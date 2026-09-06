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SON DAKİKA | Gülistan Doku cinayetinin kilit ismiydi! Umut Altaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Öldürülme anına saniye saniye tanıklık ettim
SON DAKİKA | Gülistan Doku cinayetinin kilit ismiydi! Umut Altaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Öldürülme anına saniye saniye tanıklık ettim
Son dakika haberi: Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada, ABD'den Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık FBI tutanağı dosyaya girdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın iki gün boyunca FBI tarafından sorgulandığı ortaya çıktı. Altaş, sorguda Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurulduğunu gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını ve olayın ardından bazı kişilerin devreye girdiğini iddia etti. Altaş ayrıca cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu da FBI görevlilerine doğruladı.
Giriş Tarihi: 06.09.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 14:25