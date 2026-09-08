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SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı
SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı
Son dakika haberi: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın FBI sorgusunda Gülistan'ın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü ve Pertek yolu üzerine gömülmüş olabileceğini söylemesi üzerine arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştırıldı.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:42