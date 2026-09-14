SON DAKİKA | Ele geçirilen 1.5 milyarlık uyuşturucu yüklü geminin hikayesi! Şeytani plan: Günlerce dalış yapmışlar

MERSİN BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Gemi de bu gelişmeler yaşanırken; Mersin ayağında ise hummalı bir çalışma hakimdi. Mersin Limanı'na yanaşacak olan bir gemide uyuşturucu bulunduğunu ve uyuşturucunun dalgıçlar aracılığıyla çıkarılacağı ihbarını alan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



