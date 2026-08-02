Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: 7 milyon TL’yi aşan para transferine “medya faaliyeti” savunması
SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: 7 milyon TL’yi aşan para transferine “medya faaliyeti” savunması
Son dakika haberi: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 14:06
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 14:46