Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH'ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH'ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

Son dakika haberi: Asrın deprem felaketi sonrası devlet kurumlarını itibarsızlaştırarak AHBAP derneğinin şakşakçılığını yapanların hırsızlığın ortaya çıkması sonrası yürüttükleri algı oyunu da tutmadı. SABAH, 2 yıldır MASAK, emniyet ve savcılıkla koordineli yürütülen AHBAP soruşturmasının tüm detaylarına ulaştı. 'Devlet 2 yıldır bu usulsüzlüğe neden göz yumdu' diyenlerin yalanları elinde patladı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 23.07.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 07:16
SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

Son dakika haberi: Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası milyarlarca lira para toplayan Ahbap'ın, vatandaşların gönderdiği bu yardımları dernekten nasıl çıkardığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

Soruşturma 2024 yılı sonlarında bazı bankaların MASAK'a yaptığı Ahbap Derneği'yle bağlantılı 3 isim; Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in bankalardaki hesaplarında gerçekleştirilen işlemlerin nitelikli dolandırıcılık olabileceğine yönelik ihbarla başladı. MASAK tarafından kurulan ekip bu 3 ismi didik didik etti.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

Bu 3 ismin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, bu şahısların aralarında birbirleri ile mahiyeti anlaşılamayan para transferlerinde bulunduğu açıklamalarında ise " Borç bedeli, ödünç para, HLK için, Ahbap Faaliyetleri için, Ahbap, Ahbap için" gibi dikkat çekici ifadelere rastlandı.

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SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

1 YILI AŞKIN DİNLEME YAPILDI

Yapılan incelemeler doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildi. Soruşturmanın startı 2025 yılı başlarında verildi. Soruşturma kapsamında 1 yılı aşkın bir süre bu telefon dinleme tedbiri uygulandı.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

Sadece operasyon kapsamında elde edilen dijitallerin incelemesinden ve evlerde yapılan aramalardan elde edilen delillere göre, Haluk Levent'in AHBAP derneğinin kasasını kendi şahsi harcamaları için asistanı ve hesabını kullandığı kasası olarak bilinen Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK ÇEKLER ŞİMDİLİK YELİZ KAYA'DA

Çeklerle borçlarını ödemeye çalışan Levent'in koordinasyonunda yazılan en yüksek miktardaki çekler ise Yeliz Kaya adına kesildiği tespit edildi.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

MASAK raporunda Yeliz Kaya adına 21 Haziran 2024'ten itibaren 61 milyon, 17 milyon, 3 milyon 221 bin dolar gibi miktarlarda toplamda 280 milyonluk çekle para çıkarıldığı görüldü.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

Dernek hesaplarının incelemesinin tamamlanmasıyla dernek kasasının nasıl boşaltıldığı tüm detaylarıyla ortaya çıkacak.

Öte yandan AHBAP'ın çekleriyle kişisel borçlarını çevirmeye çalışan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in whatsapp konuşmaları ortaya çıktı. Bu konuşmalar Levent'in sürüklendiği borç batağını gözler önüne serdi.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbabın içini nasıl boşalttığınızı, Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı medyaya görürsünüz savcılığa da verecem" ifadelerinin geçtiği bir whatsapp mesajını ekran resmi olarak attığı görüldü.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

Aynı sözleri Kaya'nın eşine de atan Berkant Acil, "Haluk'a bir şey olsa sizi kim kurtaracak. Zaten ben ömür boyu travma yaşıyorum siz niye bu ceremenin altına giriyorsunuz" dediği belirlendi.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

"SEN BU HALUK'U TANIDIĞIN HALDE NASIL OLUR DA YİNE ÇEKLERE İMZA ATARSIN"

Berkant Acil'in Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile 14 Nisan günü yaptığı whatsapp konuşmasında Acil'in Kaya'ya, "Avukat mehmet ana avrat küfürler ediyor hepimize.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olurda yine çeklere imza atarsın. Sen kendini nasıl kurtaracaksın hiç düşünmedin mi bir bela gelse başına seni kim kurtaracak.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

DEVLET AĞABEYİNİ ELİMDEN ALAMAYACAK

Acil'e "Zodiac" isminde yabancı bir telefon numarasından yazılan mesajlarda ise, "Selamun Aleyküm Beko. Baba telefona cevap ver önemli mevzu. Benim bir şeyi okumama gerek yok o adama de yarın saat 19.00'a kadar geri dönmezse yedi sülalesinin s.... sonra da paylaşımı çekleri ile Ahbap üzerinden yaptıklarıyla bildireceğiz. Beko?" dediği, Berkant Acil'in ise "Babacım kızıma ders çalıştırıyorum. Onun yanında konuşmam bunları. Sen arar aramaz Haluk'a yazdım. Dönerse bana aradığını söylerim" dediği Zodiac'ın ise, "O yarın bu işi bitirsin adam gibi çözüme ulaştırsın.

SON DAKİKA | Her şey 2 yıl önce MASAK’a yapılan o ihbarla başladı! AHBAP vurgununun detayları SABAH’ta: Haluk Levent derneğin içini çeklerle boşalttı!

Sen abine benden çok selamlarımı ilet. Ona de ki neyse bir şey deme ben sana isim kullandım, kimleriz kimlerdeniz sen iyi biliyorsun. O ahbabın millete verdiği çeklerini onun g.... s... ilet. Devlet onu elimden alamayacak ilk ben yiyeceğim onu" dediği belirlendi.

#HALUK LEVENT #AHBAP