Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Girne'deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

SON DAKİKA | Girne'deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

Son dakika haberi: KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 yolcusuyla hareket eden Filo Denizlik'e ait katamaran cinsi yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturma sürerken, geminin geçmişi ve geçirdiği onarımlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Kerim CENGİL
MURAT KARAMAN
Bekir COŞKUN
Ziya RAMOĞLU
Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:38
SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

Son dakika haberi: KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 yolcusuyla hareket eden Filo Denizlik'e ait katamaran cinsi yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturma sürerken, geminin geçmişi ve geçirdiği onarımlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. 241 kişi kurtarıldığı 8 yolcu hayatını kaybettiği 20 kişinin de kaybolduğu kazaya ilişkin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, geminin geçmişi ve onarım sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

DAHA ÖNCE KARAYA OTURMUŞ

Gemiyi işleten şirketin çalışanlarına ve diğer alacaklılarına borçlarını ödemediği gerekçesiyle eski adıyla Iris Jet'e haciz konulduğu ve Taşucu Limanı'na bağlanarak yaklaşık 7 yıl atıl durumla beklediği öğrenildi. Daha önce Antalya'da turizm amaçlı kullanılan geminin, yıllar sonra yeniden hizmete alınmadan önce de karaya oturduğu ve darbe aldığı bölgeye yama yapılarak onarıldığı ileri sürüldü.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

İLK SUYU ONARILAN YERDEN ALDI

Facianın ardından yapılan incelemelerde geminin ilk olarak yama yapılan bölgeden su aldığı öne sürüldü. İddiaya göre geminin manevra yaptığı sırada dalgaların onarılan bölgeye uyguladığı kuvvet, zamanla zayıflayan yama kısmında yeniden açılmaya neden oldu. Su almaya başlayan gemide, dalgaların yama yapılan bölgeyi koparmasıyla yaklaşık 1,5-2 metrelik bir açıklık oluştuğu ve geminin bu nedenle hızla su aldığı ileri sürüldü.

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SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

KARTALKAYA'DAN GİRNE'YE...

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangını ile Kıbrıs Girne açıklarında batan "Filo Jet" katamaran faciası, denetim mekanizmalarının kağıt üstünde kalmasıyla yaşanan can kayıplarını bir kez daha gündeme getirdi. Kartalkaya yangını sonrası soruşturmada denetimlerin sadece mutfak hijyenine odaklandığı, binada bir yangın merdiveninin dahi bulunmadığı gerçeği ortaya çıkmştı. Müfettiş raporlarına göre otel, yangından 6 ay önce belgesini kaybederek "kaçak" durumuna düşmüştü ancak turizm platformlarında satışı sürüyordu.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

Girne'deki gemi faciası da benzer bir denetim körlüğünün eseri oldu. Geminin klas belgesinde "Dalga yüksekliği 3 metreyi aştığında gemi limandan ayrılamaz" ibaresi bulunmasına rağmen, fırtınada Liman Başkanlığı'nın çıkış izni vermesi ve kaptanın seyre başlaması felaketi getirdi. Kurtulanların "çocuk can yeleği yoktu" ve "sızan yakıt yüzünden kayarak ezildik" feryatları gemideki yetkililerin ihmalini gözler önüne serdi.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

SABAH'ın ulaştığı resmi denetim belgelerine göre, Filo Denizcilik'e ait 8962034 IMO numaralı yüksek hızlı katamaranın klas sertifikasına esas son kapsamlı denetimi 4 Mart 2024'te yapıldı. Bu denetime dayanarak 2 Haziran 2026 tarihinde Taşucu'nda düzenlenen Türk Loydu Klas Sertifikası'nın 3 Mart 2029'a kadar geçerli olduğu ve 25 yıllık kaptan Mustafa Öz'ün sertifikalarının tam olduğu saptandı.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

