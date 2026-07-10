Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Hain FETÖ'nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

SON DAKİKA | Hain FETÖ'nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü henüz 2000'li yıllara gelmeden bir yanda TSK, bir yanda emniyet ve bürokrasi, diğer yanda ise holdingleşme sürecinde başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört tarafına sarmaşık gibi yayıldı. 70'li yıllardan itibaren devletin kılcallarına sızan FETÖ, Türkiye'de bin 700 ilkokul, 8 bin şirket, bin 200 dernek ve vakıf, 1 banka, bin dershane, 3 haber ajansı, 16 televizyon kanalı, 23 radyo istasyonu, 45 gazeteyle birlikte ülkenin dört bir tarafına yayılmış vaziyetteydi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 10.07.2026 06:33 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 08:11
SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

Son dakika haberi: Türkiye tarihinin en sinsi ve tehlikeli terör örgütlerinin başında gelen Fetullahçı Terör Örgütü Örgütü'nün kanlı darbe girişiminin üstünden 10 yıl geçti. Örgütün tohumları; 1960'ların ortasında İzmir'in, eski kabadayıları ile meşhur Eşrefpaşa semtinin kuzeyindeki Kestanepazarı'nda atıldı. 1966'tan itibaren Kestanepazarı Camii'nde vaizlik yapmaya başlayan terör örgütünün Azrail ile buluşmuş lideri Fetullah Gülen, 1971'e kadar orada hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaştı.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

Gülen'in müritleri, 1970'lerin başından, 12 Mart Muhtırası'ndan sonra devlet içinde gizlice örgütlenmeye başladı. 12 Eylül 1980'den örgütün ilk Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem kadrolarını yerleştirmeyi hızlandıran Gülen; emniyet, yargı ve sivil bürokrasiye de militanlarını yerleştirmeye başladı. Fetullah Gülen, 12 Eylül darbesine açıktan destek verdi ve darbeyi gerçekleştiren Kenan Evren tarafından korundu. Darbenin ardından örgüt mensupları TSK'da ve eğitimde palazlanmaya başladı. 28 Şubat 1997 postmodern darbesini de destekleyen Gülen, o dönemde açtığı okul ve dershaneleri örgüte militan yetiştirmek için üs olarak kullandı.Fetullah Gülen hakkında Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'in terör örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında 19 Mart 1999'da soruşturma açıldı. Gülen, iki gün sonra ABD'ye kaçtı. Bunu unutmayan FETÖ, Yüksel'e Bal Tuzağı ve kaset kumpası kurdu.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

"ECEVİT'E ŞEFAAT EDERİM"

Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Fetullah Gülen'e telefon açarak "Lütfen Amerika'ya gidin" dedi. Gülen ve Ecevit, Fetullah Gülen'in "Şefaat edecek olsam Ecevit'e ederim." cümlesini kuracak kadar yakın idi.Gülen, 1999'da kaçtığı Amerika'dan ülkemizin kurumlarına yerleştirdiği militanlarıyla siyasilere kumpaslar kurdu, 15 Temmuz'da da darbe girişiminde bulundu. Fetullahçı Terör Örgütü, lideri ABD'ye kaçtıktan sonra tam bir Neo-Gladyo örgütlenmesi haline geldi. FETÖ-Gladyo ilişkisinin aydınlatılması örgütün kodlarını çözmek açısından önemli. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda 15 Temmuz'dan sonra ciddi mesafe kat edebildi.

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SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN KİRLİ GEÇMİŞİ

Fetullah Gülen, 1941'de Erzurum Pasinler'de doğdu, 1959'dan itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev yaptı. 1966'da İzmir Kestanepazarı'nda örgütün çekirdek kadrosunu oluşturdu. FETÖ'nün çekirdek kadrosunda Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu ve İlhan İşbilen gibi isimler yer aldı. Bu hainler, Fetullah Gülen'in ilk talebeleri oldu. Bu ekip örgütün en üst tabakasında yer aldı. Örgüt, "hizmet harekâtı" yalanıyla harekete geçti ve "ışık evi" adı verilen yapılanmanın ilk temeli İzmir Tepecik'te kuruldu. Örgüt, faaliyet alanı olarak okullar ve yurtlar üzerinden öğrenciler ve gençler hedef alındı. Şubat 1979'de "Sızıntı" isimli dergiyle medyada yapılanmaya başladı. Fetullah Gülen, bu dergide yazdığı başyazılarla ülke gündemine bakış açısını kamuoyuna duyurdu, şifreli yazılarla örgüt militanlarına mesaj verdi.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

12 EYLÜL İLE TSK ÖRGÜTLENMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

Fetullah Gülen, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül 1980 darbesine destek verdi. Gülen, 12 Eylül darbesinden 18 gün sonra (1 Ekim 1980) Sızıntı Dergisi'nin 21. sayısında yayınlanan "Son Karakol" başlıklı yazısında darbecilere selam durdu.12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında arananlar listesinde olan Fetullah Gülen, bir türlü yakalanamadı ve korundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in gerçekleştirdiği kanlı darbe FETÖ'nün önünü açtı. Ordudaki örgütlenmesini yoğunlaştırdı.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

İNSAN KAYNAĞI İÇİN EĞİTİM KURUMLARI KURDU

Fetullah Gülen, dershane ve özel okullar açarak örgüte insan kaynağı oluşturmaya başladı. Örgütün ilkokulu 1983'te İzmir'in Bozyaka semtinde öğrenci yurdundan dönüştürülen "Yamanlar Koleji" oldu. 1985'te örgütün soru hırsızlığı için üs olarak kullandığı FEM Dershaneleri kuruldu. 1989'da Körfez Dershaneleri, 1994'da ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için Anafen Dershaneleri kuruldu. Dershaneler farklı isimlerle ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Örgüt tarafından kurulan dershane ve özel okullarda çalınan sorular militanlarına ulaştırıldı. Örgüt üyeleri askeri okullar ve üniversitelerin tanınan bölümüne yönlendirildi.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

HOLDİNGLEŞME SÜRECİ

FETÖ'nün ana amiral şirketi Kaynak Holding, kurulduğu 1979 yılından beri FETÖ'nün en etkili ve güçlü damarlarından biri oldu. On binden fazla çalışanı ve 86 şirketi bünyesinde barındırıyordu. Bünyesinde barındırdığı aynı yıl kurulan Sızıntı dergisi FETÖ'ün en köklü ve etkili dergisiydi. Darbe girişimine kadar 449 sayıya ulaşmıştı. 3 Kasım 1986'da Zaman Gazetesi kuruldu. Fetullah Gülen'in bizzat yönettiği gazete üzerinden örgütün kumpas girişimlerini haberleştirildi. Ocak 1994'te Cihan Haber Ajansı kuruldu. Yurtlarda kalan ve dershaneye giden öğrenciler, gazeteci yapıldı, kumpas girişimleri söz konusu medya organları tarafından yönetildi. Merkez medyanın gazete ve televizyonlarına örgüt militanları üst düzey yönetici yapıldı. Medya patronlarının yasa dışı dinleme ve teknik takiple izlenmesi ve açıklarıyla tehdit edilmesiyle teslim alındı.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

KARGO-LOJİSTİK VE SİGORTA

Yine 90'lı yıllarda kurulan Kaynak Holding Çağlayan, Kaynak Kağıt isimli iki basım ve matbaa şirketi de Kaynak Holding çatısı altında faaliyet gösteriyordu. 100'ün üzerinde şubesi bulunan NT isimli kitap, kırtasiye ve teknoloji ürünleri satışı yapan oluşumlarının yanı sıra Sürat Kargo, lojistik, kurye ve sigorta şirketleri kurarak çok çeşitli alanlarda ticaret hayatında aktif olarak yer aldı.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

28 ŞUBAT'TA MAĞDUR OLMAYAN TEK CEMAAT

Fetullah Gülen, 28 Şubat 1997 darbesine de açıktan destekledi, İmam-Hatip liselerini kapatan, başörtüsü yasağı getiren, Kur'an-ı Kerim eğitim ve öğretimini yasaklayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını savundu. Gülen, kendisinden nefret eden Refah Yol Hükümeti'nin başbakanı Necmettin Erbakan'ın iktidarı bırakması için açıklamalarda bulundu. Fetullah Gülen, darbecilerin aldığı MGK kararlarının yanlış olduğunda bir sevap, doğru olduğu takdirde 2 sevap verileceğini açıkladı.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

'ÜNİVERSİTEYE GİRMEK İÇİN BAŞLARINI AÇABİLİRLER'

Gülen, 28 Şubat sürecinde başörtülü kızların üniversiteye girmek için başlarını açmaları gerektiğini söyledi. Gülen, 13 Mart 1998 tarihinde yaptığı açıklamada; "Okullarımızdaki başörtüsü sorunu, çok hassas hale geldi. Ancak şu kadar söyleyeyim, okumayı istemek ile okumamak arasında kalan bir insan ne yapmalı? Ülke ve millet adına okumak mı yararlıdır, okumamak mı? Dinin füruata ait bir meselesinde bu denli hassas olmak mı, yoksa tercihini başka istikamette kullanmak mı gerekli? Kişi kanaatı vicdaniyesi ile bu mevzuda hükmünü verip öyle davranmalıdır. Bana göre okumayı tercih etmelidirler." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

DARBECİLERE OKULLARINI DEVRETMEYİ ÖNERDİ

Fetullah Gülen, 28 Şubat cuntası tarafından kurulan Anasol-D Hükümeti'ne 300'e yakın cemaat okulunu devretmeyi önerdi, konuyla ilgili 28 Şubat sürecinin mimarı dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'e mektup bile gönderdi. Aynı Gülen, dersanelerin kapatılması isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a savaş açtı ve örgütün kaynağının yetiştiği dersanelerin kapatılmaması için darbe girişimlerinde bulundu.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

FETÖ'CÜLERDEN TEK KİŞİ TSK'DAN ATILMADI

28 Şubat sürecinde İslami duyarlığa sahip vakıf, dernek ve cemaatler kıskaca alındı. Birçok vakıf, dernek ve okul kapatılırken Fetullah Gülen'in sahip olduğu dersane ve okullara dokunulmadı. Anne ve babalar, eğitim ve öğretimden geri kalmaması için çocuklarını örgütün FEM dersganelerine ve örgütün özel okullarına vermeye başladı. 28 Şubat sürecinde dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya ve ekibinin kurduğu Batı Çalışma Grubu da (BÇG) namaz kılan ve eşi başörtülü askeri fişledi, cuma namazına giden ve abdest alan askerlerin fotoğrafları çekerek TSK'dan ihracına zemin hazırladı. Namaz kılan ve eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle fişlenen bin 637 muvazzaf subay ve astsubay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi, FETÖ'cülerden ise tek kişi atılmadı.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

SORUŞTURMA AÇILDI ABD'YE SIĞINDI

Ankara DGM Başsavcılığı, Fetullah Gülen hakkında, "laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu" suçlamasıyla 19 Mart 1999'da soruşturma açtı. Fetullah Gülen, soruşturma açıldıktan iki gün sonra 21 Mart 1999'da öldüğü 2024 yılına kadar yaşayacağı Amerika'ya kaçırıldı. Terörist başı Fetullah Gülen'in kaçışı dönemin başbakanı Bülent Ecevit desteğiyle oldu.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

"EVVELA BUNLARIN HAKKINDAN GELMEK LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde; bundan yaklaşık 28 yıl önce yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü'ne dair açıklaması, örgütün Türkiye'de oluşturacağı tehlikeyi ne kadar erken fark ettiğini ortaya koyuyor. O dönem İBB Başkanı olan Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Altunizade FEM Dershanesi'ndeki ofisinde görüştü. Görüşmeden çıkan Erdoğan, asansörde beraberindeki isimlere görüşmeyle ilgili bir değerlendirme yaparak, "Evvela bunların hakkından gelmek lazım" ifadelerini kullandı. Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kulağına giden bu sözler, Milli Görüş'ün önemli temsilcisi Erdoğan'a olan öfkesini bir kat daha arttırdı. Bu anektod, FETÖ elebaşının 2016'de Alman ZDF kanalına verdiği röportajda bizzat elebaşı Gülen tarafından da doğrulandı.

SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

"ERDOĞANLA SIKI MÜNASEBETİM OLDUĞU SÖYLENEMEZ"

Gülen bu röportajda, "Bi kere başta onunla (Erdoğan'la) sıkı münasebetim olduğu söylenemez. Hayatımda bir kere Belediye Başkanı iken zannediyorum o bana ziyarete geldi. Ben de ona ziyarete gittim. Bir çay ikram etti mi etmedi mi bilmem. İkinci görüşmem parti kurmak istediği zaman yanıma geldi. Şimdi el koydukları, temellük ettikleri FEM okulu vardı, onun üstünde burada gördüğünüz oda gibi bir odada kalıyordum. "Parti kurmak istiyorum, Necmettin Erbakan'dan ayrılmak istiyorum" dedi, bana fikirlerimi sordu. Parti kurma gayesiyle düşüncemi almak için geldiğinde asansörle aşağı inerken yanındaki arkadaşa diyor ki, "Evvela bunların hakkından gelmek lazım" Tahammülsüzlüğünü ta o zaman ifade ediyor."

#FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