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SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel'in sevk yazısında dikkat çeken detay
SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel'in sevk yazısında dikkat çeken detay
Son dakika haberi: Gülistan Doku cinayetinde tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel ile ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında korkunç iddialar dikkat çekti. Yazıda, Gülistan Doku'nun ölümünün ardından, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket edildiği ifade edilirken, sevk yazısında, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirildiğine yer verildi. Yazıda, olayın organize bir yapı içerisinde işlendiğine de dikkat çekildi.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 14:42