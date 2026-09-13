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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun 'Millet Şahidimdir' oyunu tutmadı! İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun 'Millet Şahidimdir' oyunu tutmadı! İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti
Son dakika haberi: İBB'de yolsuzluktan yargılandığı davada hesap vermek yerine şov ve manipülasyon peşinde koşan Ekrem İmamoğlu bu kez 'Millet Şahidimdir' isimli kitabıyla algı mühendisliğine yöneldi. Oysa ki dava sürecinde en yakın arkadaşları kurulan kirli çarkı tek tek ifşa etti.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 06:12
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 06:14