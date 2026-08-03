SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

DARBE EMRİNİ FETULLAH GÜLEN'DEN OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ



Dönemin Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı olan eski kurmay albay İlhami Polat, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzetin Çetingöz'ü alıkoyan ve okuldaki darbe faaliyetlerini yönetti. Darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan İlhami Polat'ın hakim eşi Suzan Polat, etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu. Eşiyle örgüt ablası aracılığıyla evlendiğini anlatan Suzan Polat, İlhami Polat'ın kendisine ya teslim olacağını ya da firar edeceğini söylediğini anlatan Suzan Polat, "İlhami, beni metroya yakın bir taksi durağına bıraktı, daha sonra kendisini bir daha görmedim." dedi. Suzan Polat, bu son görüşmelerinde eşinin, "Beni affet" dedikten sonra son söz olarak, "Emir büyük yerden, Fetullah Gülen emir verdi." dediğini söyledi.