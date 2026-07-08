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SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş'ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi
SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş'ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi
Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, milyonlarca liralık rüşvet dekontları dosyaya girerken, 111 milyarlık vurgunun merkezindeki Fatih Keleş, hiçbir maddi delilin dosyada bulunmadığını öne sürdü.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:48