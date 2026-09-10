Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış'tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış'tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

Son dakika haberi: İş adamı Serbülend Danış, İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile iştiraklerinden yaklaşık 500 milyonluk alacağını tahsil edebilmek için 10 milyon lira rüşvet verdiğini ve CHP'li Baki Aydöner ve kardeşinin 50 milyon lira değerindeki iki arsasına çöktüğünü anlattı.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:17 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 06:19
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler
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Son dakika haberi: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının dünkü duruşmasına, rüşvet çarkını ve uygulanan baskıları ifşa eden sanıkların açıklamaları damga vurdu. Danış Asfalt şirketinin sahibi iş adamı Serbülend Danış rüşvet sistemini anlattı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile iştiraklerinden aldığı ihalelerin biriken hakedişlerini alabilmek için rüşvet çarkına zorlandığını belirten Danış, 500 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için 10 milyon lira rüşvet vermek ve 50 milyon liralık 2 arsasını devretmek zorunda kaldığını söylemişti.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

ZORLA ELİMDEN ALDILAR

Duruşmada eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve kardeşi Bulut Aydöner'in alacaklarını tahsil ettirme bahanesiyle iki arsasına zorla el koyduklarını anlatan Danış, "Baki ve Bulut Aydöner, 2 adet arsamı zorla elimden aldılar, beni mağdur ettiler.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

Alacağımı tahsil ettirmek bahanesiyle benden zorla maddi çıkar elde ettiler. Sanıkların 'siyasete girmek için temas kurdu' iddiaları suçtan kurtulmak için uydurulmuş yalandır. Baki Aydöner'in 'Sadece il binasında görüştük' iddiası da yalandır.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

Böyle bir şey varsa kamera kaydını sunsunlar" diyerek sanıklar hakkında tazminat davası açacağını duyurdu.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

Duruşmada ifade veren İBB Reklam Yönetimi eski Müdürü Adem Tuncay ise etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra CHP'li isimlerin cezaevine gelerek kendisini sorguladığını anlattı. Tuncay, "Bana alakasız şekilde lojmanda oturup oturmadığımı sordular.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

Aile düzenimin bilindiğini hissettiren üstü kapalı bir mesajdı. Tahliye sonrası görevime başlatılmadım, 13 yıllık İBB çalışanı eşim de işten çıkarıldı" dedi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

Murat Ongun'un gizli ortak olduğu iddia edilen Reklamist firmasını "patron firması" olarak kolladığını ve zabıtaya talimat vererek usulsüz reklam panolarını koruduğunu belirtti.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

ONGUN'UN EŞİNDEN SAVUNMA

Öte yandan İBB iştiraklerinden ihale alan firmalardan rüşvet toplamakla suçlanan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun kirli para trafiğini "Takı ve tespih sattım" diyerek aklamaya çalıştı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

Savunmasanı yapan Gözdem Ongun suçlamaları Murat Ongun'un eşi olmasına bağladı. Sahibi olduğu BYZAG firması üzerinden yürüttüğü toplamda 6 milyon TL'lik kirli para trafiğini ise "Takı ve tespih sattım" diyerek geçiştirdi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında İş adamı Serbülend Danış’tan şok itiraflar: Arsalarıma çöktüler

Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği ortaya çıkmıştı.

#İBB