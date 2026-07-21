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SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi
SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi
Son dakika haberi: Şaibeli ve sahtekarlıktan hüküm giymiş Haluk Levent'in Ahbap Derneğini yücelterek depremzedeye yardım değil, hükümeti yıpratmak ve devleti asrın afeti karşısında etkisizleştirerek enkazın altında bırakmak olan AHBAP'ın çavuşları Haluk Levent'in milyarlık vurgunu sonrasında sus pus oldu.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 06:59
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 07:08