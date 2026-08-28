Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA... FETÖ'nün güncel yapılanmasına ağır darbe! İstanbul ve Muğla’da ortak operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz yakalandı

SON DAKİKA... FETÖ'nün güncel yapılanmasına ağır darbe! İstanbul ve Muğla’da ortak operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz yakalandı

SON DAKİKA... FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı düğmeye basıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin kritik noktalarından Akıncı Üssü'nde yakalanan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ile KHK ile ihraç edilen eski hakim/savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı. Adreslerde çok sayıda dijital materyale el konulurken, yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı. İşte detaylar…

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 09:15
SON DAKİKA... FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe! İstanbul ve Muğla’da ortak operasyon: Kemal Batmaz’ın kızı Esra Batmaz yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese yönelik arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

SON DAKİKA... FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe! İstanbul ve Muğla’da ortak operasyon: Kemal Batmaz’ın kızı Esra Batmaz yakalandı

KEMAL BATMAZ'IN KIZI İSTANBUL'DA YAKALANDI

Operasyonun İstanbul ayağında, Akıncı Üssü'nde yakalanan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı.

SON DAKİKA... FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe! İstanbul ve Muğla’da ortak operasyon: Kemal Batmaz’ın kızı Esra Batmaz yakalandı

Muğla'daki operasyonda ise Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.

(Görsel: Bilal Köseoğlu)

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SON DAKİKA... FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe! İstanbul ve Muğla’da ortak operasyon: Kemal Batmaz’ın kızı Esra Batmaz yakalandı

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. El konulan materyallerin tasnif ve inceleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA... FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe! İstanbul ve Muğla’da ortak operasyon: Kemal Batmaz’ın kızı Esra Batmaz yakalandı

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında Yakup Aykın'ın 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu, Sami Yılmaz'ın ise Temmuz 2026'da yurt dışına çıktığı tespit edildi. Haklarında yakalama çalışmaları devam eden Aykın ve Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SON DAKİKA... FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe! İstanbul ve Muğla’da ortak operasyon: Kemal Batmaz’ın kızı Esra Batmaz yakalandı

ADİL ÖKSÜZ İLE DARBE GİRİŞİMİNİ YÖNETMİŞTİ

FETÖ soruşturmasında, Kemal Batmaz'ın 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiği, 2 gün sonra yine Öksüz ile birlikte Türkiye'ye döndüğü belirlenmişti. Batmaz, Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten kritik isimlerden biriydi.

#İSTANBUL