Resmi belgede yer alan ve felaketin anahtarını barındıran teknik limitler ise şu şekilde kısıtlanıyor: 0-2 Metre Dalga: Maksimum 32 knot hız. 2-3 Metre Dalga: Maksimum 27 knot hız. 3 Metre Üzeri Dalga: Geminin kesinlikle limandan ayrılmaması, seferde ise düşük süratle sığınacak yer araması gerekiyordu. Siber ve denizcilik uzmanları, hava koşullarına ve bu teknik hız/dalga limitlerine uyulup uyulmadığını mercek altına aldı. Ayrıca 26 yaşındaki alüminyum gövdeli teknenin gövde yorulması da inceleme konusu yapıldı. Filo Denizcilik Şirketi'nin kaza sonrası şirket internet sitesine bir taziye mesajı koyarken, aynı hat üzerinde Girne kalkışlı, Taşucu varışlı biletleri 6 bin 250 TL fiyatla satışa koyması skandal olarak değerlendirildi.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

YOLCU İDDİALARI ARAŞTIRILMALI

Begüm Doğulu (Yat Turizmi Derneği Başkanı): Yolcu iddiaları titizlikle araştırılmalı. Su almaya başladıktan sonra yardım çağrısının zamanlaması, yolcuların can yeleklerine yönlendirilmesi ve kriz yönetimi incelenmeli. Hiçbir ticari gerekçe insan hayatının önüne geçemez.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

VAHİM BİR EMNİYET İHLALİ

Emrah Yılmaz Çavuşoğlu (Uzak Yol Gemi Kaptanı): Katamaranlarda gövdeden birine hızlı su girmesi asimetrik ağırlık yaratıp hızla alabora eder. Acil kaçış yolları kilitlenemez; kilitlendi iddiası doğrulanırsa bu vahim bir emniyet ihlalidir. Kaptanın görevi tahliyeyi son ana kadar yönetmektir, yolcu mahsurken gemiyi terk etmek denizcilikle bağdaşmaz. Belgenin varlığı teknik arıza olmayacağını garanti etmez.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

ÖNCE KAPTAN KAÇTI

Katliam gibi kazanın ardından yargı süreci çift koldan başlatıldı. KKTC soruşturma birimlerinin başlattığı adli tahkikatın yanı sıra, kazada ihmali söz konusu olan Filo Denizcilik Şirketi ve yetkilileri hakkında Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da kapsamlı bir soruşturma açtı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında gemi kaptanı Mustafa Öz'ün de bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise serbest bırakıldı.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

Soruşturmada şüpheli isimler arasında gemi sahipleri, liman başkanı ve liman başkan yardımcısı da bulunuyor. Gemi Kaptanı Mustafa Öz ve mürettebat hakimlikteki ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Kaptan, "Kaza teknik bir arızadan değil, sert dalgalardan kaynaklandı. Dalga darbesiyle geminin ön kısmı koptu ve alabora bu kırılmayla başladı" iddiasında bulundu. Mağdur yolcular ise tahliye sırasında acil çıkış kapılarının kilitli olduğunu ve mürettebat ile kaptanın gemiyi erkenden terk ettiğini öne sürdü.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

İŞTE KAYIPLARIN KİMLİKLERİ

Kayıp olarak bildirilen 20 kişinin isimleri de açıklandı. Kayıplar arasında Türk vatandaşları Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Azel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran ile KKTC vatandaşları Süleyman Erdoğan ve İsmail Kurt bulunuyor.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

KARAKUTU İÇİN ÖZEL OPERASYON

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG IŞIN (A-583) ve dünyanın sayılı askeri platformlarından olan TCG Alemdar Girne açıklarında alabora olan geminin enkazına müdahale etmek ve su altı arama-kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere bölgeye sevk edildi.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

600 metre derinliğe kadar yaşam desteği sağlayabilme ve bin metre denize düşen hava veya deniz vasıtalarının enkazını çıkarma yeteneklerine sahip olan TCG IŞIN derinlere dalış yapabilen TCB Istakoz ve TCB Ahtapot donanımlarıyla karakutunun bulunmasında da önemil rol oynayacak. TCG Alemdar gemisi de en üst teknoloji su altı ve su üstü teknolojik sistem ve cihazlarına sahip.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...
#KKTC #MERSİN