! Özel’e “Hata üstüne hata yapıyorsun” tepkisi
Son dakika haberi: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu Ekrem İmamoğlu destekçileri arasındaki örtülü bilek güreşi kızıştı. İmamoğlu'na yakın siyasi değerlendirmeleriyle öne çıkan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, "Hata üstüne yapıyorsunuz" diyerek Özgür Özel ve ekibini eleştiri yağmuruna tuttu.
Giriş Tarihi: 18.09.2026 07:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 07:52