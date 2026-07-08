Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş'ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi

SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş'ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, milyonlarca liralık rüşvet dekontları dosyaya girerken, 111 milyarlık vurgunun merkezindeki Fatih Keleş, hiçbir maddi delilin dosyada bulunmadığını öne sürdü.

Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:47 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:48
SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş’ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü, Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı, şantaj yoluyla ele geçirdi. Ardından İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümüne açtı. 2021 ile 2025 arasında 111 milyarlık vurgun yapıldı.

SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş’ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi

İşte bu vurgunun mimarlarından olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın görülmesinin 63'üncü gününde savunma yaptı.

SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş’ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi

MADENE ÇÖKTÜLER

Boğazdaki zengin işadamlarını haraca bağlayan Boğaziçi İmar yapılanmasının üst kısmında bulunan Fatih Keleş, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İSTAÇ'ın işletmekte olduğu hafriyat ve döküm sahalarıyla ilgili olarak hakkındaki iddiaların teknik gerçeklerden, hukuki yetki sınırlarından ve resmi belgelerden kopuk olduğunu iddia etti.

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SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş’ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi

GÖRMEZDEN GELDİ

Soruşturma kapsamında rüşvet veren çok sayıda işadamının dekontlarıyla dosyaya sunduğu milyonluk rüşvetleri ve HTS baz birlikteliklerini görmezden gelen Keleş, dosya kapsamında beyanları doğrulayan tek bir iletişim kaydı, para transferi, fiziki takip tutanağı, teknik inceleme raporu ya da maddi bulgu bulunmadığını öne sürdü.

SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş’ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi

NUHOĞLU DA İTİRAF ETMİŞTİ

Keleş'in rüşvetin toplandığı isimlerin başında geldiğini, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Emirgan'da bulunan 1.5 milyar liralık 3 süper lüks villasının, İSKİ'deki alacaklarına karşılık kendisine aktarılan paralarla alındığını itiraf eden işadamı Ali Nuhoğlu da dile getirmişti.

SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş’ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi

Suç örgütü lideri olarak gösterilen İmamoğlu adına hareket eden Fatih Keleş'in rüşvet pazarlığını yürüttüğünü ifade eden Nuhoğlu, paraların da Keleş'in kardeşi Zafer Keleş'e teslim edildiğini belirtti.

SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş’ten 111 milyarlık vurgun! Rüşvet dekontlarını görmezden geldi

BELGELERİ YALANLIYOR

Dava dosyasında CHP'li eski vekil Aykut Erdoğdu'nun, Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan Vega Hereko firmasına tadilat izni verilmesi için bağış adı altında 1.2 milyon dolar rüşvet aldığı ve Fatih Keleş'e teslim ettiği tespit edilmişti.

#FATİH KELEŞ #İBB