SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun "siyasi nüfuz" baskısı

SON DAKİKA… İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 25. duruşmasına İETT'nin milyonlarca liralık ihalelerini alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin patronu tutuksuz sanık Remzi Baka, savunma yaptı. Mahkemedeki çapraz sorguda kirli çarkı ifşa eden Baka, etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu açıkladı. Baka; İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün talebiyle Florya'daki Başkanlık Konutu'nda pazarlıklar yapıldığını, 380 milyon TL'lik ödeme sürecini, Cafer Mahiroğlu'nun "siyasi nüfuz" baskısını ve CHP'li Fatih Keleş ile Florya'da yapılan görüşmeleri tek tek anlattı.