SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında mağdurlar konuştu yandaşlar sadece izledi! Fondaş Saraçhane medyası sus pus

200 BİN DOLARLIK ANLAŞMA



Eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, rüşvet trafiğine ilişkin dava dosyasına giren ses kayıtlarındaki "Perşembe günü paranı ben getireceğim" ve "Rüşvetin belgesi mi olur?" şeklindeki ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Aydoğan, kayıtlardaki sesin kendisine ait olduğunu doğrulayarak rüşvet ifadesini espri olarak geçiştirmeye çalışsa da, KİPTAŞ'taki bir tahliye davasını çözme vaadiyle müşteki Necmettin Şimşek ile 200 bin dolarlık bir anlaşma yapıldığını bildiğini doğruladı. Tanık Hüseyin Aydın ise 200 bin doları bizzat Turan Aydoğan'a teslim ettiğini beyan etti.