SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

Terrace Park projesinde İmamoğlu'na devredilen ek payın bedelini alamadığını belirten Beyaz, salonda "Hakkımı helal etmiyorum" dedi. Eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, rüşvet trafiğine ilişkin ses kayıtlarındaki ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Aydoğan, KİPTAŞ'taki bir tahliye davasını çözme vaadiyle iş insanı Necmettin Şimşek'ten 500 bin dolar istendiği ve 200 bin dolarının peşin alındığı olayda aracı olduğunu doğruladı. Aydoğan, kayıtlardaki "Rüşvetin belgesi mi olur?" sözünü ise espri olarak söylediğini savundu.