SON DAKİKA | İBB’deki milyonluk ihalelerde ‘sahte rekabet’ oyunu ortaya çıktı! Adrese teslim ihaleler ve rüşvet çarkı belgelendi

PARALAR EŞ VE AKRABA HESAPLARINA AKMIŞ



MASAK incelemelerinde; Beylikdüzü Belediyesi'nden ihaleyi kazanan Fikri Murat Demir'in şirket hesabına aktarılan paraların, aracı şahıslar ve Daire Başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can üzerinden toplanarak Borusan Otomotiv'e aktarıldığı, hemen ertesi günü ise Taner Çetin'in BMW marka lüks aracı teslim aldığı tespit edildi. Daire Başkanı Taner Çetin'in birinci derece yakınları, asistanı Arzu Can ve asistanının eşi Savaş Can'ın hesaplarına; ihaleleri kazanan şirket sahipleri ve şirketlerin çalışanları tarafından yüz binlerce liralık para transferleri yapıldığı belirlendi. Taner Çetin'in eşi Canan Çetin'in hesabına hem Fikri Murat Demir hem de GSM Medya çalışanı İlkay Onok tarafından karşılıksız transferler yapıldığı da kayıtlara geçti.