SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak

"KÖKLÜ BİR EKONOMİK DÖNÜŞÜM BAŞLATMA FIRSATI SAĞLAYACAKTIR"



Diyarbakır Memur Sen Başkanı Ramazan Tekdemir: "Yarım asıra yaklaşan terör tehdidinin ortadan kalkması, birinci derecede güvenlik mimarisinin ve devlet otoritesinin kalıcı olarak tesisi anlamına gelir. Bundan böyle devletin enerji ve insan kaynağını savunma odaklı refleks yerine, doğrudan kalkınma ve refah odaklı politikalara aktarmasına imkan tanır. Terör vesayeti ve baskısının ortadan kalkmasıyla toplumsal kardeşlik ve milli bütünleşme güçlenirken sivil siyaset ve demokratik süreçler gölge ağırlıklardan kurtulacak. Terör riskinin ortadan kalkması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sadece güvenlik iklimini değiştirmekle kalmayacak bölgesel kalkınma, yatırım dinamikleri ve turizm ekseninde köklü bir ekonomik dönüşüm başlatma fırsatı sağlayacaktır. Bölge halkı için terörün bitmesi, yalnızca bir güvenlik meselesi değil, hayatın her alanına nüfuz eden derin bir nefes, nesillerdir beklenen bir huzur ve adalet tesisidir. Yıllarca korkunun, kısıtlamaların ve belirsizliğin gölgesinde yaşamak zorunda kalan insanlar için bu yeni dönem, geleceğe güvenle bakmanın huzurlu ve mutlu bir yaşamın simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile vücut bulan yeni süreç, bölge halkı için terörün prangasından kurtulmak, yıllardır çalınan gençliklerin, ertelenen hayallerin ve kısıtlanan özgürlüklerin telafisi, kendi topraklarında huzurla kök salmanın zaferidir" dedi.