Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

Son dakika haberi: MGM, İstanbul Valiliği, AFAD ve AKOM'un uyarılarının ardından kenti etkisi altına alan kuvvetli sağanak; Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Şile ve Çekmeköy'de hayatı felç etti. 9 bin 755 ihbar yapılırken 3 bin 50 vatandaş kurtarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İmamoğlu'nun "İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" ve Nuri Aslan'ın "Çağdışı sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından tamamen sildik" sözlerinin ardından yaşanan afetin bilançosu ağır oldu.

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Giriş Tarihi: 18.10.2026 07:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 07:42
SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Valiliği, AFAD ve AKOM tarafından uyarısı yapılan kuvvetli sağanak yağış önceki gün İstanbul'u etkisi altına aldı. Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan yağış Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Şile ve Çekmeköy'de kaosa neden oldu.

SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

MAZGAL VE RÖGAR TEMİZLİĞİ YAPILAMADI

Kentin altyapısından sorumlu İBB ve bağlı kuruluşu İSKİ, kafayı suya gömdü. Mazgal ve rögar temizliğinin yapılmaması nedeniyle ana arterler sel sularıyla doldu. Mega kentin ulaşım sistemi tam anlamıyla felç oldu. Trafik kilitlendi. 5 vatandaş hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

9 BİN 755 İHBAR, 3 BİN 50 KURTARMA

Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız devam ederken binlerce vatandaş evlerinde ve meydanlarda ölümle burun buruna geldi 9 bin 755 ihbarla İstanbullular imdat bekledi. 3 bin 50 vatandaş kurtarıldı.

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SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

YÜZLERCE ARAÇ SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Sarıyer Ayazağa'da selin sürüklediği yüzlerce araç kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar gördü. Ayazağa Mahallesi'nde selin ardından başlayan temizlik çalışmaları ve hasarlı araçların kaldırılması devam ediyor. Yol kenarında kalan bazı araçlar, camları kırık ve içleri çamur ile çöple dolu halde bekliyor.

SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

Mahallenin ana caddesindeki çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde ve evlerde mahsur kalanlara önce iş makineleriyle ulaşıldı, ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlarla tahliye yapıldı. Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri de Beykoz oldu. İstanbul Valiliğinin verilerine göre en fazla yağış, metrekareye 193,84 kilogramla Beykoz'a bağlı Ömerli'de ölçüldü.

SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

İlçede çok sayıda cadde ve sokak sel suları altında kaldı. Akbaba Caddesi'nde rögarın taşmasıyla yol çamurlu suyla kaplandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su altında kalan birçok otomobil kullanılamaz hale geldi. Yükselen sular nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsur kalırken, bazıları araçlarını bırakarak sudan çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalanları güvenli şekilde kurtardı.

SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

İMAMOĞLU: "İSTANBUL'DA SU TAŞKINLARI SORUNUNU ÇÖZDÜK

İstanbul'da yaşanan acı afet nedeniyle yaşanırken yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla görevden el çektirilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP-Yeni Partili belediye başkanları millete hizmet üretmek için harcanması için verilen bütçeyi kendi ceplerine aktarırken sağanağın faturası vatandaşa çıktı.

SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

Yaşanan afet sonrasında rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taşkın ve sel sorunlarını çözdüğünü iddia ettiği açıklamalar tekrar gündeme geldi. Meydanlarda reklam alanlarını '10 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık. İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük' sözleriyle doldurdu.

SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

Bununla da yetinmeyen İmamoğlu katıldığı programlarda "160'a yakın noktada su ve sel baskını ile ilgili sorunu giderdik. 10 milyarlarca liralık yatırım yaptık. İstanbul'da her yağmurda onlarca noktada sel, su baskını, suyun içinde yüzenler görürdünüz 5 senedir göremiyorlar.

SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

Malum medya hani bir yerde su basmış mıdır diye ararken insanların ayaklarından şıp şıp ayaklarından seken suları sel baskını diye çekecekler neredeyse. Çünkü biz İstanbul'da bu sorunu milletin hayatından söküp aldık. Ama milyarlarca yatırımla" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

NURİ ASLAN: "ÇAĞDIŞI SEL GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİK"

İmamoğlu'nun ardından Başkan Vekili olan Nuri Aslan da geçen Eylül ayında yaptığı açıklamada "Çağdışı sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından tamamen sildik, milyarlarca liralık altyapı yatırımı yaptık" diyerek İmamoğlu'nun yolundan gitti.

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