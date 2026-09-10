SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile iştiraklerinden aldığı ihalelerin biriken hakedişlerini alabilmek için rüşvet çarkına zorlandığını belirten Danış, 500 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için 10 milyon lira rüşvet vermek ve 50 milyon liralık 2 arsasını devretmek zorunda kaldığını söylemişti.