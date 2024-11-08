SON DAKİKA: Emekliye zam oranı belli oluyor! Merkez Bankası kritik rakamı açıkladı: İşte merak edilen memur zammı hesaplamaları...
Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonunda enflasyon oranıyla ilgili rakamı değiştirdi. Buna bağlı olarak emekliye zam oranı ve memur zammı için yeri rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekliye zam oranı ve memur zammı hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 08.11.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:47