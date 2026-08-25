Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında Beyaz İnşaat'ın ortağı Muzaffer Beyaz verdiği ifadede milyon dolarlık rüşvet çarkını tek tek anlattı. Beyaz; imar ve iskan izinlerinden otopark ruhsatlarına kadar pek çok işlemde kendisinden milyonlarca dolar ve euro rüşvet talep edildiğini belirterek bu talepleri reddettiğinde projelerinin engellendiğini ve haksız cezalarla yıldırılmaya çalışıldığını açıkladı. Muzaffer Beyaz Adem Soytekin'e hak ediş fazlası olarak 7 daire ve 5 dükkan devrettiklerini, Murat Çalık'ın talebi doğrultusunda ise kendilerine önce Adem Soytekin ardından da Oktay Hamzoğlu tarafından iletilen istek üzerine 4 daireyi de Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na devretmek zorunda kaldıklarını vurguladı. "Büyük bir zulüm ve zarara uğradım" ifadelerini kullandı. İşte rüşvet çarkının ayrıntıları…

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 25.08.2026 13:05 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 13:33
SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

SON DAKİKA… "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında mağdur iş adamlarının beyanları duruşmaya damga vuruyor. Duruşmanın 2. celsesinin 5. gününde mahkeme heyetinden söz alan mağdur iş adamı Muzaffer Beyaz, rüşvet çarkının işleyişini tek tek anlatarak nasıl mağdur edildiğini gözler önüne serdi. İş adamı kendisinden rüşvet üstğne rüşvet istendiğini, vermeyince türlü yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belgelerle ortaya döktü.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

5 MİLYON EURO RÜŞVETİ KABUL ETMEDİ İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Bakırköy Capacity AVM Otopark Ruhsatı konusuyla ilgili mağduriyetini dile getiren Beyaz, "Benim ortak olduğum Capacity AVM'ye ilişkin kapalı otoparkı ücretli yapmaya çalışmıştık. Bunun için ortaklar olarak Bakırköy Belediyesi'ne başvurduk. Bu başvurunun neticesinde bizden 5 milyon euro rüşvet talep edildi.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

Biz bu talebi kabul etmeyince bize bunun idari para cezası kesildi. Bununla ilgili yargılandık ve beraat ettik. Haksız para cezası da iptal edildi. Bu görüşmeleri Süleyman Atik ve Asım İplikçioğlu AVM avukatı olarak yapmıştır. Ayrıca biz Beyaz İnşaat olarak da Ekim 2024 tarihinde çalışanımız aracılığıyla CİMER'e başvuruda bulunmuştuk. Bu da dosyamızda bulunmaktadır." dedi.

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SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

HASAN İMAMOĞLU'NA DÖRT DAİRE VERDİ

Beyaz, Beylikdüzü projesinde de ruhsat aşamasında arsa sahibince 20 milyon TL rüşvet istendiğini, Murat Çalık'ın talimatıyla da Hasan İmamoğlu'na 4 daire devredildiğini belirterek, "Beylikdüzü, projenin mal sahibi Şahinler Holding'dir. Sonradan bu firmanın Bilkon olarak değişmiştir adı. Bu projenin başında mal sahibi biz yükleniciler Beyaz Mutlu, Mestur Taş, Mest Madencilik ve uzman inşaat firmalarıyla yaptık. 2013 yılında adi ortaklık kurduk. Ruhsat aşamasını Şahinler Holding takip etmiştir. Ruhsat aşamasında arsa sahibi bizden 20 milyon lira rüşvet istemiştir.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

Arsa sahibi iki adet okul yaptırdı. Bu okulları Adem Soytekin yapmış, ödemelerini Kemal Şahin yapmıştır. Biz de kendimize düşen 10 milyon TL'lik kısmı adi ortaklığın firmaları olarak kaba inşaatı yaptırdığımız Adem Soytekin'e hak edişlerinin fazlası olarak 7 daire ve 5 dükkan olarak ödedik. Murat Çalık dört daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi. Bu talep bize önce Adem Soytekin, ondan sonra da Oktay Hamzoğlu tarafından iletilmiştir. Ortakların onayıyla ve imzalarıyla bu tapular devredilmiştir." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

