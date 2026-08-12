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SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında, TBMM'de Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin büyük çoğunlukla kabul edilmesiyle birlikte Güneydoğu'da yeni bir dönemin kapıları da açıldı.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:38
SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak

Son dakika haberi: Bölgedeki Sivil Toplum Kuruluşları, tarihi yasanın kanunlaşmasını SABAH'a değerlendirdi. Kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkması ile birlikte bölgede yaklaşık yarım asır sonra barış iklimi hakim olurken, bölgede yaşayan esnaf ve iş insanları "Terörün bitmesi yalnızca güvenlik meselesi değil, hayatın her alanında derin bir nefestir. Anaların gözyaşı dindi, kepenkler artık korkuyla değil, bereket ve geleceğe inançla açılıyor" dedi.

SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak

"BU ACILAR ARTIK SON BULUYOR"

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil: "Bölgede 50 yıllık bir çatışmaları ortamda yaşadık. Alınan bu karar halk tarafından da olumlu karşılandı. Bölgenin tamamına yakını bu süreci ve çerçeve yasasını destekliyor. Bu acılar artık son buluyor, yatırımlarla ilgili bölgeye talepler de var. 12 madde bölgemiz özelinden Türkiye'nin önüne açacaktır. Her alanda etkisini zaman içerisinde gösterecektir" dedi.

SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak

"KÖKLÜ BİR EKONOMİK DÖNÜŞÜM BAŞLATMA FIRSATI SAĞLAYACAKTIR"

Diyarbakır Memur Sen Başkanı Ramazan Tekdemir: "Yarım asıra yaklaşan terör tehdidinin ortadan kalkması, birinci derecede güvenlik mimarisinin ve devlet otoritesinin kalıcı olarak tesisi anlamına gelir. Bundan böyle devletin enerji ve insan kaynağını savunma odaklı refleks yerine, doğrudan kalkınma ve refah odaklı politikalara aktarmasına imkan tanır. Terör vesayeti ve baskısının ortadan kalkmasıyla toplumsal kardeşlik ve milli bütünleşme güçlenirken sivil siyaset ve demokratik süreçler gölge ağırlıklardan kurtulacak. Terör riskinin ortadan kalkması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sadece güvenlik iklimini değiştirmekle kalmayacak bölgesel kalkınma, yatırım dinamikleri ve turizm ekseninde köklü bir ekonomik dönüşüm başlatma fırsatı sağlayacaktır. Bölge halkı için terörün bitmesi, yalnızca bir güvenlik meselesi değil, hayatın her alanına nüfuz eden derin bir nefes, nesillerdir beklenen bir huzur ve adalet tesisidir. Yıllarca korkunun, kısıtlamaların ve belirsizliğin gölgesinde yaşamak zorunda kalan insanlar için bu yeni dönem, geleceğe güvenle bakmanın huzurlu ve mutlu bir yaşamın simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile vücut bulan yeni süreç, bölge halkı için terörün prangasından kurtulmak, yıllardır çalınan gençliklerin, ertelenen hayallerin ve kısıtlanan özgürlüklerin telafisi, kendi topraklarında huzurla kök salmanın zaferidir" dedi.

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SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak

"YARIM ASIRLIK ACI VE BELİRSİZLİK NİHAYETE ERDİ"

Şırnak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu: "Yarım asırdır coğrafyamızın ve ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çöken, gençlerimizin geleceğini, esnafımızın rızkını ve topraklarımızın potansiyelini hapseden terör sarmalının son bulduğu tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, devletimizin kararlılığı ve milletimizin sarsılmaz iradesiyle yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci, yarım asırlık acıyı ve belirsizliği nihayete erdirmiştir. Yıllarca kepenk kapatmak zorunda kalan, siftahsız günleri umutla aşmaya çalışan Şırnak esnafı için bugün yeni bir devrin kapıları aralanmıştır. Huzurun ve güvenliğin tesis edildiği bir ortamda ağlayan anaların gözyaşı dinmiş, Kepenkler artık korkuyla değil, bereket ve geleceğe olan inançla açılır hale gelmiştir" dedi.

SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak

"ANNELER ARTIK GÖZYAŞI DÖKMEYECEK"

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir: "Yıllardır bölgemizin en büyük beklentisi huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesiydi. Artık bu topraklarda acıların değil, umudun, üretimin ve geleceğe dair güzel hayallerin konuşulmasını istiyoruz. Yozgatlı Mehmet'in annesi de Yüksekovalı Baran'ın annesi de artık gözyaşı dökmesin. Bu topraklarda hiçbir anne evladını kaybetme korkusuyla yaşamasın. Çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, gençlerimizin iş ve aş için başka yerlere gitmek zorunda kalmadığı bir dönemin başlamasını diliyoruz. Çatışma ortamının sona ermesiyle birlikte iş dünyasında yatırım, üretim, istihdam ve ticaret açısından yeni fırsatların ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI"

Batmanlı İş Kadını Emine Tuncer: "Bir iş insanı olarak bu süreci yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik ve sosyal açıdan da tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Yaklaşık 50 yıldır bölgemizin üzerinde ciddi bir yük oluşturan çatışmalı sürecin sona ermesi, hepimiz için yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır. Huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesiyle birlikte yatırımcının bölgeye bakışı da değişecektir. Yatırımcı, üretim yapmak, istihdam oluşturmak ve yeni işletmeler kurmak için öncelikle güven ve istikrar arıyor. Bu ortamın güçlenmesiyle birlikte özel sektör yatırımlarının, sanayinin, tarımın, turizmin ve ticaretin daha hızlı gelişeceğine inanıyorum. Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak

"10 YIL İÇİNDE ŞEHRİMİZ CİDDİ MANADA KALKINACAK"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva: "Sayın Cumhurbaşkanımız bu çatışmalı sürecin 2 trilyon dolar dolayında ülkemizde zarar verdiğini söylemişti. Kimi uzmanlara göreyse bu rakam 4 trilyon dolar. Dolayısıyla bu kaynağın ülkemizin ekonomisine eğitimine özellikle de şehrimizin de içinde bulunduğu bölgelere aktırılmasını çok kıymetli buluyoruz. Özellikle önümüzdeki 10 yıl içinde bu kaynaklar şehrimizin de içinde bulunduğu geçmişte çatışmaların olduğu bu kentlere aktarılırsa şehrimiz ve çevre iller ciddi manada kalkınacaktır. Bu kaynakların aktarımıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu gibi ekonomik ve sosyo ekonomik olarak, yaşam standartları manasında geri kalmış bölgelerimizin diğer bölgeler ile arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kalkmasını çok önemli buluyoruz. Ve bu makasın kapanmasını çok ama çok kıymetli buluyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak

"BÖLGEMİZ NEFES ALACAK"

Jirki aşireti ileri gelenlerinden Necmi Adıyaman: "Bölgede 50 yıldır devam eden terör olaylarının sonlandırılması sayesinde herkes nefes alacak. Yıllarca yaşanan çatışma ortamıyla birlikte binlerce insanımız şehit oldu. Bedeller ödendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu Terörsüz Türkiye projesi ile birlikte meclisten geçen yasayla bölgemize barış ve huzur gelerek yöre insanımız nefes alacak. Ekonomik olarak çok büyük bir gelişme sağlanacaktır" dedi.

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN