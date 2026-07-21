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SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Son dakika haberi: Şaibeli ve sahtekarlıktan hüküm giymiş Haluk Levent'in Ahbap Derneğini yücelterek depremzedeye yardım değil, hükümeti yıpratmak ve devleti asrın afeti karşısında etkisizleştirerek enkazın altında bırakmak olan AHBAP'ın çavuşları Haluk Levent'in milyarlık vurgunu sonrasında sus pus oldu.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 21.07.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 07:08
SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Depremin ilk saatinden itibaren canla başla sahaya inen AFAD, Kızılay ve diğer devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için her türlü yalana başvuran AHBAP'ın çavuşları Haluk Levent'in milyarlık vurgunu sonrasında enkazın altında kaldı.

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Haluk Levent'in Ahbap Derneğini yücelterek depremzedeye yardım değil, hükümet yıpratmak, devleti asrın afeti karşısında etkisizleştirerek enkazın altında bırakmak olan AHBAP'ın çavuşları, koro halinde büyük sahtekarlığa destek oldu.

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Kamuoyunda "devlet yetersiz kalıyor" algısı işlemeye çalışan tanınmış isimler, gazeteciler ve sanatçılar, aradan geçen sürecin ardından AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'in geçirdiği soruşturma ve ortaya çıkan deliller sonucu sessizliğe büründü.

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SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

450 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Ancak, milletin büyük çoğunluğu Ahbap korosunun peşine takılmayarak devletinin yanında durdu ve kamu kuruluşlarını destekledi.

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Devlet millet el ele, depremde en ağır yıkımın yaşandığı Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük şantiyeleri kuruldu. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede yarım milyona yakın, toplam 455 bin 467 bağımsız bölüm tamamlanarak depremzedelere teslim edildi.

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Deprem bölgesinde 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapı çalışması yürütülüyor. Şehirlerin zarar gören atık su, yağmur suyu, içme suyu hatları yenilendi.

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

İŞTE O MESAJLAR

İşte o isimlerden bazılarının asrın felaketi sırasında yaptıkları paylaşımlar:

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Avukat Feyza Altun asrın felaketinden bir gün sonra 7 Şubat 2023'te sosyal medya hesabından "Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum" paylaşımı yaptı.

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Gazeteci Fatih Altaylı 13 Şubat'ta, "AHBAP'ın topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimse sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor" dedi.

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

12 Şubat'ta paylaşım yapan Muharrem İnce ise AHBAP, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın" paylaşımı yaptı.

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, "hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum" derken, gazeteci

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Ruşen Çakır: "AHBAP'ı biliyoruz, ama AFAD'ı bilmiyoruz" dedi. Bununla da yetinmeyen Çakır "AFAD bizden değil" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Spiker Merve Yıldırım ise, "AHBAP derneği, AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi" dedi.

SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Cem Uzan AFAD'a giden yardımların çalınacağını, suistimal olacağını öne sürüp insanların AFAD yerine AHBAP'ı tercih ettiğini öne sürdü.

#HALUK LEVENT #AHBAP DERNEĞİ