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Son dakika haberi: Alihan Kuriş'e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun'un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar
Son dakika haberi: Alihan Kuriş'e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun'un otopsisinden şüpheli ölüm çıktı: Bilirkişi raporunda şok detaylar
Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili Feth-i Kabir işlemlerinin ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, otopsi videosunu inceleyen ATK uzmanının "şüpheli ölüm" raporu sonrası Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında "Adam Öldürme", görüntülere "yok" diyen ATK yetkilileri hakkında ise "Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturmasının devam ettiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:43
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 08:45