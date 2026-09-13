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SON DAKİKA | İki ayrı savcılık kirli işbirliğini ortaya çıkardı! Alihan Kuriş FETÖ hattı belgelendi
SON DAKİKA | İki ayrı savcılık kirli işbirliğini ortaya çıkardı! Alihan Kuriş FETÖ hattı belgelendi
Son dakika haberi: Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü iki ayrı soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, Alihan Kuriş yapılanması ile FETÖ arasındaki ilişkiye yönelik dikkat çekici iddiaları gün yüzüne çıkardı.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 08:06
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 08:07