SON DAKİKA | İhanetin kara kutusu kod adı “Namık”! Adil Öksüz’ün akademiden, FETÖ imamlığına uzanan kronolojisi

Öyle ki bu örgüt militanları; askeriye içindeki generallere, emniyetteki 1. sınıf emniyet müdürlerine, başsavcılara hatta hâkimlere kadar talimat veriyor, örgütün faaliyetlerini en üst düzey yetkili gibi sevk ve idare ediyordu. Sayıca az olan bu üst düzey sivil militanların en kritik isimlerinden biri de "Namık" kod adıyla bilinen Adil Öksüz'dü.