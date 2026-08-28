SON DAKİKA... FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe! İstanbul ve Muğla’da ortak operasyon: Kemal Batmaz’ın kızı Esra Batmaz yakalandı

SON DAKİKA... FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı düğmeye basıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin kritik noktalarından Akıncı Üssü'nde yakalanan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ile KHK ile ihraç edilen eski hakim/savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı. Adreslerde çok sayıda dijital materyale el konulurken, yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı. İşte detaylar…