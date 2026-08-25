SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında Beyaz İnşaat'ın ortağı Muzaffer Beyaz verdiği ifadede milyon dolarlık rüşvet çarkını tek tek anlattı. Beyaz; imar ve iskan izinlerinden otopark ruhsatlarına kadar pek çok işlemde kendisinden milyonlarca dolar ve euro rüşvet talep edildiğini belirterek bu talepleri reddettiğinde projelerinin engellendiğini ve haksız cezalarla yıldırılmaya çalışıldığını açıkladı. Muzaffer Beyaz Adem Soytekin'e hak ediş fazlası olarak 7 daire ve 5 dükkan devrettiklerini, Murat Çalık'ın talebi doğrultusunda ise kendilerine önce Adem Soytekin ardından da Oktay Hamzoğlu tarafından iletilen istek üzerine 4 daireyi de Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na devretmek zorunda kaldıklarını vurguladı. "Büyük bir zulüm ve zarara uğradım" ifadelerini kullandı. İşte rüşvet çarkının ayrıntıları…