Trend Galeri Trend Gündem

SON DAKİKA: Emekliye zam oranı belli oluyor! Merkez Bankası kritik rakamı açıkladı: İşte merak edilen memur zammı hesaplamaları...

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonunda enflasyon oranıyla ilgili rakamı değiştirdi. Buna bağlı olarak emekliye zam oranı ve memur zammı için yeri rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekliye zam oranı ve memur zammı hesaplamaları...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:47
SON DAKİKA: Emekliye zam oranı belli oluyor! Merkez Bankası kritik rakamı açıkladı: İşte merak edilen memur zammı hesaplamaları...

Son dakika haberleri... Milyonlarca insan emekli zammı, memur zammı için Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına kilitlenmiş durumda. Emekliye zam oranını ve dahi memur zammı için enflasyon oranları belirleyici oluyor. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.06 çıkmasından sonra son iki aylık veri daha kaldı. Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının da belli olmasından sonra 6 aylık oran ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de ne kadar fark alınacağını ortaya koyacak.

SON DAKİKA: Emekliye zam oranı belli oluyor! Merkez Bankası kritik rakamı açıkladı: İşte merak edilen memur zammı hesaplamaları...

Yıl sonu enflasyonu ile ilgili değişik tahminler bulunuyor. Bu tahminlerin en düşüğü Orta Vadeli Program'da yüzde 41.5 olarak açıklanmıştı. Diğer tahminler de yüzde 46'lara kadar ulaşıyor.

SON DAKİKA: Emekliye zam oranı belli oluyor! Merkez Bankası kritik rakamı açıkladı: İşte merak edilen memur zammı hesaplamaları...

Son açıklama ise Merkez Bankası'ndan geldi. Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı doğru revize ettiklerini duyurdu. Karahan yeni tahminlerinin yıl sonu enflasyonun yüzde 44 olacağı yönünde olduğunu açıkladı. Karahan tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın tahmin aralıklarının ortalaması olan yüzde 44 yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 15.45 olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını gösteriyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı hariç yüzde 15. 45 oranında artış yapılacak. Ancak Merkez Bankasının tahminindeki alt sınır olan yüzde 42 enflasyona göre ise 6 aylık oran yüzde 13.84 oluyor. Yüzde 46'lık üst sınırdaki enflasyon gerçekleştiğinde ise 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17.05 oranına ulaşacak.

SON DAKİKA: Emekliye zam oranı belli oluyor! Merkez Bankası kritik rakamı açıkladı: İşte merak edilen memur zammı hesaplamaları...

Kamu çalışanları , memur emeklileri ve sosyal yardım alanlar (65 yaş ağlığı, engelli maaşı gibi) için ise hesaplamalar farklı yapılıyor. Burada enflasyon oranı direkt artışları belirlemiyor. Memurlar ve memur emeklileri ile sosyal yardımlar toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6'lık Ocak artışını alacak. Buna Temmuz'daki yüzde 10'luk artışın üzerinde oluşan enflasyon ekleniyor.

SON DAKİKA: Emekliye zam oranı belli oluyor! Merkez Bankası kritik rakamı açıkladı: İşte merak edilen memur zammı hesaplamaları...

Buna göre Merkez Bankası'nın yüzde 42 oranındaki alt sınırdaki tahmininden yapılan hesaplamaya göre memurlar ve memur emeklileri ile sosyal yardımlar, refah payı hariç yüzde 9.70 artacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA