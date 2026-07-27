Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Haluk Levent'ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

SON DAKİKA | Haluk Levent'ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanın duygularıyla oynayan ve depremzedelere yardım için topladığı paraları kumar ve bahise aktaran Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in duygusal boşluğundan yararlanıp kandırdığı ABD'de yaşayan Sevda Kurt'un whatsapp mesajları ortaya çıktı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:20 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:23
SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Son dakika haberi: Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen AHBAP Derneğiyle ilgili başlatılan soruşturmada, derneğin sabıkalı Haluk Levent tarafından nasıl sistemli bir "suç örgütüne" dönüştürüldüğüne yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

"Borçları ödersem evleneceğiz" yalanıyla kandırdığı ve 90 milyon lira dolandırılan Sevda Kurt'un borç para karşılığında HLK isimli coin aldığı, sonrasında ise bu coinlerin Levent tarafından bloke edildiği öğrenildi. Kurt'un deprem döneminde gelen coin yardımlarının Ahbap Derneği hesaplarına yatırılmadan Levent'in borçlarına mahsup ettiği yönünde mesaj içeriklerine de rastlandı.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

1 YILDIR CUMA GÜNÜ ÖDEME GELİYOR...

Haluk Levent'in evlilik vaadiyle kandırdığı Sevda Kurt'ın cep telefonu ön incelemesinde, Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile yaptığı whatsapp mesajlaşmaları da ortaya çıktı. Kaya'nın, " Sevda hanım merhabalar haftaya Cuma günü size 400-500 bin dolar arası ödeme yapacağız.

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SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Bu ödemeyi yaptıktan sonra da aynı gün kalan ödeme planı için net bilgi vereceğiz" mesajı attığı Sevda Kurt'un ise, "Asla inanmıyorum size. 1 yıldır Cuma günü ödeme geliyor" dediği görüldü.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Kaya'nın konuşmanın devamında "Sevda hanım haftaya Cuma günü söylediğimiz ödemeyi yapmazsak söylediğiniz işlemlere başlarız. Bu kez kesinlikle yapacağız. Aynı gün net ödeme planını da size billdireceğiz" dediği ilerleyen günlerde yapılan konuşmada ise paranın yatırılmaması üzerine Sevda Kurt'un, "Parayı ne zaman havale edeceksiniz. Bekliyoruz..." dediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

SEVDA ABLANIZ PARA VERİYOR NEDEN ALMIYORSUNUZ

Sevda Kurt'un Haluk Levent ile tanışması, 2022 yılı Şubat ayında Ahbap Derneği'nin sosyal medya hesabından yaşlı bir çiftin ev tamiratı için yaptığı yardım çağrısıyla başladı. İhtiyaç sahiplerine 10 bin TL bağış yapmak istediğini belirten Kurt, kısa süre sonra bizzat sanatçı tarafından arandı.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Kurt ifadesinde, Levent'in dernek çalışanlarına "Sevda ablanız para veriyor neden almıyorsunuz?" diye çıkışarak kendisini dernek merkezine davet ettiğini ve bu ziyaretle aralarında bir güven ilişkisi tesis edildiğini anlattı.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

BASKILARINA DAYANAMADIM

Tanışıklıktan yaklaşık bir hafta sonra Haluk Levent, İsviçre'de yatırımları olduğunu ancak finansal olarak sıkıştığını iddia ederek Kurt'tan borç para talep etti.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Sanatçının "Türkiye'nin en güvenilir insanı" olduğunu vurgulayan baskılarına dayanamayan Kurt, 2022 yılı içerisinde Emrah Gödeliner'in hesabına üç parça halinde borç para gönderdi.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Aralarındaki protokollere rağmen 160 bin dolarlık alacağını tahsil edemeyen Kurt, sanatçıya ulaşmaya çalıştığı her seferinde "borcun ödeneceği" yönünde manipüle edildiğini ve paranın geri verilmediğini belirtti.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Süreç, 2025 yılı Mart ayında Haluk Levent'in 80 milyon TL'lik yeni bir borç talebiyle daha da derinleşti; sanatçı bu parayı alması durumunda önceki borçlarını da 10 gün içinde kapatacağını vadetti.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Önceki alacağını kurtarabilme ümidiyle asistan Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon TL daha gönderen Kurt, karşılığında 92 milyon TL'lik bir senet almasına rağmen yine ödeme alamadı.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Bu dönemde sanatçıya ulaşmakta büyük güçlük çeken Kurt, muhatap bulamamaktan ve sürekli oyalanmaktan şikayetçi oldu.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

HAKKIMDA YAKALAMA KARARI VAR PARA YATIRMAZSAM TUTUKLANACAĞIM

Son olarak Ekim 2025'te sabah saat 05:00'te kendisini arayan Levent'in, "Hakkımda yakalama kararı var, para yatırmazsam tutuklanacağım" diyerek 9,4 milyon TL daha aldığını belirten Kurt, bu ödemeden sonra sanatçıya bir daha ulaşamadığını ifade etti.

SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

Teminat olarak verilen "Nigella" (HLK/USDT) coinlerinin de bloke edilmesiyle büyük bir mağduriyet yaşadığını vurgulayan Kurt, "Haluk Levent tarafından yardımseverliğimden vurularak yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldım" diyerek şikayetçi oldu.

#HALUK LEVENT #AHBAP DERNEĞİ