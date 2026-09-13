Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun 'Millet Şahidimdir' oyunu tutmadı! İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun 'Millet Şahidimdir' oyunu tutmadı! İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

Son dakika haberi: İBB'de yolsuzluktan yargılandığı davada hesap vermek yerine şov ve manipülasyon peşinde koşan Ekrem İmamoğlu bu kez 'Millet Şahidimdir' isimli kitabıyla algı mühendisliğine yöneldi. Oysa ki dava sürecinde en yakın arkadaşları kurulan kirli çarkı tek tek ifşa etti.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 13.09.2026 06:12 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 06:14
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kirli çarkla asrın yolsuzluğuyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, yargılama sürecinde mahkeme salonunda hesap vermek yerine şov yaparken "Millet Şahidimdir" isimli kitabıyla da algı mühendisliğine soyundu.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

Önsözünü Özgür Özel'in yazdığı kitapta da hesap vermek yerine millet üzerinden hamaset yapan İmamoğlu dostları, arkadaşları, kurmayları ve danışmanlarının ifşalarıyla gerçeklerin duvarına çarptı. İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak bilinen Ertan Yıldız, Saraçhane'deki bir toplantıda İmamoğlu'nun Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit teslim edilmesini istediğine şahit olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım ise mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanarak baskı altında tutulduğunu belirtti. Yıldırım, cezaevindeyken susması için kendisine avukat gönderildiğini, kayıt dışı para ve kartların Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu gibi isimlere yönlendirildiğini söyledi.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Fatih Keleş'in "İmamoğlu'nun sağ kolu" olarak süreci yönettiğini anlattı. Korzay; Cebeci Maden Ocakları'ndaki 80 milyar liralık kamu zararını, ihalelerin yandaş müteahhitlere kârlı şekilde bölünmesini ve CHP'nin seçim bütçesi için iştiraklerden para aktarıldığını anlattı. Korzay, ödemelerin kasten kilitlenerek müteahhitlerin "sistem" adı verilen çarka para vermeye zorlandığını kaydetti.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

DOLAR DOLU ÇANTALARI GÖRDÜK

Etkin pişmanlıktan faydalanan iş insanı Sarp Yalçınkaya, Etiler'deki bir VIP ofiste Fatih Keleş'e teslim edilen dolar dolu çantaları gördüğünü söyledi. Yalçınkaya; Olay TV'nin satın alınması, CHP Kurultayı'nın finanse edilmesi ve cumhurbaşkanlığı adaylık süreci için kayıt dışı para toplandığını aktardı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

50 yıllık inşaatçı Süleyman Çetinsaya, Boğaziçi İmar'daki ruhsat süreci için kendisinden 'yoksullara yardım' bahanesiyle 500 bin dolar istendiğini anlattı. Danış Asfalt'ın sahibi Serbülend Danış, İBB'deki 500 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için rüşvet çarkına zorlandığını kaydetti.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

İş insanı Cemal Üneş, ruhsat süreçleri kasten tıkandığı için senet imzalamak zorunda bırakıldığını ve şantaj altında mağdur edildiğini beyan etti. Emekli polis memuru Murat Erenler, Adem Soytekin'in talimatıyla KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un eşine verilmek üzere lüks bir araç alındığını, ardından aracın kendi üzerine devredildiğini anlattı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

KAMERALARI BANTLADILAR

İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olarak yer aldığı iddianamede, örgütün gizlilik tedbirleri ve delil karartma eylemlerinin detayları da yer aldı. Le Meridien Otel'de düzenlenen toplantılarda ortam dinlemesini ve görüntü alınmasını engellemek amacıyla kameraların üzerinin bantlandığı, ayrıca sinyal kesici jammer cihazlarının kullanıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

Benzer bir gizlilik, İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki evi ile başkanlık konutundaki kamera kayıt cihazlarının koruma müdürü Mustafa Akın'ın talimatıyla söküldüğü, İSBAK personelince güç ünitelerinin tahrip edilerek depolama birimlerinin (HDD) çıkarıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

İMAMOĞLU'NA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Ekrem İmamoğlu'nun 10 yıllık aile dostu ve iş ortağı Seyfi Beyaz ile kardeşi Muzaffer Beyaz, imar ve ruhsat süreçlerindeki rüşvet iddialarını sıraladı. Muzaffer Beyaz, Bakırköy'deki projesi için istenen 3 milyon doları vermediği için arsasının yeşil alana çevrildiğini, Beylikdüzü'ndeki projenin ruhsatı için 4 dairenin elden Hasan İmamoğlu'na devredildiğini söyledi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

Terrace Park projesinde İmamoğlu'na devredilen ek payın bedelini alamadığını belirten Beyaz, salonda "Hakkımı helal etmiyorum" dedi. Eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, rüşvet trafiğine ilişkin ses kayıtlarındaki ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Aydoğan, KİPTAŞ'taki bir tahliye davasını çözme vaadiyle iş insanı Necmettin Şimşek'ten 500 bin dolar istendiği ve 200 bin dolarının peşin alındığı olayda aracı olduğunu doğruladı. Aydoğan, kayıtlardaki "Rüşvetin belgesi mi olur?" sözünü ise espri olarak söylediğini savundu.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

KARA PARA TRAFİĞİ AİLEYE SIÇRADI: BABA İÇİN SUÇ DUYURUSU OĞUL ŞÜPHELİ

İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Bodrum'daki lüks villa alımı için elden teslim edilen 1 milyon avroluk kayıt dışı parayı Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söyledi. Kaynağı açıklanamayan bu nakit para trafiği nedeniyle duruşma savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu hakkında "suç gelirini aklama" suçundan suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da babasının yargılandığı dava da "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçundan şüpheliler arasında yer aldı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’Millet Şahidimdir’ oyunu tutmadı! İBB’deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti

İTİRAFÇIYA TEHDİT

Eski İBB Reklam Yönetimi Müdürü Adem Tuncay, etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra cezaevinde CHP'li isimler tarafından ziyaret edilerek ailesi ve lojmanı üzerinden tehdit edildiğini ifade etti. Tuncay, Murat Ongun'un Reklamist firmasını "patron firması" olarak kolladığını, usulsüz reklam panolarının kaldırılmaması için zabıtaya talimat verdiğini beyan etti. Tuncay, kendisinin görevden alındığını, 13 yıllık İBB çalışanı eşinin de işine son verildiğini aktardı.

#EKREM İMAMOĞLU #İBB