HAKEDİŞ ADI ALTINDA 3 MİLYON DOLARLIK İSKAN PARASI

Beyaz, İskan verilmesi şartıyla Adem Soytekin'in firmasına hakediş süsü verilerek çekle rüşvet ödendiğini söyleyerek, "Burada projenin devamında iskan alınması için ortaklardan İsa Yünel, Yüksel Hamzoğlu ve Oktay Hamzaoğlu Adem ve Murat Çalık ile görüştüler. 3 milyon dolar talep edildi. Kendileri bu konuda detaylı açıklamayı yaptılar. Bu 3 milyon dolar çekle ödenmiştir Adem'in firmasına. Bu bedel doğrultusunda rüşvet olup Adem'in hak edişi olarak gizlenmiştir. Bu çekler bedeli ödendikten sonra da iskanımızı aldık.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

Ayrıca Bakırköy kat karşılığı almış olduğum Koşu Caddesi üzerinde bulunan 7 dönümlük projede ruhsat başvurusunda bulundum. Bu ruhsat başvurusu mimarım Sinan Umar tarafından yapıldı. İşlemler bitip evraklar kadastroya gittikten sonra belediye seçimleri oldu. Ayşegül Hanım ve belediye başkanı Ali Rıza Öztürk de başkan yardımcısı oldu. Devamında ise kadastrodaki dosyamızın Ali Rıza Öztürk tarafından geri çekildiğini öğrendim." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

"3 MİLYON DOLAR VERMEZSENİZ YEŞİL ALAN YAPARIZ"

Beyaz, konuşmasının devamında İmamoğlu'ndan randevu istediğini fakat oyalandığını söyleyerek rüşvetten İmamoğlu'nun da haberinin olduğunu belirtti. Beyaz, rüşvet zincirinin devamını şu şekilde anlattı: "Konuyla ilgili Ertan Yıldız'a ulaşmaya çalıştım. Kendisi önce sorumlu ilgilenmedi. Ben de bir süre sonra lise mezuniyet töreninde Ekrem İmamoğlu ile karşılaştım ve sorunlarım olduğunu randevu istedim. Bana döneceklerini söylediler. Bir süre sonra beni Ertan Yıldız aradı ve belediyeye çağırdı. Belediyede bu işin çözülmesi için 3 milyon dolar vermem gerektiği söylendi. Ben de kabul etmedim. Bana 3 milyon dolar vermezseniz yerimizin üçte birini Yeşil alan yaparız, katı da altı kata düşürürüz dedi. Biz kabul etmedik. Zaten kapasiteyle de sorunlarımız var, orayı da kapatırız dedi. Ben bunu kabul etmedim. Bir süre sonra üçte birini Yeşil alan yaptılar, kapasiteyle de ceza kestiler. Ben bunu ilgili savcılıkta detaylı şekilde anlatmıştım. Biz kabul etmeyince, 'Benim fazla zamanımı alma, Süleyman Atik ilgilenecek' dedi.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!
SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

MASLAK 42'DE İBB TARİFESİ: "1.5 MİLYON DOLAR VER, İŞİNİ BÜYÜKŞEHİR'DE ÇÖZELİM"

Eylül 2024'te Maslak 42'de bir görüşmeye çağrıldığını anlatan Beyaz, Ertan Yıldız ile olan görüşmesini anlattı: "Bu görüşmede 'İşiniz artık Büyükşehir'de, 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözelim' dedi. Ben bunu da vermek istemedim. 'Gidin arsa sahibinden alın, kapasite de mühürlenecek' dedi. Biz bunu kabul etmeyerek ayrıldık. Bu konuyla ilgili defalarca Ekrem İmamoğlu'na ulaşmama rağmen not bırakmama ve randevu talebinde bulunmama rağmen geri dönüş olmadı. Ertan Yıldız'ın konuşmalarından bu paralardan Ekrem Bey'in de haberi olduğu anlaşılıyor." diye konuştu.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

