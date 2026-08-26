Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar

HTS VE FETHİ KABİR İNCELEMEDE



Başsavcılık; fethi kabir işlemi neticeleri, Riva Polis Merkezi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışmalar, Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyası, geriye dönük HTS kayıtları ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü ve derinleştirilerek devam edeceğini vurguladı.