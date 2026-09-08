Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

Son dakika haberi: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın FBI sorgusunda Gülistan'ın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü ve Pertek yolu üzerine gömülmüş olabileceğini söylemesi üzerine arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştırıldı.

Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:42
SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

Son dakika haberi: FBI görevlilerinin sorguladığı Umut Altaş'ın ifadesinde, olay günü Gülistan Doku'nun BMW marka bir araca bindiğini; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in sürücü, kendisinin ön, Gülistan'ın ise arka koltukta bulunduğunu, tartışma çıktığını ve Sonel'in torpido gözünden çıkardığı silahla Doku'ya ateş ettiğini söyledi.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

Gülistan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini doğrulayan Altaş, cesedi Sonel ile birlikte aracın bagajına taşıdıklarını itiraf etti. Sonel'in kendisine "Sus, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" dediğini iddia eden Altaş, ertesi sabah ise Sonel'in kendisini arayarak "Merak etme, hallettik" dediğini ifade etti.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

Doku'nun cesedinin Pertek yolu çevresinde yeni yapılan yol kenarına gömülmüş olabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Umut Altaş'ın ifadesinde işaret ettiği Pertek yolu ve çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

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SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamak amacıyla aramalar yapılıyor.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

Umut Altaş'ın FBI sorgusunda cesedin olay yerinden Pertek istikametine doğru yaklaşık 15-20 dakikalık mesafede bulunduğunu söylemesi üzerinde bu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

TÜRKAY SONEL'İN SİLAHLA DOLAŞTIĞINI HERKES BİLİRDİ

Gülistan Doku'nun son görüldüğü viyadükte aynı yerden iki dakika sonra araçlarıyla geçen eski il jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman ve o sırada Handan Sonel'le görüştüğü tespit edilen eşi Burçin Kahraman tutuklanmıştı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

Sır viyadükte Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le yaptığı görüşmeye 'dedikodu yapıyorduk' diyen Burçin Kahraman ifadesinde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in silah ruhsatlarıyla ilgili yüklü miktarda rüşvet aldığını anlattı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

Bankacı olan Burçin Kahraman, Tunceli'de müteahhitlik yapan E.Ç.'nin bir dönem silah ruhsatı çıkarmak istediğini, ruhsat işlemi için randevu alarak Tuncay Sonel'in yanına gittiğini, ruhsat için 2 bin TL ödemesi gerekirken kendisinden 27 bin TL gibi yüksek bir miktar istendiğini anlattı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

Kahraman, Sonel döneminde tüm ruhsatlar için bu şekilde ekstra para talep edildiğini söylediğini de beyan etti.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan komutan yardımcısının eşinden dikkat çeken ifade! Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

İfadede ayrıca E.Ç.'nin Mustafa Türkay Sonel hakkında medyaya yansıyan "silah taşımadığı" yönündeki bir beyanın ardından kendisine telefonda, "Abla, Tunceli'de herkes biliyor, belinde, bacağında birkaç tane silahla dolaştığını herkes biliyor, herkeste fotoğraflar var" dediği iddiası da yer aldı.

#UMUT ALTAŞ #TUNCAY SONEL #MUSTAFA TÜRKAY SONEL #GÜLİSTAN DOKU