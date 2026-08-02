Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | İBB'deki milyonluk ihalelerde ‘sahte rekabet’ oyunu ortaya çıktı! Adrese teslim ihaleler ve rüşvet çarkı belgelendi
SON DAKİKA | İBB'deki milyonluk ihalelerde ‘sahte rekabet’ oyunu ortaya çıktı! Adrese teslim ihaleler ve rüşvet çarkı belgelendi
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 3. Dalga operasyonda tutuklanan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 06:40