SON DAKİKA | İki ayrı savcılık kirli işbirliğini ortaya çıkardı! Alihan Kuriş FETÖ hattı belgelendi

TANIK ŞAHİN: "ALİHAN DOĞRUDAN FETÖ TARAFINDAN YÖNETİLİYORDU"



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında tanık olarak ifade veren Rüstem Şahin'in beyanı ise dosyalardaki en dikkat çekici iddialardan biri oldu. Şahin, ifadesinde Alihan Kuriş'in "doğrudan FETÖ tarafından yönetildiğini" ileri sürdü. Şahin'in anlatımına göre FETÖ, Denizolgun'un devlet ve hükümetin yanında yer alması nedeniyle yapılanmanın başında bulunmasını istemiyordu. Tanık, bu nedenle Alihan Kuriş'in Denizolgun'un yerine geçirilmesinin FETÖ tarafından uygun görüldüğünü iddia etti. Şahin ayrıca Denizolgun'un ölümüne yakın dönemde Kuriş'in en yoğun temaslarının FETÖ çevreleriyle olduğunu öne sürdü.



