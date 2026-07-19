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SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı
SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika haberi: AHBAH Derneği soruşturmasında her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. AHBAP Derneği üzerinden topladığı yardımlarla bahis oynayan Haluk Levent bu sefer de bağış paralarıyla İzmir'deki şarap fabrikasına gizli ortaklık yaptığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 06:34