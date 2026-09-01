SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş: Batan gemi 7 yıl önce...

İLK SUYU ONARILAN YERDEN ALDI



Facianın ardından yapılan incelemelerde geminin ilk olarak yama yapılan bölgeden su aldığı öne sürüldü. İddiaya göre geminin manevra yaptığı sırada dalgaların onarılan bölgeye uyguladığı kuvvet, zamanla zayıflayan yama kısmında yeniden açılmaya neden oldu. Su almaya başlayan gemide, dalgaların yama yapılan bölgeyi koparmasıyla yaklaşık 1,5-2 metrelik bir açıklık oluştuğu ve geminin bu nedenle hızla su aldığı ileri sürüldü.