SON DAKİKA: Emekliye zam oranı belli oluyor! Merkez Bankası kritik rakamı açıkladı: İşte merak edilen memur zammı hesaplamaları...

Son açıklama ise Merkez Bankası'ndan geldi. Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı doğru revize ettiklerini duyurdu. Karahan yeni tahminlerinin yıl sonu enflasyonun yüzde 44 olacağı yönünde olduğunu açıkladı. Karahan tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın tahmin aralıklarının ortalaması olan yüzde 44 yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 15.45 olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını gösteriyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı hariç yüzde 15. 45 oranında artış yapılacak. Ancak Merkez Bankasının tahminindeki alt sınır olan yüzde 42 enflasyona göre ise 6 aylık oran yüzde 13.84 oluyor. Yüzde 46'lık üst sınırdaki enflasyon gerçekleştiğinde ise 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17.05 oranına ulaşacak.