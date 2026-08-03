SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var
Son dakika haberi: Fetullahçı terörist Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanmasının ardından gözler darbe girişimin ardından firar ederek kayıplara karışan eski generaller ali Kalyoncu, Mehmet Nail Yiğit, Mehmet Zeki Kıralp; eski amiraller Mehmet Zeki Uğurlu, Ali Suat Aktürk ve Ayhan Bay; çok sayıda albay ve çok sayıda alt rütbeli Fetullahçı teröriste çevrildi. SABAH, o hainlerin darbe gecesi karıştıkları eylemlerine ve FETÖ'cü geçmişlerini derledi.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:16
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 06:21