Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

Son dakika haberi: Fetullahçı terörist Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanmasının ardından gözler darbe girişimin ardından firar ederek kayıplara karışan eski generaller ali Kalyoncu, Mehmet Nail Yiğit, Mehmet Zeki Kıralp; eski amiraller Mehmet Zeki Uğurlu, Ali Suat Aktürk ve Ayhan Bay; çok sayıda albay ve çok sayıda alt rütbeli Fetullahçı teröriste çevrildi. SABAH, o hainlerin darbe gecesi karıştıkları eylemlerine ve FETÖ'cü geçmişlerini derledi.

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:16 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 06:21
SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

Son dakika haberi: 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Muğla'nın Marmaris ilçesine Cumhurbaşkanına suikast için giden Fetullahçı teröristi grubun içinde yer alan Burkay Karatepe'nin, emniyetin başarılı operasyonuyla yakalanmasının ardından gözler darbe girişimine karışıp girişimin bastırılmasının ardından kayıplara karışan diğer teröristlere çevrildi. Eski generaller ali Kalyoncu, Mehmet Nail Yiğit, Mehmet Zeki Kıralp; amiraller Mehmet Zeki Uğurlu, Ali Suat Aktürk ve Ayhan Bay; çok sayıda albay ve çok sayıda alt rütbeli Fetullahçı terörist darbe girişimin ardından kayıplara karıştı.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

SÖZDE ANKARA SIKIYÖNETİM KOMUTAN YARDIMCISI OLDU

Fetullahçı darbeyi yöneten askeri komutanın içinde yer aldığı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan ve darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı görevinde bulunan eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu, darbecilerin atama listesinde 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Ankara sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak yer aldı. Darbe girişiminden 4 gün önce bazı darbecilerle planlama yaptı.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

TANKLARI İŞGALE GÖNDERDİ

Darbe girişimi gecesinde Kalyoncu, kendisi gibi yurtta sulh konsey üyesi ve sözde görevlendirme listesinde 4. Kolordu Komutanı olarak atanan eski tümgeneral Osman Ünlü ile Eşref Akıncı Kışlasında konuşlu 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına giderek burayı ele geçirdi. Ali Kalyoncu'nun emri ile eski yarbay Nuri Büyükyazıcı komutasındaki tanıklar Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı işgale, eski yarbay Ejder Yıldırım da emrindeki tanklarla Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü işgale, eski yarbay Ertuğrul Terzi ise Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilere desteğe gitti.

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SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST ANAYASAYI İHLAL VE ŞEHİTLERDEN SORUMLU

Kalyoncu, tankları ve askeri araçları ele geçirmeye çalışan vatandaşlar için, "Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin" talimatını vererek aralarında polislerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına, 265 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Çareyi kaçmakta bulan darbeci Kalyoncu, "anayasal düzeni ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikasta teşebbüs" suçlarının yanı sıra 250 vatandaşın şehit edilmesi, 2 bin 686 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutuldu.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

66. MEKANİZE ZIRHLI TUGAYIN KOMUTANIYDI

Fetullahçı darbe girişiminin İstanbul'daki etkin isimlerinde birisi olan 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit de bu görevinin yanı sıra darbe gecesi sözde İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirilmişti. 15 Temmuz gecesi bazı siyasilerin derdest edilmesi ile de görevlendirilen Fetullahçı teröristin talimatıyla kışladan çıkan tank ve zırhlı araçlar; Atatürk Havalimanı, Vatan Caddesi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Mahmutbey ve Ispartakule Gişeleri, A Haber ve Sabah Gazetesi Medya Binalarını işgal etmeye çalıştı.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

İSTANBUL'DAKİ EYLEMLERDEN SORUMLU İDİ

Darbe girişimi başarısız olunca Mehmet Nail Yiğit kayıplara karıştı. Anayasal düzeni değiştirmek, İstanbul'da yaşanan ölüm ve yaralanmalar aşta olmak üzere terör örgütü yöneticisi olma başta olmak üzere 5 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, Digitürk ve Doğan Medya Center, Casper Plaza, Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşkesi, TRT Harbiye Radyo Binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgalinden de sorumlu tutuldu.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

DONANMA KOMUTANINI DERDEST ETTİRDİ GEMİLERİ DENİZE ÇIKARTTI

Darbe gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Kuzey Görev Grup Komutanı olarak görev yapan eski tuğamiral Ayhan Bay, Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki savaş gemilerine Marmara Denizi'ne açılmaları emrini bizzat verdi. Denize açılan savaş gemilerine çevreye top atışı yapılması yönünde usulsüz emirler yağdırdı. Dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin derdest edilmesi emrini verdi. FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ayhan Bay'ın örgüt içerisindeki sivil "mahrem imamlar" ile iletişim kurarken "Abdurrahman" kod adını kullandığı tespit edildi. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca İzmit'te karaya çıkarak kayıplara karıştı.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

