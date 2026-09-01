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SON DAKİKA | Girne'deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...
SON DAKİKA | Girne'deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...
Son dakika haberi: KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 yolcusuyla hareket eden Filo Denizlik'e ait katamaran cinsi yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturma sürerken, geminin geçmişi ve geçirdiği onarımlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:38