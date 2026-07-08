SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş’ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi

MADENE ÇÖKTÜLER



Boğazdaki zengin işadamlarını haraca bağlayan Boğaziçi İmar yapılanmasının üst kısmında bulunan Fatih Keleş, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İSTAÇ'ın işletmekte olduğu hafriyat ve döküm sahalarıyla ilgili olarak hakkındaki iddiaların teknik gerçeklerden, hukuki yetki sınırlarından ve resmi belgelerden kopuk olduğunu iddia etti.