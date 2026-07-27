SON DAKİKA | Haluk Levent’ten evlilik vaadiyle kandırdığı sevgilisine kripto tezgah! Çıkardığı coinleri verdi sonra bloke etti

HAKKIMDA YAKALAMA KARARI VAR PARA YATIRMAZSAM TUTUKLANACAĞIM



Son olarak Ekim 2025'te sabah saat 05:00'te kendisini arayan Levent'in, "Hakkımda yakalama kararı var, para yatırmazsam tutuklanacağım" diyerek 9,4 milyon TL daha aldığını belirten Kurt, bu ödemeden sonra sanatçıya bir daha ulaşamadığını ifade etti.



