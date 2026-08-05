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SON DAKİKA | Etimesgut'taki yolsuzlukta yeni detaylar! Ekibe rüşvet talimatı: 5 Sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin
SON DAKİKA | Etimesgut'taki yolsuzlukta yeni detaylar! Ekibe rüşvet talimatı: 5 Sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin
Son dakika haberi: CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde 40 kişinin tutuklandığı dev rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasınla yapılan vurguna ait yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 2024 yılında 8 milyon TL olan Ramazan çadırı maliyetinin sahte faturalarla 100 milyon TL'ye çıkarılarak rant sağlandığı belgelendi.
Giriş Tarihi: 05.08.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 08:47