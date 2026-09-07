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SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: 'İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!'
SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: "İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!"
Son dakika haberi: 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuksuz sanık iş insanı Necmettin Şimşek, İBB yönetiminin algı operasyonunu çökerterek skandalın tüm detaylarını ifşaladı. Şimşek, "Kendi öz sermayemle okul kurdum, 'peşkeş çekildi' diyerek şov yaptılar. Sorunu hukuken ve siyaseten çözeriz diyen İmamoğlu'nun danışmanına 200 bin dolar peşin verdik. Ne iş çözüldü ne para iade edildi!" dedi.
Giriş Tarihi: 07.09.2026 15:07