SON DAKİKA | Gizli tanık "Garson" ele verdi! 24 mahrem imamı deşifre oldu: FETÖ'cü hainlerden vizesiz ülke oyunu

SD KARTTA 24 MAHREM İMAM DAHA DEŞİFRE OLDU



İstanbul merkezli dev operasyonda, FETÖ'nün güncel yapılanmasına ait en gizli dijital arşivin yer aldığı "Garson" kod adlı gizli tanığın teslim ettiği mikro SD karttan devlete sızmış 24 mahrem imam daha deşifre oldu. SD kartta 24 mahrem imamın, kritik toplantıları, internet üzerinden sağlanan online görüntülü görüşme uygulaması Zoom'da yaptıkları anlaşıldı.



