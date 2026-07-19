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SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

Son dakika haberi: AHBAH Derneği soruşturmasında her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. AHBAP Derneği üzerinden topladığı yardımlarla bahis oynayan Haluk Levent bu sefer de bağış paralarıyla İzmir'deki şarap fabrikasına gizli ortaklık yaptığı belirlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 19.07.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 06:34
SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

Son dakika haberi: AHBAP Derneği ile ilgili soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024'te 5 milyar, 2025'te 10 milyar, 2026'da da 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

Banka hesapları, çekler, taşınmaz devirleri ve Ahbap Derneğiyle bağlantılı para hareketlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan Kaya, Haluk Levent'in ticari ilişkilerini de deşifre etti.

SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

Kaya ifadesinde "Haluk Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndermişti ama akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları da benim imzam olarak kendisi atmış" dedi.

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SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

ARKASINDA ŞARAP ÜRETİM TESİSİ ÇIKTI

Bu ifade kapsamında yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçelan Köyü'nde faaliyet gösteren ve yıllık 4 milyon litre üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ve modern şarap tesisi Akberg wine'ın kurucusu Güney Köse'ye gizli ortaklık için milyonlarca lira aktardığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

Akberg Wine'ı Anadolu'nun yerel üzümlerini yenilikçi yöntemlerle işleme vaadiyle kuran Güney Göksu'nun, Hollanda'da lüks butikleri, gurme lezzet durakları ve karakteristik Amsterdam mimarisiyle bilinen en canlı ve şık caddelerinden biri olan Utrechtsestraat caddesinde milyonlarca lira harcayarak açtığı şarap evi ise kısa bir süre önce iflas etti.

SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

SABAH, derneğin eski başkan yardımcısı Emrah Gödeliner'in hesabına 13 işlemle aktarılan yaklaşık 64 milyon TL'nin bir kısmıyla 2020'de Mersin'de solucan gübresi üretimi için Ege Miracle Dış Ticaret Sanayi A.Ş. şirketini kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

BİRA İÇİN MARKA TESCİLİ

Ahbap Derneği'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na çeşitli ticari faaliyetlerde bulunabilmek için çok sayıda marka tescili yaptırdığı belirlendi. Bu kapsamda yapılan başvurular arasında en dikkat çeken ise Ahbap Bira markası oldu.

SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

Bu marka tescili ile derneğin, biranın yanı sıra maden suları, meyve suları, enerji ve proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri üretmek için de lisans aldığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

Ayrıca Ahbap kahve ve Ahbap su için de marka tescili yaptırılırken, Ahbaphane markasıyla da yeme içme mekânları ve oteller kurulmasının hedeflendiği görüldü.

#HALUK LEVENT #AHBAP DERNEĞİ