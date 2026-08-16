Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel'in sevk yazısında dikkat çeken detay

SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel'in sevk yazısında dikkat çeken detay

Son dakika haberi: Gülistan Doku cinayetinde tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel ile ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında korkunç iddialar dikkat çekti. Yazıda, Gülistan Doku'nun ölümünün ardından, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket edildiği ifade edilirken, sevk yazısında, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirildiğine yer verildi. Yazıda, olayın organize bir yapı içerisinde işlendiğine de dikkat çekildi.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 16.08.2026 14:41 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 14:42
SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel’in sevk yazısında dikkat çeken detay

Son dakika haberi: Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayboldu. Uzun süre intihar iddiasıyla ve delil yetersizliğiyle örtbas edilen dosya, 2026 yılındaki gizli tanık ifadeleri ve operasyonlarla organize suç ve cinayet soruşturmasına dönüştü.

SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel’in sevk yazısında dikkat çeken detay

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polis Şükrü Eroğlu, eski polis Gökhan Ertok ile kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 28 kişi delil karartma ve cinayet şüphesiyle tutuklandı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel’in sevk yazısında dikkat çeken detay

İŞTE DİKKAT ÇEKEN O SEVK YAZISI

Gülistan Doku soruşturmasında, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığın, mahkemeye gönderdiği sevk yazısı ortaya çıktı. Başsavcılık tarafından gönderilen sevk yazısında şu iddialar yer aldı:

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SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel’in sevk yazısında dikkat çeken detay

"Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 17.04.2026 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında icra edilen derinlemesine ifade analizleri, siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; gerek Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı' nda gerekse iş bu soruşturma dosyasında bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle birleştiğinde, olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur.

SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel’in sevk yazısında dikkat çeken detay

Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin, yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte; kamu gücünü, resmi himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanmak suretiyle adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği; tüm bu bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur.

SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel’in sevk yazısında dikkat çeken detay

Bu kapsamda Şüpheli Tuncay Sonel' in, şüpheli Gökhan Ertok'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde; hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir.

SON DAKİKA | Gülistan Doku davasında yeni gelişme! Savcılık mahkemeye gönderdi: Tuncay Sonel’in sevk yazısında dikkat çeken detay

Yukarıda anlatılan hususlar muvacehesinde, şüpheliler Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun, yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını tamamen aşarak, adeta şüpheli Tuncay Sonel'in şahsi ve illegal amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettikleri, bu karanlık ilişki ağında beraber hareket etmek ve de fiil üzerinde ortak hakimiyet kurmak suretiyle müşterek fail olarak yer aldıkları hukuki ve vicdani kanaatine varılmıştır."

#TUNCAY SONEL #GÜLİSTAN DOKU