SON DAKİKA | Evinde 200 adet külçe altın ele geçirilmişti! Yurt dışına kaçarken yakalanan Hilmi Tuna Kuriş’in ifadesine SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Emniyet sorgusunda mesleğinin iç mimarlık olduğunu belirten Hilmi Tuna Kuriş, aylık gelirinin 150 bin Türk lirası civarında olduğunu iddia ederken MASAK ve emniyet analizleri, Kuriş'in bir dönem ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerdeki finansal hareketlerin bu gelirle tamamen uyumsuz olduğunu ortaya koydu.