İZMİR ASKERİ CASUSLUK KUMPASININ SORUMLUYDU

Darbe girişimi sırasında ABD'de NATO görevinde bulunan eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, daha sonra Türkiye'ye dönmeyerek ABD'ye sığındı. İzmir'deki askeri casusluk kumpasının faillerinden olan ve TSK'ya ait gizli bilgileri örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e göndermesine aracılık ettiği belirlenen Mustafa Zeki Uğurlu, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlarından sorumlu tutuldu.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

SÖZDE LİSTEDE MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLACAKTI

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetim Daire Başkanı görevini yapan eski tuğamiral Ali Suat Aktürk, darbe girişiminin başarılı olması halinde cuntacılar tarafından hazırlanmış olan sıkıyönetim atama listesinde, Ali Suat Aktürk'ün ismi Merkez Bankası Başkanı olarak yer almıştı.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

DARBE EMRİNİ FETULLAH GÜLEN'DEN OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Dönemin Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı olan eski kurmay albay İlhami Polat, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzetin Çetingöz'ü alıkoyan ve okuldaki darbe faaliyetlerini yönetti. Darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan İlhami Polat'ın hakim eşi Suzan Polat, etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu. Eşiyle örgüt ablası aracılığıyla evlendiğini anlatan Suzan Polat, İlhami Polat'ın kendisine ya teslim olacağını ya da firar edeceğini söylediğini anlatan Suzan Polat, "İlhami, beni metroya yakın bir taksi durağına bıraktı, daha sonra kendisini bir daha görmedim." dedi. Suzan Polat, bu son görüşmelerinde eşinin, "Beni affet" dedikten sonra son söz olarak, "Emir büyük yerden, Fetullah Gülen emir verdi." dediğini söyledi.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

RÜTBESİNİ TERÖRİST GÜLEN TAKMIŞTI

Darbe girişimi sırasında GATA'da görevli olan ve generallik rütbesini Fetullah Gülen'in taktığı ortaya çıkan eski tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayıplara karıştı.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

SİVİL ASTSUBAY RÜTBELİ FETULLAHÇILARA EMİR YAĞDIRDI

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar emir astsubayı iken darbeden 2 ay önce emekli astsubayı olan Serhat Pasha ile darbe girişimi sırasında mevcut emir astsubayı olan Şener Doğrugören, 15 Temmuz gecesi sivil kıyafetleriyle Genelkurmay Başkanlığı'nda Hulusi Akar ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın derdest edilmesi ve karargahın ele geçirilmesinde görev aldı. Astsubay olmalarına rağmen kendilerinden üst düzeyde bulunan Fetullahçılara talimat verdiği ortaya çıkan iki isim darbe girişimi bastırılınca firar etti.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

WEST POİNT MEZUNU FETULLAHÇI

Fetullahçı darbe girişiminin İstanbul ayağında önemli isimlerden birisi olan eski binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, kurduğu Yurtta Sulh Biziz whatsapp grubu ile darbeciler arasında koordinasyon sağladı. İstanbul'daki darbe eylemlerinden sorumlu olan terörist Çelebioğlu, 1999 yılında Dünyanın bir numaralı askeri okulu kabul edilen ABD'deki West Point Askeri Akademisi'nde eğitim gören 11'inci Türk askeri personel olarak mezun oldu ve Türk ordusunda göreve başlamıştı.

SON DAKİKA | Fetullahçı darbe girişiminin firari teröristleri! Sırada bu hainler var

YAYIN KESME TALİMATINI VEREN TERÖRİST

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk'e bağlanmasının ardından kanalı ele geçirmeye çalışan Fetullahçı teröristlere emri veren eski albay Ahmet Zeki Gerehan, CNN Türk ve Kanal D binasının boşaltılması ve televizyon yayınının kesilmesi istemişti. İstanbul Valiliği'nin işgal edilmesi için 47. Motorlu Piyade Alayı'ndaki askerleri organize eden Gerehan, İstanbul'da darbe girişimi sırasında vatandaşların üzerine ateş açılması emirlerini komuta zinciri doğrultusunda alt rütbelilere iletti. Dönemin 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı gözaltına almaya ve karargahı tamamen rehin almaya yeltendi.