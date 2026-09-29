SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun "siyasi nüfuz" baskısı

FLORYA BAŞKANLIK KONUTU'NDA İHALE PAZARLIĞI

Duruşma savcısının çapraz sorgusunda 2021 yılı Haziran ayında yaşanan skandal bir süreci aktaran Baka, dönemin İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü tarafından aranarak Florya'daki Başkanlık Konutu'na çağrıldığını açıkladı. Baka, "O dönem İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız ihaleler vardı. İbrahim Bülbüllü bizi Florya'daki Başkanlık Konutu'na çağırdı. Alınan ihalelerle ilgili bir talepleri olduklarını söyledi. Bu talebi yönetim adına yaptı." dedi.