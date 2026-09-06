SON DAKİKA | Gülistan Doku cinayetinin kilit ismiydi! Umut Altaş’ın ifadesi ortaya çıktı: Öldürülme anına saniye saniye tanıklık ettim

"CESEDİ BAGAJA TAŞIDIK"



Altaş, ateş edilmesinin ardından Sonel'e neden Gülistan'ı öldürdüğünü sorduğunu iddia etti. Sonel'in kendisine susmasını ve cesedi bagaja taşımaya yardım etmesini söylediğini öne süren Altaş, başlangıçta bunu reddettiğini ancak daha sonra Gülistan Doku'nun cesedini birlikte BMW'nin bagajına taşıdıklarını söyledi.

OLAY SONRASI TELEFON GÖRÜŞMESİ İDDİASI



FBI tutanağında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu hakkında da Altaş'ın iddiaları yer aldı. Altaş, cesedin bagaja konulmasının ardından Mustafa Türkay Sonel'in Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını ileri sürdü. Sonel ile Eroğlu'nun yaklaşık 15-20 dakika görüştüğünü, kendisinin ise konuşmanın dışında tutulduğunu söyledi. Altaş, Sonel'in kendisine susmasını söylediğini ve "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" şeklinde bir ifade kullandığını iddia etti.