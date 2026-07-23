SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

DEVLET AĞABEYİNİ ELİMDEN ALAMAYACAK



Acil'e "Zodiac" isminde yabancı bir telefon numarasından yazılan mesajlarda ise, "Selamun Aleyküm Beko. Baba telefona cevap ver önemli mevzu. Benim bir şeyi okumama gerek yok o adama de yarın saat 19.00'a kadar geri dönmezse yedi sülalesinin s.... sonra da paylaşımı çekleri ile Ahbap üzerinden yaptıklarıyla bildireceğiz. Beko?" dediği, Berkant Acil'in ise "Babacım kızıma ders çalıştırıyorum. Onun yanında konuşmam bunları. Sen arar aramaz Haluk'a yazdım. Dönerse bana aradığını söylerim" dediği Zodiac'ın ise, "O yarın bu işi bitirsin adam gibi çözüme ulaştırsın.

