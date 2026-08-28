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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında mağdurlar konuştu yandaşlar sadece izledi! Fondaş Saraçhane medyası sus pus
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında mağdurlar konuştu yandaşlar sadece izledi! Fondaş Saraçhane medyası sus pus
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davası iddianamesinde anlatılanlar, tanıkların mahkemedeki beyanlarıyla bir kez daha belgelendi. İtirafçıların, duruşmalarda Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne karşı anlattıkları, şimdiye kadar İmamoğlu yandaşlarının, "dava siyasi", "iddianame boş" şeklindeki algı çalışmasını da yerle bir etti.
Giriş Tarihi: 28.08.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 06:23