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SON DAKİKA | Evinde 200 adet külçe altın ele geçirilmişti! Yurt dışına kaçarken yakalanan Hilmi Tuna Kuriş’in ifadesine SABAH ulaştı
SON DAKİKA | Evinde 200 adet külçe altın ele geçirilmişti! Yurt dışına kaçarken yakalanan Hilmi Tuna Kuriş’in ifadesine SABAH ulaştı
Son dakika haberi: Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dev soruşturma kapsamında Muğla'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki şok ifadesine SABAH ulaştı.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 06:39