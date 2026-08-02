SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: 7 milyon TL’yi aşan para transferine “medya faaliyeti” savunması

ÇEŞME'DEN İSTANBUL'A UZANAN MAL VARLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Emniyetteki ifadesinde mal varlığına ilişkin de bilgi veren Erdal Beşikçioğlu, Ordu, İzmir, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de çeşitli taşınmazlarının bulunduğunu, ayrıca iki motosiklet ile Audi A6 marka otomobile sahip olduğunu beyan etti. Beşikçioğlu, söz konusu mal varlığını yıllar içinde yaptığı birikimler ve miras yoluyla edindiğini savundu. İfadesinde ayrıca Halkbank ve Garanti Bankası'nda hesaplarının bulunduğunu, Midas üzerinden de kripto varlık yatırım hesabı kullandığını belirtti.

DENETİM BENİM SORUMLULUĞUM" DEDİ, İHALELERDE YETKİSİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Beşikçioğlu ifadesinde Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu, belediye başkanı olarak genel denetim ve gözetim yetkisi bulunduğunu belirten Erdal Beşikçioğlu, tartışmalı ihale ve ödeme süreçlerinde ise herhangi bir görev ve yetkisinin olmadığını savundu. Usulsüzlük iddialarından Sayıştay raporlarının ardından haberdar olduğunu öne süren Beşikçioğlu'nun bu beyanları, soruşturma dosyasında denetim yetkisi ve başkanlık sorumluluğu çerçevesinde değerlendirildi.