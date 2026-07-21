SON DAKİKA | Enkazın altında devlet değil onlar kaldı! Depremde devlet zamanla yarışırken onla algı peşindeydi

Devlet millet el ele, depremde en ağır yıkımın yaşandığı Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük şantiyeleri kuruldu. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede yarım milyona yakın, toplam 455 bin 467 bağımsız bölüm tamamlanarak depremzedelere teslim edildi.



