SON DAKİKA | Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu! MASAK raporu gerçeği ortaya çıkardı

Son dakika haberi: AHBAP Derneği ile ilgili soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024'te 5 milyar, 2025'te 10 milyar, 2026'da da 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.



