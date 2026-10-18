SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu

Mahallenin ana caddesindeki çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde ve evlerde mahsur kalanlara önce iş makineleriyle ulaşıldı, ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlarla tahliye yapıldı. Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri de Beykoz oldu. İstanbul Valiliğinin verilerine göre en fazla yağış, metrekareye 193,84 kilogramla Beykoz'a bağlı Ömerli'de ölçüldü.



