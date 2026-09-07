Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 

Son dakika haberi: Girne'de Filo Denizcilik'e ait yolcu gemisinin batması sonucu yaşanan kazada 14 vatandaşımız hayatını kaybederken 14 kişi de 14 kişi de kaybolmuştu. Meydana gelen faciaya ilişkin soruşturmada hazırlanan yeni bilirkişi raporu vahameti gözler önüne serdi.

Ali ALTUNTAŞ
RIZA AÇIKGÖZ
Giriş Tarihi: 07.09.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 06:45
SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Son dakika haberi: Girne – Taşucu seferini gerçekleştiren Filo Denizcilik'e ait katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olarak battığı olaya ilişkin şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerince 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız aranıyor.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, polisle birlikte kazaya ilişkin belge ve görüntüleri inceledi. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve bazı kritik belgelerin beklendiğini belirten Göker, ilk delillerin geminin teknik durumu, kaptanın kriz anındaki sevk ve idaresi ile denetim mekanizmasındaki eksiklikler üzerinde yoğunlaştığını aktardı.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

"GEMİ DURDURULSAYDI DAHA GEÇ BATABİLİRDİ"

Göker'in hazırladığı bilirkişi raporunda, ilk bulgulara göre geminin olay sırasında yaklaşık 18-20 knot hızla ilerlediği değerlendirildi.

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SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Geminin ön kısmından su almaya başlamasının ardından hızın düşürülmesi ve geminin kontrollü şekilde durdurulmasının tahliye için kritik bir zaman kazandırabileceğini ifade eden Göker, "Yapacağı en basit şey yolu kesmekti. Yolu kesecek, duracaktı.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı." Dedi.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

"KAPTAN GEMİYİ ÖNCEDEN TERK ETTİ"

Raporunda geminin kaptanının kriz anındaki tutumunu değerlendiren Göker, yolcuların zamanında bilgilendirilmediğini, geminin hızının düşürülmediğini ve düzenli bir tahliye planının uygulanmadığını söyledi.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Kaptanın gemiyi yolculardan önce terk ettiğini belirten Göker, "Yolculara ne yapmaları gerektiği anlatılmadı. Gemiyi sevk ve idare etmek sadece bir noktadan diğerine götürmek değildir. Yolcu taşıyorsanız kriz anında doğru bilgiyi vermek ve tahliyeyi yönetmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

ZAMANINDA YARDIM ÇAĞRISI YAPILMADI"

Kaptanın zamanında yardım çağrısı yapmadığını da ileri süren Göker, olayın çevrede bulunan bir denizcinin denizdeki turuncu can sallarını fark ederek Sahil Güvenlik'e haber vermesi üzerine anlaşıldığını söyledi.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Can sallarının personel tarafından planlı şekilde denize indirilmediğini belirten Göker, geminin yan yatıp batması sırasında oluşan basınç nedeniyle salların kendiliğinden açıldığını ifade etti. Gemideki can yeleği ve can salı kapasitesinin yeterli göründüğünü kaydeden Göker, buna rağmen yolculara bunların kullanımı ve tahliye konusunda gerekli yönlendirmenin yapılmadığını belirtti.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

GEMİ JURNALİNE ULAŞILAMADI

Kazanın dakika dakika seyrinin belirlenmesi açısından önem taşıyan gemi jurnaline henüz ulaşılamadığını açıklayan Göker, "Normal şartlarda gemiyi en son terk etmesi gereken kişi kaptandır. Kaptanın söz konusu evrakları da yanında götürmesi gerekir. Kaptanın gemiyi daha önce terk etmesi nedeniyle jurnal gemide kalmış olabilir." Dedi.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

"DENETLEME KURULU 3-5 YILDIR ÇALIŞTIRILMIYOR"

Göker, KKTC bayraklı gemiler ile limanlara gelen gemileri denetlemekle görevli kurulun uzun süredir aktif olmadığını da söyledi. Bir kaptan ve başmühendisten oluşan kurulda görev yapanların emekliye ayrılmasının ardından yeni atama yapılmadığını ifade eden Göker, kurulun yaklaşık 3-5 yıldır çalıştırılmadığını belirtti.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Göker, denetim mekanizmasındaki bu durumun uygun olmayan gemilerin sefer yapabilmesine zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Filo Jet'e çıkış izninin bir telefon görüşmesinin ardından verildiği yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında ele alındı.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Göker, ilgili kişilerle yaptığı görüşmeler sonucunda bu iddiayı doğrulayamadığını açıkladı. Geminin çıkış belgesinin rutin prosedür kapsamında saat 11.50'de düzenlendiğini belirten Göker, söz konusu belgenin de soruşturma kapsamında incelendiğini aktardı.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

HONDURAS BELGESİ DE İNCELEMEDE

Kaptanın Honduras tarafından düzenlenen belgesine ilişkin değerlendirmede bulunan Göker, KKTC bayraklı bir gemide kaptanın Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen asıl gemi insanı belgesi ile liman cüzdanının görülmesi gerektiğini söyledi. Honduras tarafından düzenlenen belgenin kabul edilmesinin doğru olmadığını savunan Göker, bu konunun da soruşturma kapsamında incelendiğini aktardı.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

SİGORTA POLİÇELERİ DOSYADA YOK

Göker, soruşturma dosyasında yolcu sorumluluk sigortası ile tekne ve makine sigortası poliçelerinin de bulunmadığını belirterek, söz konusu belgelerin şirketten talep edildiğini söyledi. Kazadaki sorumluluğun yalnızca kaptan üzerinden değerlendirilemeyeceğine işaret eden Göker, armatör şirketin bakım, onarım ve denetim yükümlülüklerinin de incelendiğini ve bu hususların nihai bilirkişi raporunda ayrıntılı şekilde ele alınacağını kaydetti.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Göker, soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen belgelerin dosyaya girmesinin ardından nihai değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti. Kaptanın sahip olduğu belge de soruşturmanın başlıklarından biri oldu.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Honduras tarafından düzenlenen belgenin KKTC bayraklı bir gemide kabul edilmesinin doğru olmadığını savunan Göker, gemi kaptanında Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen asıl gemi insanı belgesi ile liman cüzdanının görülmesi gerektiğini söyledi. Bu konudaki belgelerin de soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

ŞERİFE ÖZDEMİR İÇİN DNA TESTİ

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Şerife Özdemir çifti, düğün için gittikleri Kıbrıs'tan dönerken gemi faciasında can verdiler. İlk olarak cenazesi bulunana Hüseyin Özdemir Silifke ilçesi Nuru mahallesinde toprağa verilirken, kayıp olan eşi Şerife Özdemir'in de naaşına ulaşıldığı açıklandı.

SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Naaşın Mersin'e getirilmesi planlanırken, Şerife Özdemir'in kızı, kesin kimlik tespiti için Kıbrıs'a çağırıldı. Şerife Özdemir'in kesin kimlik tespitinin kızından alınan örneklerle yapılan DNA eşleşmesiyle belirleneceği kaydedildi.

#GİRNE