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SON DAKİKA | Haluk Levent'ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti
SON DAKİKA | Haluk Levent'ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti
Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanın duygularıyla oynayan ve depremzedelere yardım için topladığı paraları kumar ve bahise aktaran Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in duygusal boşluğundan yararlanıp kandırdığı ABD'de yaşayan Sevda Kurt'un whatsapp mesajları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:23