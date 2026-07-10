SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

'ÜNİVERSİTEYE GİRMEK İÇİN BAŞLARINI AÇABİLİRLER'



Gülen, 28 Şubat sürecinde başörtülü kızların üniversiteye girmek için başlarını açmaları gerektiğini söyledi. Gülen, 13 Mart 1998 tarihinde yaptığı açıklamada; "Okullarımızdaki başörtüsü sorunu, çok hassas hale geldi. Ancak şu kadar söyleyeyim, okumayı istemek ile okumamak arasında kalan bir insan ne yapmalı? Ülke ve millet adına okumak mı yararlıdır, okumamak mı? Dinin füruata ait bir meselesinde bu denli hassas olmak mı, yoksa tercihini başka istikamette kullanmak mı gerekli? Kişi kanaatı vicdaniyesi ile bu mevzuda hükmünü verip öyle davranmalıdır. Bana göre okumayı tercih etmelidirler." ifadelerini kullandı.