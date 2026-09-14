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SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar
SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar
Son dakika haberi: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve 9 kişinin gözaltına alındığı yük gemisinin altında ele geçirilen 1,5 milyar değerindeki uyuşturucu operasyonuyla ilgili detaylara SABAH ulaştı.
Giriş Tarihi: 14.09.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 14:41