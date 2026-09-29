Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun 'siyasi nüfuz' baskısı

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun "siyasi nüfuz" baskısı

SON DAKİKA… İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 25. duruşmasına İETT'nin milyonlarca liralık ihalelerini alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin patronu tutuksuz sanık Remzi Baka, savunma yaptı. Mahkemedeki çapraz sorguda kirli çarkı ifşa eden Baka, etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu açıkladı. Baka; İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün talebiyle Florya'daki Başkanlık Konutu'nda pazarlıklar yapıldığını, 380 milyon TL'lik ödeme sürecini, Cafer Mahiroğlu'nun "siyasi nüfuz" baskısını ve CHP'li Fatih Keleş ile Florya'da yapılan görüşmeleri tek tek anlattı.

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Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 29.09.2026 15:11 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 15:14
SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

SON DAKİKA… İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşu İETT'de patlak veren ihale ve rüşvet skandalları gündeme geldi.

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

İETT'nin devasa araç bakım ve işletme ihalelerini kazanan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sahibi olan itirafçı tutuksuz sanık Remzi Baka, mahkeme heyeti ve duruşma savcısının çapraz sorgusunda her şeyi anlattı.

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

Emniyet ve savcılıkta verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu vurgulayan Baka, İBB ve İETT bürokrasisinde dönen kirli ilişkiler ağını mahkemede de doğruladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

FLORYA BAŞKANLIK KONUTU'NDA İHALE PAZARLIĞI

Duruşma savcısının çapraz sorgusunda 2021 yılı Haziran ayında yaşanan skandal bir süreci aktaran Baka, dönemin İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü tarafından aranarak Florya'daki Başkanlık Konutu'na çağrıldığını açıkladı. Baka, "O dönem İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız ihaleler vardı. İbrahim Bülbüllü bizi Florya'daki Başkanlık Konutu'na çağırdı. Alınan ihalelerle ilgili bir talepleri olduklarını söyledi. Bu talebi yönetim adına yaptı." dedi.

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

"KABUL ETMESEYDİM BANA ZORLUK ÇIKARACAKLARDI"

Savcının, Adem Soytekin'in şirketine verilen yaklaşık 5 milyon TL'lik çek ve İBB yetkililerine aktarılan paralarla ilgili sorularını yanıtlayan Baka, gördüğü baskıyı anlattı.

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

İETT ihaleleri karşılığında İbrahim Bülbüllü üzerinden 380 milyon TL'lik bir sürecin gerçekleştiğini doğrulayan Baka, 5 milyonluk çek talebi için, "İbrahim Bülbüllü istedi. O dönem İBB ile iş yapıyorduk. Talepleri kabul etmem halinde firmanın bana zorluk çıkaracağını biliyordum" diye konuştu.

Remzi Baka--Ekrem İmamoğlu

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

CAFER MAHİROĞLU'NDAN "SİYASİ NÜFUZ" BASKISI VE POLAT OTEL GÖRÜŞMESİ

Çapraz sorguda garaj devirleri ve ihalelere yapılan itiraz süreçleri de gündeme geldi. Baka; Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu ile Yusuf Yadoğlu'nun gayriresmi ortak olduklarını ve ihaleleri kendi bünyelerinde tutmak için üzerlerinde baskı kurduklarını belirtti.

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

YST şirketinin aldığı bir ihaleye itiraz etmesi üzerine Cafer Mahiroğlu tarafından arandığını söyleyen Baka, Yeşilköy'deki kirli pazarlığı şu ifadelerle açıkladı: "YST'nin aldığı ihaleye itiraz edince Cafer Mahiroğlu beni aradı, Yeşilköy'deki Polat Otel'e çağırdı. Bana 'İhale aldık, itiraz etmişsin, itiraz etme' dedi. Sürekli siyasi nüfuzundan bahsediyordu. Teklifini kabul etmedim. Etkinliğini kullanarak baskı yapmak istedi ama biz umursamadık."

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

FATİH KELEŞ İLE FLORYA'DA PARALEL TRAFİK

Süreçte ödemelerin aksaması üzerine CHP'li Fatih Keleş'in de devreye sokulduğunu anlatan itirafçı Baka, İbrahim Bülbüllü'nün yönlendirmesiyle Florya Başkanlık Konutu'nda Fatih Keleş ile defalarca bir araya geldiğini kaydetti.

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

Savcının "Fatih Keleş'in belediyede mali veya teknik bir yetkisi var mıdır?" sorusuna ise Baka, "Teknik olarak değil. Ama başkan danışmanı olarak bildiğimiz için fikir alışverişinde bulunmuştuk. Ödemeler aksayınca İbrahim Bülbüllü 'Fatih Keleş'ten destek isteyelim' diyerek beni yönlendirdi" yanıtını verdi.

Fatih Keleş

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

İbrahim Bülbüllü

SON DAKİKA… İmamoğlu davasında Florya başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu! İtirafçı sanık anlattı: Cafer Mahiroğlu’nun siyasi nüfuz baskısı

Ekrem İmamoğlu--Remzi Baka

#İETT #FATİH KELEŞ #FLORYA #İMAMOĞLU #İBB