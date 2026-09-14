Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

Son dakika haberi: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve 9 kişinin gözaltına alındığı yük gemisinin altında ele geçirilen 1,5 milyar değerindeki uyuşturucu operasyonuyla ilgili detaylara SABAH ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 14.09.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 14:41
SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

Son dakika haberi: Su Altı Teknolojileri mezunu iki dalgıcın izlenildiğinden habersiz günlerce bölgede derinlik performansını artırmak, nefes kontrolünü geliştirmek amacıyla hazırlık dalışı yaptıkları ortaya çıkarken, AİS kayıtlarına göre 350 kilo uyuşturucunun, 14-15 Ağustos tarihlerinde Santos Limanı'ndan parazit yöntemiyle kinistin (sea chest) ambarı bölümüne yerleştirildiği belirlendi. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in " Sıra baronlarda" dediği çarpıcı operasyonun detayları.

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

MAYIS AYINDA DENİZE İNMİŞTİ

Çin merkezli finansal kiralama şirketi olan CITIC Financial Leasing şirketine ait olan 84.500 DWT kapasiteli Liberya bayraklı CSPC PİSCES isimli kuru yük gemisinin ticari işletmesi; dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Çin devletine ait COSCO Shipping Specialized Carriers tarafından yürütülmekteydi.

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

Mayıs 2026'da tersaneden ilk kez denize indirilen gemi, güvertesindeki 4 adet ağır yük vinci sayesinde açık denizde rüzgâr türbini parçalarını ve devasa kanatları taşıyabilecek özel bir "Heavy Lift" (Ağır Yük) mimarisine sahipti. Özel olarak tasarlanan gemi, nemden kolay etkilenen rulo ağaç selülozlarını küflenmeden ve zarar görmeden koruyacak özel havalandırma sistemleriyle inşa edilmişti.

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SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

Daha henüz 4 aylık olan 225 metre uzunluğundaki gemi, ilk ticari seferini yapmak üzere Asya'dan aldığı rüzgar gülü santralleriyle Amerika kıtasına doğru yola çıktı. 1 Temmuz 2026'da Los Angeles'a ulaştığında geminin suya batma derinliği 10 metre seviyesindeydi.

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

Yükünü indiren gemi, 3 Temmuz 2026'da Güney Amerika'ya Brezilya'ya gitmek üzere yola çıktığında batma seviyesi 8.7 metreye çıktı. 8 Ağustos'ta Punta Pereira (Uruguay)'da 3 gün demirleyen gemi, 14 Ağustos'ta Santos Limanı'na Brezilya'ya ulaştı. Bir gün demir sahasında bekleyen gemi, 15 Ağustos'ta rıhtıma yanaştı.

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

Burada yaklaşık 73 saat (3 gün) boyunca kalan gemiye yasal olarak endüstriyel ağaç selülozunu (kâğıt hamuru) yüklemesi gerçekleşti. 7.5 metre seviyesinde olan batma seviyesi, kâğıt hamuru ambarlara tamamen doldurulduktan sonra 11.7 metre derinliğe ulaştı. İşte ne olduysa bu limanda oldu.

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

SU GEÇİRMEZ VALİZLER KULLANILDI

Uluslararası uyuşturucu kartellerinin sıkça kullandığı bir yöntem olan "Tor pido / Parazit" yöntemiyle; uyuşturucu karteline çalışan profesyonel su altı dalgıçları gece karanlığında geminin altına sızdı.

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

Gemi personelinin ruhu bile duymadan su altındaki deniz suyu emiş motorlarının bulunduğu kinistin (sea chest) ambarı bölümüne ulaşan dalgıçlar, özel su geçirmez koli ve çantalarla taşıdıkları 350 kilo kokaini bu bölüme vidalar veya halatlarla sabitledi. 19 Ağustos tarihinde limandan ayrılan gemi, Akdeniz'e girdikten sonra 5 Eylül'de; İspanya'da 10 saatlik bir yakıt molasının ardından Mersin'e hareket etti.

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

MERSİN BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Gemi de bu gelişmeler yaşanırken; Mersin ayağında ise hummalı bir çalışma hakimdi. Mersin Limanı'na yanaşacak olan bir gemide uyuşturucu bulunduğunu ve uyuşturucunun dalgıçlar aracılığıyla çıkarılacağı ihbarını alan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

Soruşturma kapsamında Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun denizden çıkarılması için su altı teknolojileri mezunu Didim'de balık çiftliğinde çalışan Eren Yüksel ve Oğuzhan Karaca ile anlaşıldığını belirledi.

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

GÜNLERCE HAZIRLIK DALIŞI YAPMIŞLAR

Dalgıç O. K. ve E. Y teknik ve fiziki takibe alındı. Dalgıçların, dalış öncesi derinlik performansını artırmak ve nefes kontrolünü geliştirmek amacıyla bölgede hazırlık dalışı yaptıkları tespit edildi. Gemi 11 Eylül'de limana yanaştığında operasyon için düğmeye basıldı.

SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

Gemiden uyuşturucuyu çıkarmak için hazırlık yapan Eren Yüksel ve Oğuzhan Karaca ile birlikte Özgür Doğan Arslanoğlu, Murat Demir, Mehmet Soytaş, Ahmet Erik, Yusuf Tepe, Baver Baran, ve Ercan Birgin gözaltına alındı. Deniz Polisi dalgıçlarıyla geminin altında yapılan aramada 12 kolide 260 paket içerisinde toplam 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

#MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI