SON DAKİKA | Hain FETÖ’nün temeli 60 yıl önce atıldı! Sinsice sızdılar milleti vurdular

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü henüz 2000'li yıllara gelmeden bir yanda TSK, bir yanda emniyet ve bürokrasi, diğer yanda ise holdingleşme sürecinde başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört tarafına sarmaşık gibi yayıldı. 70'li yıllardan itibaren devletin kılcallarına sızan FETÖ, Türkiye'de bin 700 ilkokul, 8 bin şirket, bin 200 dernek ve vakıf, 1 banka, bin dershane, 3 haber ajansı, 16 televizyon kanalı, 23 radyo istasyonu, 45 gazeteyle birlikte ülkenin dört bir tarafına yayılmış vaziyetteydi.