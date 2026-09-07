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SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı
SON DAKİKA | Girne faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı
Son dakika haberi: Girne'de Filo Denizcilik'e ait yolcu gemisinin batması sonucu yaşanan kazada 14 vatandaşımız hayatını kaybederken 14 kişi de 14 kişi de kaybolmuştu. Meydana gelen faciaya ilişkin soruşturmada hazırlanan yeni bilirkişi raporu vahameti gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 07.09.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 06:45