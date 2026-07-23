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SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH'ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!
SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH'ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!
Son dakika haberi: Asrın deprem felaketi sonrası devlet kurumlarını itibarsızlaştırarak AHBAP derneğinin şakşakçılığını yapanların hırsızlığın ortaya çıkması sonrası yürüttükleri algı oyunu da tutmadı. SABAH, 2 yıldır MASAK, emniyet ve savcılıkla koordineli yürütülen AHBAP soruşturmasının tüm detaylarına ulaştı. 'Devlet 2 yıldır bu usulsüzlüğe neden göz yumdu' diyenlerin yalanları elinde patladı.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 07:16