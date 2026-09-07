Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: 'İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!'

SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: "İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!"

Son dakika haberi: 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuksuz sanık iş insanı Necmettin Şimşek, İBB yönetiminin algı operasyonunu çökerterek skandalın tüm detaylarını ifşaladı. Şimşek, "Kendi öz sermayemle okul kurdum, 'peşkeş çekildi' diyerek şov yaptılar. Sorunu hukuken ve siyaseten çözeriz diyen İmamoğlu'nun danışmanına 200 bin dolar peşin verdik. Ne iş çözüldü ne para iade edildi!" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 07.09.2026 15:07
SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 12'inci gününde tutuksuz sanık iş adamı Necmettin Şimşek'in savunmasına geçildi. İddianamede Eylem 29'da ismi geçen Şimşek'in, 2014 yılında İBB iştirak firması olan KİPTAŞ A.Ş.'den Başakşehir'de bulunan arsayı kiralayarak yatırım yaptığı, 2019 yılında ise söz konusu yer hakkında tahliye davası açıldığı, 2024 yılında kararın kesinleşerek tahliyeye karar verildiği belirtilmişti.

SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!

İddianamede Necmettin Şimşek'in, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak kendini tanıtan Turan Aydoğan ile tanıştırıldığı, Aydoğan'ın tahliye davasını çözmek için örgüt sistemine aktarmak üzere 500 bin dolar rüşvet talep ettiği ifade edilmişti. Şimşek'in ilk etapta konunun çözüme kavuşması için 200 bin dolar rüşvet vermeyi kabul ederek Turan Aydoğan'a teslim ettiği iddianamede açıklanmıştı. Ancak mahkemeden karar çıkması üzerine Necmettin Şimşek'in vermiş olduğu rüşveti geri istediği buna ilişkin dosyaya sunulan ses kaydının incelemesinde Turan Aydoğan'ın örgüt lideri Ekrem İmamoğlu adına hareket ettiği ve örgüt üyesi Ali Kurt'un konudan haberdar olduğunu beyan ettiğinin anlaşıldığı iddianamede belirtilmişti.

SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!

"İMAMOĞLU VE ŞÜREKASI ŞOV YAPTI"

İBB iştiraki KİPTAŞ A.Ş. ile yaşanan tahliye krizinin ardından patlak veren skandala ilişkin konuşan Şimşek, İBB yönetiminin kamuoyu önünde yürüttüğü algı operasyonunu deşifre etti.
2013 yılında Başakşehir'deki arsayı KİPTAŞ'tan kiralayıp kendi öz kaynaklarıyla okula dönüştürdüklerini belirten Şimşek, 2019'da yönetimin değişmesiyle başlatılan haksız tahliye sürecine tepki gösterdi. Şimşek, "Tahliye olduğumuz arsanın tüm üstyapısı kendi şirketlerimizin öz kaynaklarıyla yapılmıştır. Sayın İmamoğlu ve şürekası, tahliyeden sonra buraya gelip bir şov yaptılar. Sanki bu yatırımlar kamunun kaynaklarıyla yapılmış ve bana ucuz şartlarla peşkeş çekilmiş gibi bir hafta boyunca sosyal medyada algı oluşturdular. Bir lira dahi belediye kaynağı yoktur. Bana bir özür borçlular." dedi.

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SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!

"DANIŞMAN 'BU İŞLER BİZİM İÇİN KOLAY' DEDİ"

500 öğrencili eğitim kurumunun mağduriyetini önlemek amacıyla uzlaşı arayışına girdiklerini anlatan Şimşek, arkadaşı Hüseyin Aydın aracılığıyla İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan ile tanıştırıldığını aktardı.
Turan Aydoğan'ın "Ben İmamoğlu'nun danışmanıyım, KİPTAŞ Genel Müdürü'nü de biz atadık, bu işler bizim için kolay" diyerek kendilerinden sorunu hukuki ve siyasi yoldan çözme vaadiyle 500 bin dolar talep ettiğini ifade etti.

SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!

200 BİN DOLAR PEŞİN ALINDI, İŞ YAPILMADI

Sürecin çözüme kavuşması adına 200 bin doları peşin olarak Turan Aydoğan'a teslim ettiklerini söyleyen Şimşek, tahliye gerçekleşmesine rağmen ödenen paranın iade edilmediğini, getirilen ses kaydı sonrasında kötü niyeti anlayarak savcılığa başvurduklarını dile getirdi.

SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!

"YATIRIMLARIMI HEBA ETTİLER, ŞİKAYETÇİYİM"

Savunmasını tamamlarken kamu menfaati maskesi altında mağdur edildiklerini vurgulayan Şimşek, "Başkan ve şürekası halk adına, kamunun menfaatini kolluyorum görüntüsü adı altında kamu zararı oluşturmuştur. Tamamı, bir lirası dahi belediyeden olmayan yatırımlarımı heba etmişlerdir ve tamamından şikayetçi olduğumu arz ederim" dedi.

SON DAKİKA | İş insanı Necmettin Şimşek ateş püskürttü: İmamoğlu ve şürekası şov yaptı, 200 bin dolarımızı kaptı!

MAHKEME BAŞKANI İLE SANIK ARASINDA ÇARPICI DİYALOG

Duruşmada Mahkeme Başkanı ile sanık Necmettin Şimşek arasında geçen diyaloglar mahkeme salonuna damga vurdu:
Mahkeme Başkanının 200 bin dolar ödemeyi kime yaptıkları sorusuna Necmettin Şimşek, "Turan Aydoğan'la anlaştık. Ben müsait olmadığım için Hüseyin Aydın vasıtasıyla teslim ettik." dedi. Mahkeme Başkanının 200 bin doları ne mantıkla verdikleri sorusuna Şimşek, "500 öğrencisi olan bir eğitim kurumu mağdur olmasın diye. Turan Bey hem hukukçu hem de Başkanın danışmanı olduğu için bizim sorunumuzu çözer diye anlaştık. 500 bin dolar ücret istedi, 200 bin dolarını peşin istedi." şeklinde cevap verdi. Mahkeme başkanının sorun çözme parasını neden verdiği sorusunu Şimşek, "Rüşvet olarak değerlendirmemiştim. Hüseyin Aydın bir ses kaydı getirdi, Turan Aydoğan'ın kötü niyetli olduğunu anlayınca şikayetçi olduk." diyerek yanıtladı.