Trend Galeri Trend Gündem Son dakika haberi: Alihan Kuriş'e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun'un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar

Son dakika haberi: Alihan Kuriş'e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun'un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili Feth-i Kabir işlemlerinin ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, otopsi videosunu inceleyen ATK uzmanının "şüpheli ölüm" raporu sonrası Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında "Adam Öldürme", görüntülere "yok" diyen ATK yetkilileri hakkında ise "Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 08:45
Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar

Son dakika haberi: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihindeki vefatına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından takip ettiği dosyaya dair yeni bilgiler paylaştı.

Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar

OTOPSİ VİDEOSUNDAN 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' ÇIKTI

Müteveffanın otopsi video kaydı üzerinden Adli Tıp Kurumu (ATK) uzmanı bilirkişi tarafından hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli raporda, Denizolgun'un vefatı resmen "şüpheli ölüm" olarak kaydedildi.

Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar

Bu tespitin ardından başsavcılık, olayın arkasındaki sır perdesini aralamak için düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar

ALİHAN KURİŞ HAKKINDA "ADAM ÖLDÜRME" SUÇLAMASI

Başsavcılık açıklamasında, rapordaki iddiaların ardından şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "Adam Öldürme" suçundan soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar

ATK YETKİLİLERİNE 'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK' SORUŞTURMASI

2016 tarihli raporda vefatın ardından "beyin kanamasına bağlı doğal ölüm" raporu veren ATK Morg İhtisas Dairesi doktorları mercek altına alındı.

Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar

Başsavcılığın 2026 yılı Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında ısrarla istediği otopsi videosuna "Böyle bir kayıt yoktur" yanıtı veren, ancak 18 Ağustos 2026'da kaydı birdenbire ortaya çıkarıp gönderen ATK idarecisi hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tahkikat başlatıldı.

Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar

HTS VE FETHİ KABİR İNCELEMEDE

Başsavcılık; fethi kabir işlemi neticeleri, Riva Polis Merkezi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışmalar, Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyası, geriye dönük HTS kayıtları ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü ve derinleştirilerek devam edeceğini vurguladı.

Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar
Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar
Son dakika haberi: Alihan Kuriş’e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar
#ALİHAN KURİŞ