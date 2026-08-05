SON DAKİKA | Etimesgut’taki yolsuzlukta yeni detaylar! Ekibe rüşvet talimatı: 5 Sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin

YEMEK FİŞİNDE EVRAKTA SAHTECİLİK



Şirket kasasından henüz ihalesi dahi yapılmamış Aşevine ilişkin "Damga Vergisi" kılıfıyla tam 284 bin 750,60 TL nakit çıkışı yapıldığı, ancak dayanak gösterilen 34 sıra numaralı tahakkuk fişinin belediye kayıtlarındaki aslının sadece 486 TL'lik bir "Misafir Yemek Ücreti" olduğu tespit edildi. Sadece 486 TL'lik bir yemek fişinin evrakta sahtecilikle 284 bin 750.60 TL'ye dönüştürüldüğü ve henüz ihalesi bile yapılmamış iş üzerinden paranın çekildiği anlaşıldı. Bu nakit çıkışın 100 bin TL'sinin şirket müdürlüğü tarafından verilen banka talimatıyla kalan 184 bin 750.60 TL'sinin ise Hasan Büyükli isimli şahıs tarafından şirket kasasından nakit aldığı belirlendi.