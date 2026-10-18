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SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu
SON DAKİKA | İBB yönetimi ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı! İstanbul’da sağanak afeti 5 cana mal oldu
Son dakika haberi: MGM, İstanbul Valiliği, AFAD ve AKOM'un uyarılarının ardından kenti etkisi altına alan kuvvetli sağanak; Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Şile ve Çekmeköy'de hayatı felç etti. 9 bin 755 ihbar yapılırken 3 bin 50 vatandaş kurtarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İmamoğlu'nun "İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" ve Nuri Aslan'ın "Çağdışı sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından tamamen sildik" sözlerinin ardından yaşanan afetin bilançosu ağır oldu.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 07:40
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 07:42