SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

"3 MİLYON DOLAR VERMEZSENİZ YEŞİL ALAN YAPARIZ"

Beyaz, konuşmasının devamında İmamoğlu'ndan randevu istediğini fakat oyalandığını söyleyerek rüşvetten İmamoğlu'nun da haberinin olduğunu belirtti. Beyaz, rüşvet zincirinin devamını şu şekilde anlattı: "Konuyla ilgili Ertan Yıldız'a ulaşmaya çalıştım. Kendisi önce sorumlu ilgilenmedi. Ben de bir süre sonra lise mezuniyet töreninde Ekrem İmamoğlu ile karşılaştım ve sorunlarım olduğunu randevu istedim. Bana döneceklerini söylediler. Bir süre sonra beni Ertan Yıldız aradı ve belediyeye çağırdı. Belediyede bu işin çözülmesi için 3 milyon dolar vermem gerektiği söylendi. Ben de kabul etmedim. Bana 3 milyon dolar vermezseniz yerimizin üçte birini Yeşil alan yaparız, katı da altı kata düşürürüz dedi. Biz kabul etmedik. Zaten kapasiteyle de sorunlarımız var, orayı da kapatırız dedi. Ben bunu kabul etmedim. Bir süre sonra üçte birini Yeşil alan yaptılar, kapasiteyle de ceza kestiler. Ben bunu ilgili savcılıkta detaylı şekilde anlatmıştım. Biz kabul etmeyince, 'Benim fazla zamanımı alma, Süleyman Atik ilgilenecek' dedi.