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SON DAKİKA | Gizli tanık "Garson" ele verdi! 24 mahrem imamı deşifre oldu: FETÖ'cü hainlerden vizesiz ülke oyunu
SON DAKİKA | Gizli tanık "Garson" ele verdi! 24 mahrem imamı deşifre oldu: FETÖ'cü hainlerden vizesiz ülke oyunu
Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen SD kartlardan "mahrem imam" olarak adlandırılan 24 şüpheli daha deşifre oldu.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 16:14