"PROJESİNİ BİTİRDİĞİM YER ELİMDEN ALINDI"

Çuhadaroğlu Projesi'ne değinen Beyaz, "2017 yılında Beylikdüzü'nde bir proje yapmak için arsa sahibiyle bir anlaşma yaptım. Bu Çuhadaroğlu projesidir. Sonrasında Adem Soytekin yanıma gelerek burayı İmamoğlu' nun istediğini, yan tarafta Meydan Yakuplu projesi yapılacağını, bu projeyle birleştirmek istediğini söyledi. Aksi takdirde bana bu projeyi ve diğer projelerde ruhsat, iskan vermeyeceklerini biliyordum. Ben de 'Madem öyle sözleşmeyi iptal edelim, siz yapın' dedim. Çuhadaroğlu bunu kabul etmedi.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

Adem Soytekin de sözleşme yapmak istemediğini belirtti. Ben de bunun üzerine Adem Soytekin'e 'Masraflarımı versinler, ben de anahtarı teslim şekilde sözleşme yapayım' dedim. Bunu kabul etti. Bu anlaşmadan önce ben masraflarım için iki daire istemiştim. Adem bana bunu Fatih Keleş'le görüşeceğini söyledi. Daha sonra Fatih Keleş'in kabul etmediğini bana bir daire verebileceklerini söyledi. Bunun üzerine bir anlaşma yaptık ve hâlâ dairemi vermediler. Projesini bitirmiş olduğum yer elimden alınmıştır." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

"ALACAKLARIM DEVAM EDİYOR, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Konuşmasının sonunda mahkemedeki çapraz sorgu sırasında Ekrem İmamoğlu ile aralarında geçen "helallik" diyaloğuna da açıklık getiren müteahhit Muzaffer Beyaz, "Yine Beylikdüzü'nde bir arsanın yüzde 85'ini satın aldık. Bu arsanın yüzde 15'lik kısmı da Ekrem İmamoğlu'na aittir. Ekrem İmamoğlu ile tek ortaklığımız bu arsaydı. Buraya Terrace Park isimli bir proje yapma konusunda anlaştık. Ekrem İmamoğlu %5'lik bir kısmını da maliyetine satın almak istedi. Kendisi o sırada Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu için kabul etti. Buranın inşaatıyla ilgili taşeron olarak Adem Soytekin'le anlaştık.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

Kat irtifakı yapılırken yüzde beşlik kısım Ekrem İmamoğlu'na geçti ama bu bedel bize hâlâ ödenmedi. Finansal araştırmalar yapılırsa görülecektir. Hâlâ da ödenmemiştir. Kalekent ile Teras Park arasında bulunan köprü için Adem Soytekin yanıma geldi. Kısaca bu projelerde zulme ve zarara uğrayan bir kişi olarak şikayetlerim devam etmektedir. Hakkımı helal etmiyorum. Ekrem İmamoğlu ile helalleşmeme yönelik tavrı yanlış anlaşılmıştır. Bu helallik Ekrem İmamoğlu'nun Çapraz Sorgu sırasında sorduğu soruya cevaben çoluk çocuk ailece gelinen ve seyahatlere ilişkin hakkını helal ediyor musun sorusuna insani olarak verdiğim bir cevaptır. Bu helallik diğer ticari faaliyetlerle alakası yoktur. Alacaklarım devam etmektedir. Hakkımı helal etmiyorum, şikayetlerime de devam ediyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

SON DAKİKA… İş Adamı Muzaffer Beyaz milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı! Dikkat çeken Hasan İmamoğlu iddiası: Zulüm ve zarara uğradım!

HASAN İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan, duruşma savcısı 'Aklama Suçu" ndan eylem 34 kapsamında aktarılan paraya ilişkin Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

#HASAN İMAMOĞLU #EKREM İMAMOĞLU #ADEM SOYTEKİN