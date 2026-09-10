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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış'tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış'tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler
Son dakika haberi: İş adamı Serbülend Danış, İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile iştiraklerinden yaklaşık 500 milyonluk alacağını tahsil edebilmek için 10 milyon lira rüşvet verdiğini ve CHP'li Baki Aydöner ve kardeşinin 50 milyon lira değerindeki iki arsasına çöktüğünü anlattı.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:17
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 06:19