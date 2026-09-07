SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: "İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!"

MAHKEME BAŞKANI İLE SANIK ARASINDA ÇARPICI DİYALOG



Duruşmada Mahkeme Başkanı ile sanık Necmettin Şimşek arasında geçen diyaloglar mahkeme salonuna damga vurdu:

Mahkeme Başkanının 200 bin dolar ödemeyi kime yaptıkları sorusuna Necmettin Şimşek, "Turan Aydoğan'la anlaştık. Ben müsait olmadığım için Hüseyin Aydın vasıtasıyla teslim ettik." dedi. Mahkeme Başkanının 200 bin doları ne mantıkla verdikleri sorusuna Şimşek, "500 öğrencisi olan bir eğitim kurumu mağdur olmasın diye. Turan Bey hem hukukçu hem de Başkanın danışmanı olduğu için bizim sorunumuzu çözer diye anlaştık. 500 bin dolar ücret istedi, 200 bin dolarını peşin istedi." şeklinde cevap verdi. Mahkeme başkanının sorun çözme parasını neden verdiği sorusunu Şimşek, "Rüşvet olarak değerlendirmemiştim. Hüseyin Aydın bir ses kaydı getirdi, Turan Aydoğan'ın kötü niyetli olduğunu anlayınca şikayetçi olduk." diyerek yanıtladı.