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SON DAKİKA | İhanetin kara kutusu kod adı “Namık”! Adil Öksüz’ün akademiden, FETÖ imamlığına uzanan kronolojisi
SON DAKİKA | İhanetin kara kutusu kod adı “Namık”! Adil Öksüz’ün akademiden, FETÖ imamlığına uzanan kronolojisi
Son dakika haberi: FETÖ'nün generallere ve yargı mensuplarına talimat veren sivil imam yapılanmasının kritik ismi "Namık" kod adlı Adil Öksüz'ün, akademisyen kimliğini kamuflaj olarak kullanarak Ankara'daki 3 katlı bir villada darbe planladığı ve kalkışmanın onayını Pensilvanya'dan aldığı belgelendi.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 06:51