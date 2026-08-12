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SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak
SON DAKİKA | Güneydoğu’da 50 yıl sonra barış iklimi! Huzur geldi yöre insanı nefes alacak
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında, TBMM'de Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin büyük çoğunlukla kabul edilmesiyle birlikte Güneydoğu'da yeni bir dönemin kapıları da açıldı.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:38