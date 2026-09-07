SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı 

HONDURAS BELGESİ DE İNCELEMEDE



Kaptanın Honduras tarafından düzenlenen belgesine ilişkin değerlendirmede bulunan Göker, KKTC bayraklı bir gemide kaptanın Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen asıl gemi insanı belgesi ile liman cüzdanının görülmesi gerektiğini söyledi. Honduras tarafından düzenlenen belgenin kabul edilmesinin doğru olmadığını savunan Göker, bu konunun da soruşturma kapsamında incelendiğini aktardı.