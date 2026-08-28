SON DAKİKA... FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe! İstanbul ve Muğla’da ortak operasyon: Kemal Batmaz’ın kızı Esra Batmaz yakalandı

Muğla'daki operasyonda ise Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.

(Görsel: Bilal Köseoğlu)